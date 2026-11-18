América de Cali y Once Caldas son los finalistas de la Copa Colombia 2026, por lo que habrá un campeón inédito en la historia del certamen (Colprensa)

Guardar

La Copa Colombia tendrá una final inédita en su historia con el América de Cali ante el Once Caldas, equipos que tampoco han ganado el certamen y ‘se verán las caras’ en Manizales y la capital del Valle del Cauca, en un partido sin un favorito claro por el perfil de ambas nóminas y la manera como llegaron a esa instancia.

Un punto clave de esa final es que también tiene incidencia en la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, pese a ser un torneo distinto y cuya sumatoria anual permite definir a los equipos que van a la Copa Libertadores, en su segunda fase previa, y la Copa Sudamericana de la temporada 2027.

PUBLICIDAD

De otro lado, el inicio de los cuadrangulares semifinales ahora contará con un toque especial por los finalistas de la Copa Colombia, pues queda por saber las fechas de ese encuentro porque el resto de clubes quiere aprovechar que América y Once Caldas deben conservar energías en su nómina para dos competencias.

La tabla de la reclasificación y la Copa Colombia

Desde la edición 2024 que la Dimayor decidió que el campeón de la copa volviera a recibir como premio el cupo a la Copa Sudamericana del año siguiente, pues anteriormente el beneficio era la segunda fase de Libertadores, pero eso provocó que algunos clubes dejaran de lado la Liga BetPlay porque el otro certamen era “un atajo” al torneo internacional más importante de la Conmebol.

PUBLICIDAD

Es por eso que el campeón de Copa Colombia avanza junto a tres clubes de la reclasificación a la Sudamericana, quienes son el tercero, cuarto y quinto mejor de la tabla que no salieran campeones de ningún torneo de la Dimayor, de ahí que la final del campeonato es tan determinante.

La distribución de cupos internacionales para los torneos de la Conmebol puede extenderse hasta el octavo puesto en la tabla de la reclasificación. (crédito Dimayor)

En teoría, los primeros cinco posicionados en la tabla anual van a los torneos internacionales, pero al conocerse a los campeones de liga y copa, los cupos van bajando hasta el octavo lugar, como se vio en la temporada 2025 con Millonarios, octavo con 73 puntos y accedió a la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Si América, segundo en la reclasificación, mantiene ese lugar y es campeón de Copa Colombia, se dará prioridad a su cupo en Copa Libertadores, que van los dos primeros en la tabla, y el tiquete por el título va para el cuarto mejor en la reclasificación, que en la actualidad es el Once Caldas, séptimo con 62 unidades.

Un equipo que gane Copa Colombia y Liga BetPlay el mismo año puede abrir dos cupos más en reclasificación a Libertadores y Sudamericana (Dimayor / Colprensa)

Otro escenario sería que América u Once Caldas sean ganadores tanto de liga como de copa, pues se le daría otro pase a Libertadores al tercero en la tabla anual, que por ahora es Santa Fe, y el de Sudamericana a otra escuadra en la “recla”, como lo señala la normativa de la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD

“Llegar a la final de esta Copa era una obligación”

En rueda de prensa, el técnico del América, David González, dejó claro que avanzar a la final no era solo un objetivo del equipo en el semestre: “Para nosotros es llevar el peso de todo el semestre, de un semestre muy bueno que hemos hecho y que dependa de un partido. Obviamente, sigue la Liga, los cuadrangulares y la posibilidad de otra final, pero llegar a la final de esta Copa era una obligación, sobre todo por el calendario que se habló mucho. Y al final lo terminamos haciendo”.

El director técnico David González afirmó que la clasificación a la final de la copa constituía una obligación para el semestre del América. (Raúl Palacios/Colprensa)

El antioqueño también se refirió a la baja asistencia de aficionados, sobre todo en las semifinales ante Internacional de Bogotá: “También es para que la gente se quite un poquito eso que viene arrastrando América, que no entiendo por qué, para mí América es el histórico de este país y no me parece que los hinchas tengan que seguir arrastrando eso que ‘es que jugamos muy bien y en las finales no’”.

PUBLICIDAD

“Las finales, así como el partido de hoy, se tienen que pasar y se tienen que clasificar, juegue bien, juegue mal, juegue bonito, pase lo que pase, América está en la final. Y esto es para toda esa gente, para que se lo crean, para que nos apoyen, para que vivamos esta fiesta que se viene de cuadrangulares y por qué no poder aspirar a dos finales”, dijo.