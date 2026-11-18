La creadora de contenido reaccionó en TikTok luego de que su excompañera cuestionara su decisión de no asistir a la pelea de 'Stream Fighters 5' (@meligate_oficial/ TikTok)

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La creadora de contenido Melissa Gate respondió a los cuestionamientos de Yina Calderón sobre su amistad con Emiro Navarro y aseguró que la presencia de su excompañera de La casa de los famosos Colombia en Telemundo se debe, según su versión, a la exposición que alcanzaron durante el reality. El cruce ocurrió en una transmisión en vivo de TikTok, donde Gate cuestionó los comentarios que Calderón hizo acerca de ella.

La controversia comenzó luego de que Melissa Gate explicara que no asistió a la pelea de Emiro Navarro en Stream Fighters 5 porque no se sintió invitada de forma directa y debía asumir los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. La influenciadora aclaró después que su vínculo con Navarro se mantenía en buenos términos, aunque dijo que no se considera parte de su círculo más cercano.

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Yina Calderón reaccionó a esas declaraciones y sostuvo que la amistad también implica reciprocidad. La creadora de contenido afirmó que no se debía presentar a Emiro Navarro como una mala persona y sugirió que Gate debía asumir esos gastos si realmente quería respaldarlo durante el evento.

Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón después de sus comentarios sobre Emiro Navarro (cortesía Canal RCN - @yinacalderonoficial/ Instagram)

“No hagan ver a Emiro como un hijueputa cuando no. También siento que se tienen que bajar de cierta nube, que ya no es lo que era antes”, dijo Calderón al opinar sobre el tema.

Las palabras de Yina generaron respuestas en redes sociales y, posteriormente, Melissa Gate se refirió al asunto con un tono molesto durante un vivo de TikTok. La participante de La casa de los famosos Colombia aseguró que está cansada de los señalamientos que recibe y se dirigió a Calderón sin mencionarla por su nombre.

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Melissa Gate dijo que está cansada de los comentarios en su contra

Durante la transmisión, Melissa Gate sostuvo que percibe una cadena constante de críticas sobre su personalidad y su trabajo. La creadora de contenido afirmó que esos mensajes buscan restar importancia a su trayectoria y cuestionó que otras figuras hablen de ella de manera recurrente.

“Me tienen mamada. Me tienen harta, cansada con su mala vibra, a toda hora tirándome malos comentarios, haciéndome sentir como si yo fuera la más menospreciada, como si mi trabajo no valiera nada. O sea, ¿qué les pasa? Vivan sus vidas”, expresó.

Gate dirigió parte de su mensaje a Yina Calderón y le recordó que, a su juicio, su participación en espacios de Telemundo está ligada a la atención que generaron tras su paso por el reality. Calderón había anunciado en días previos que sería conductora invitada en un programa de la cadena estadounidense.

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“Acordate que si estás donde estás es por mí, quieras o no. Es por mí y no me voy a calmar”, manifestó Melissa Gate durante el vivo.

La creadora de contenido aseguró que Yina Calderón está en Telemundo gracias a ella, según su propia versión - crédito @meligate_oficial/Instagram

Yina Calderón apareció como invitada en En casa con Telemundo. Antes de esa participación, también había anunciado en redes sociales que se dirigía a una aparición como conductora en un programa de Telemundo.

La disputa se originó por Emiro Navarro y Stream Fighters 5

El intercambio entre las dos creadoras se produjo luego de la conversación pública sobre Emiro Navarro. Melissa Gate había dicho que no se trasladaría para acompañarlo en su combate contra Valentino Lázaro en Stream Fighters 5 porque debía pagar por cuenta propia los costos del viaje.

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La situación generó comentarios sobre la cercanía entre Gate y Navarro, quienes coincidieron en La casa de los famosos Colombia. Ante la reacción de parte del público, Melissa afirmó que algunas personas habían entendido mal sus palabras y sostuvo que no existe un conflicto con Emiro.

Yina Calderón, sin embargo, planteó que el apoyo entre amigos no debería depender de que una de las partes cubra los gastos de la otra. También felicitó a Navarro por su participación en el evento de boxeo y destacó aspectos de su relación con su madre.

La respuesta de Gate trasladó la discusión desde el vínculo con Emiro hacia la relación entre las dos influenciadoras. La creadora de contenido afirmó que no oculta sus emociones y que prefiere expresar su molestia frente a lo que considera ataques directos.

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“Estoy tranquila, lo demuestro. Estoy enojada, lo demuestro. Quiero llorar, lo demuestro, porque soy una persona real. Yo no necesito máscaras para que me acepten. El que me quiera aceptar así, me acepta y punto”, dijo.

En la parte final de su intervención, Melissa Gate dijo que vive con una condición que enfrenta cada día. No ofreció detalles sobre un diagnóstico ni explicó a qué se refería, por lo que no es posible establecer el alcance de esa afirmación.

Melissa Gate reveló que convive con una condición, aunque no detalló de qué diagnóstico se trata (cortesía Canal RCN)

“Yo no soy una persona normal. No me traten como una persona normal, porque no lo soy. Tengo una condición, tengo una condición con la que todos los días lucho”, señaló.

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La declaración generó nuevas reacciones entre los usuarios que seguían el vivo. Algunos expresaron apoyo a Gate, mientras otros cuestionaron el tono que empleó contra Calderón. Yina no se ha referido públicamente, hasta el momento, a este nuevo pronunciamiento de Melissa.