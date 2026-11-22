El atacante de 29 años se reintegró a los entrenamientos del equipo bajo las órdenes del cuerpo técnico (@fcbayern/Instagram)

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Luis Díaz confirmó que está disponible para volver a jugar con el Bayern Múnich después de la lesión muscular que lo apartó de las canchas durante varias semanas.

El guajiro de 29 años participó en una rueda de prensa durante una visita al club de aficionados Red Piranhas Petting, donde expresó su deseo de reincorporarse cuanto antes a la competencia.

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El extremo izquierdo sufrió una pequeña rotura de fibras en el isquiotibial izquierdo durante el partido del Bayern Múnich ante el Arsenal, disputado el 21 de octubre por la Champions League. La dolencia obligó a su sustitución y luego el club alemán confirmó el diagnóstico, que derivó en un período de recuperación.

La lesión también impidió que el entrenador Néstor Lorenzo lo incluyera en los amistosos recientes de la Selección Colombia frente a Chile. Su ausencia dejó al equipo sin una de sus principales alternativas para desequilibrar por la banda.

Luis Díaz anunció su regreso a la actividad con el Bayern Múnich tras superar una lesión muscular (EFE/RONALD WITTEK)

“Me siento muy bien ahora mismo”, afirmó Díaz durante el evento del Bayern Múnich. El colombiano ya retomó los entrenamientos y señaló que está preparado para recibir indicaciones del cuerpo técnico.

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El futbolista anticipó que su regreso podría producirse en el próximo compromiso del conjunto alemán. “Creo que estaremos de vuelta para jugar próximamente este partido que viene. Muy feliz de poder estar nuevamente disponible para el equipo”, agregó.

Su mensaje dejó claro que atraviesa la etapa final de la recuperación y que espera competir de nuevo en el corto plazo. Díaz indicó que se encuentra a las órdenes del entrenador, tras frenar su actividad por la lesión muscular.

“Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar”, aseguró el número 14, que busca recuperar ritmo con el Bayern Múnich luego del parón.

El parte médico del Bayern Múnich confirmó una rotura de fibras en el isquiotibial izquierdo del futbolista (EFE/SZILAGYI)

Empate de Bayer con Colombia

El Bayern Múnich cedió puntos ante el Colonia y dejó abierto el liderato de la Bundesliga. El empate 1-1 en el Allianz Arena le dio al Borussia Dortmund la posibilidad de pasar al primer puesto si consigue una victoria en su compromiso de este sábado 21 de noviembre.

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La ausencia de Luis Díaz volvió a sentirse en el conjunto dirigido por el técnico belga Vincent Kompany. El colombiano permanece en la etapa final de recuperación de una lesión de rodilla que sufrió hace un mes y todavía no recibió el alta para regresar a la competencia.

El Bayern Múnich igualó 1-1 con el Colonia en la décima fecha de la Bundesliga, pese a jugar como local y contar con figuras como Michael Olise y Harry Kane. El resultado dejó al equipo con 22 puntos y permitió que el Borussia Dortmund, que suma 21, dependa de sí mismo para tomar la cima.

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El regreso de las ligas europeas, después de casi 15 días de pausa por la Fecha FIFA de selecciones, tuvo una sorpresa en Alemania. El Bayern Múnich no logró imponerse frente a uno de los equipos ubicados en los últimos lugares de la clasificación.

El Bayern Múnich enfrentará a Lille el 25 de noviembre en el calendario de la Champions League (Reuters)

El Colonia silenció el Allianz Arena a los 12 minutos. Mikey Moore marcó el 1-0 y obligó al equipo bávaro a buscar una reacción durante el resto del encuentro.

La igualdad llegó a los 37 minutos del primer tiempo. Nathaniel Brown anotó el empate después de recibir un pase del volante Tom Bischof. El 1-1 modificó el panorama de un partido que había empezado con ventaja para la visita. El Bayern Múnich dispuso del resto del compromiso para intentar una segunda anotación, pero el marcador no volvió a cambiar.

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El Bayern Múnich quedó un punto por encima del Borussia Dortmund. El conjunto aurinegro tenía programado un partido como visitante frente al Bayern Monchegladbach, que ocupaba el último puesto de la tabla.

La falta de Luis Díaz se produjo mientras el colombiano completa la recuperación de su lesión de rodilla. El futbolista todavía no estaba disponible para Kompany, que debió enfrentar el compromiso sin una de sus alternativas ofensivas.

El equipo bávaro contó con Harry Kane y Michael Olise, aunque no pudo traducir su presencia en una victoria. La reacción tras el gol de Moore alcanzó únicamente para rescatar un punto.

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El Bayern Múnich volverá a jugar el miércoles 25 de noviembre ante Lille, de Francia, por la Champions League. El encuentro está previsto para las 3:00 p. m.

Después de ese compromiso internacional, el equipo retomará su actividad en la Bundesliga. El siguiente rival en el torneo alemán será el Hamburger.

Ese partido se disputará el sábado 28 de noviembre a las 9:30 a. m.. Para entonces, el Bayern Múnich buscará dejar atrás el empate frente al Colonia y recuperar margen en la lucha por el primer puesto.