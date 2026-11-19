Franco Armani defendió a su equipo, Atlético Nacional, y director técnico, Lucas González, sobre las críticas que no lo hacen bien en defensa - (@Dimayor/YouTube)

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Franco Armani, uno de los capitanes de Atlético Nacional, se refirió al funcionamiento defensivo del equipo y respaldó el trabajo del entrenador Lucas González tras la eliminación ante Once Caldas en las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

El capitán del conjunto antioqueño habló en rueda de prensa el martes 17 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y rechazó que el equipo verdolaga tenga una defensa débil.

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Atlético Nacional quedó eliminado tras empatar 2-2 en el partido de vuelta y perder 4-3 en la definición por penales. La serie terminó igualada 3-3: el encuentro de ida, jugado el 10 de noviembre en Manizales, finalizó 1-1, mientras que Nacional llegó a estar 2-0 arriba en Medellín antes de la reacción de Once Caldas.

El arquero argentino asumió su responsabilidad por el penalti que permitió el descuento del conjunto caldense en el segundo tiempo, pero diferenció ese episodio de la discusión general sobre el rendimiento de la última línea. Armani sostuvo que el rival puede generar ocasiones incluso ante un equipo que defiende correctamente y remarcó que ese escenario también forma parte de las funciones del arquero.

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Franco Armani, uno de los capitanes de Atlético Nacional, le pidió disculpas a la hinchada por su eliminación en las semifinales de la Copa 2026 - (Dimayor/YouTube)

Armani respaldó el trabajo defensivo de Nacional

“Creo que lo estamos haciendo muy bien, defendiendo bien. Obviamente, el rival va a tener opciones de gol. Y para eso también está el arquero, para cuando el equipo contrario tenga esa opción, es tratar de estar presente”, afirmó Armani ante los medios.

El capitán de Atlético Nacional negó que los goles recibidos en los últimos encuentros sean prueba de un mal funcionamiento defensivo. “No veo que es una defensa floja, que esté mal”, agregó.

Las críticas aparecieron por la cantidad de goles que Nacional recibió en varios partidos recientes, entre ellos el triunfo 4-3 ante Deportivo Pereira y el empate 2-2 con Once Caldas en la Copa BetPlay. Antes de la eliminación, el equipo había recibido goles en seis de los primeros 11 partidos oficiales de la era de Lucas González y había mantenido el arco en cero en los otros cinco.

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El técnico Lucas González se disculpó tras la eliminación de Atlético Nacional en la Copa BetPlay(Dimayor-YouTube)

FotMob registró que, hasta el 18 de noviembre de 2026, González dirigió 19 partidos a Atlético Nacional, con un 63% de victorias y un promedio de 2,11 puntos por encuentro. Su antecesor, Diego Arias, acumuló 26 triunfos en 40 compromisos, con un 65% de efectividad. Los números muestran una campaña competitiva de Nacional, aunque el debate sobre la solidez defensiva se profundizó después de perder una ventaja de dos goles en casa.

Armani consideró que Nacional controló a Once Caldas durante la primera parte y destacó el plan para limitar los ataques por las bandas. “Contra el rival que jugamos, Once Caldas, que defiende muy bien, se agrupa muy bien en su propio campo, que espera recuperar la pelota y salir de contra, lo hicimos muy bien. Anulamos prácticamente el juego que tienen ellos por banda, con los extremos, sobre todo con Barrios, que es un jugador que al espacio tiene mucha velocidad”.

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Franco Armani defendió a Atlético Nacional y su entrenador Lucas González de las críticas sobre que defienden mal - (@nacionaloficial)

La autocrítica de Armani tras el empate de Once Caldas

El arquero explicó que el desarrollo cambió en el complemento, cuando cometió una falta dentro del área que derivó en el primer gol de Once Caldas. “Un segundo tiempo que no entramos concentrados, metidos como lo hicimos en el primer tiempo. Y obviamente, desde mi lado asumir la responsabilidad del primer gol de ellos en el penal”.

Armani señaló que pudo haber resuelto de otra manera esa acción, aunque la definió como una decisión tomada en una fracción de segundo. Después del descuento, Once Caldas empató con un remate desde fuera del área que se desvió en un futbolista de Nacional y terminó en el segundo palo.

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“Como referente, como capitán del equipo, pedirle disculpas al hincha, porque es una hinchada fiel que siempre acompaña, que siempre nos apoya y está presente, tanto de local o de visitante”, dijo Armani.