La eliminación de Atlético Nacional, a manos del Once Caldas en la Copa Colombia, fue blanco de críticas por parte del periodista Carlos Antonio Vélez (Colprensa)

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La eliminación de Atlético Nacional ante Once Caldas en las semifinales de la Copa Colombia causó sorpresa en el fútbol colombiano. El equipo es el máximo ganador del certamen, con ocho títulos, y había conquistado las últimas tres ediciones.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez fue crítico con el desempeño del equipo, no solo por lo ocurrido en el partido de vuelta de las semifinales, sino también por los tres encuentros que ambos clubes disputaron en las últimas dos semanas, luego de que el calendario los cruzara en la Copa Colombia y la Liga BetPlay.

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Ahora llegará un nuevo cruce en los cuadrangulares de la liga, un desafío que espera el técnico Lucas González. En rueda de prensa, anticipó que buscará una revancha para corregir los errores cometidos en la Copa Colombia y cumplir con el objetivo de salir campeón en diciembre.

“Visibles defectos defensivos del verde”

El comunicador opinó acerca del encuentro en el estadio Atanasio Girardot, en la noche del 17 de noviembre, en la que no solo elogió el trabajo del Blanco Blanco para superar una serie complicada y en la que no era favorito, sino por las equivocaciones de los dirigidos por Lucas González.

“¡Muy meritorio! Sin nóminas “lujosas” y sin un presupuesto faraónico, superó a su poderoso rival en todos los juegos. En los 3 partidos, nunca Nacional fue más”, fue lo que escribió el periodista del programa Planeta Fútbol en su cuenta de X, al resaltar los empates en los tres encuentros recientes.

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Este fue el comentario de Carlos Antonio Vélez tras el encuentro en el que Once Caldas superó a Nacional por serie de penales por 4-3 en Medellín (@velezfutbol/X)

Vélez explicó que Once Caldas superó al verde con mucha táctica y orden en sus filas, sobre todo para remontar un 2-0 en contra antes del descanso, pues con cuatro cambios para la segunda parte logró el empate que llevó la serie a los penales, en los que el portero Joan Parra fue la figura con dos atajadas.

“Con orden defensivo y con una mayor presencia ofensiva, comparativamente con juegos anteriores, desnudó los repetidos y muy visibles defectos defensivos del verde. Provecho”, terminó de escribir Vélez, con el enfoque en uno de los principales problemas de Nacional: su línea posterior.

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Once Caldas avanzó a su tercera final en la historia de la Copa Colombia y buscará el primer título para la institución (Colprensa)

“Estamos dolidos y con rabia”

En rueda de prensa, el técnico Lucas González dio la cara por la eliminación de Atlético Nacional y las críticas en su contra por desperdiciar una ventaja de dos goles: “Explicar el porqué nos quedamos fuera, es difícil. Estamos dolidos y con rabia, frustración; la primera parte era buena. Teníamos una ventaja de dos goles y pasan cosas en el fútbol”.

“Sentarme a dar una explicación sería irresponsable y necesito ver el partido otra vez, entender qué pasó en esos 15 minutos de la segunda parte, no puede ser solo mala suerte. Nos quedamos fuera. El fútbol habla cuando uno quiere escucharlo, hay que sacar lecciones para usar esto como gasolina para empezar ganando el sábado”, añadió.

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Lucas González, técnico de Atlético Nacional, fue blanco de críticas por la eliminación en semifinales de la Copa Colombia (Colprensa)

Sobre las razones de la caída en el juego, González explicó que “pasaba que perdíamos la pelota y esos 15 minutos no los disfruté en lo más mínimo. Después llegamos y tuvimos ocasiones de gol. Pedirle disculpas a la gente que nos vino a acompañar, la ilusión que tenían de ver a su equipo en una nueva final era muy grande. Esto nos tiene que servir para aprender, son 6 partidos e iniciamos todos con 0 puntos. Esta frustración tiene que servir como gasolina para empezar ganando en Manizales”.

Finalmente, el entrenador se refirió a los problemas en defensa: “Son muchos goles. Si queremos ser campeones, debemos encontrar la manera de encajar menos; en los goles que nos marcan, hay un factor común que me tiene con rabia, molesto: perder controles del juego. Cuando estamos ganando, necesitamos controlar mejor, con pases. Hay que evaluar el porqué. Los cambios que hicimos fueron para recuperar el control del juego”.

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