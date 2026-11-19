Deco, director deportivo del FC Barcelona, confesó que el fichaje que más lamenta no haber alcanzado a cerrar es el del colombiano Luis Díaz - (Tot Costa)

Guardar

Anderson Luís de Souza ‘Deco’, director deportivo del FC Barcelona, reconoció que Luis Díaz es el fichaje que más lamenta no haber podido concretar para el club catalán. El exfutbolista portugués respondió de manera directa durante una entrevista emitida el miércoles 18 de noviembre de 2026 en Tot Costa, programa de Catalunya Ràdio: “Luis Díaz”.

Periodista de Tot Costa: “Deco, ¿qué fichaje te ha dolido más no poder hacer: Julián, Luis Díaz o Bernardo Silva?”

PUBLICIDAD

Deco: “Luis Díaz”.

Díaz, nacido el 13 de enero de 1997 en Barrancas, La Guajira, dejó el Liverpool y se incorporó al Bayern Múnich en julio de 2025. El extremo colombiano había llegado al equipo inglés desde el Porto en enero de 2022 y, tras tres temporadas y media en la Premier League, pasó al campeón alemán en una operación que se cerró por 70 millones de euros fijos y otros cinco millones en variables, según informó The Athletic el 30 de julio de 2025.

Deco, director deportivo del FC Barcelona, lamentó no haber logrado el fichaje de Luis Díaz - (FC Barcelona/EFE/Luis Díaz)

El interés del Barcelona y la negativa inicial del Liverpool

El nombre de Luis Díaz apareció entre las opciones del Barcelona durante las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, pues Mundo Deportivo informó el 18 de noviembre de 2026 que el club azulgrana mantuvo contactos con el entorno del futbolista durante ese período, mientras el atacante contemplaba una salida del Liverpool.

PUBLICIDAD

La operación, sin embargo, no avanzó y el principal obstáculo fue la posición del club inglés, que no quería desprenderse de uno de sus extremos, The Athletic publicó el 30 de julio de 2025 que el Liverpool respondió inicialmente a las consultas del Barcelona con una negativa y que existían dudas sobre la posibilidad de que el equipo catalán presentara una oferta formal por su situación económica.

El propio Deco explicó meses después las dificultades de esa negociación. En una entrevista con Mundo Deportivo publicada el 30 de septiembre de 2025, el director deportivo señaló que el Liverpool fue “muy duro desde el primer minuto” y que se negó a poner a Díaz en el mercado. El dirigente sostuvo entonces que el fichaje terminó siendo “imposible”.

PUBLICIDAD

El medio inglés informó que el cuadro culé estaba convencido de fichar al colombiano, situación que hubiera potenciado el ataque del equipo dirigido por el alemán Hansi Flick-crédito @TouchlineX/X

La situación financiera del Barcelona también condicionó sus movimientos en el mercado de 2025. El club debía ajustar sus incorporaciones a los límites de inscripción y al margen disponible para asumir salarios y traspasos. En ese escenario, competir por un extremo cuyo precio podía alcanzar los 75 millones de euros resultaba complejo.

El Bayern Múnich sí consiguió modificar la postura del Liverpool. Según la reconstrucción publicada por The Athletic, el club alemán tuvo una primera consulta rechazada, pero retomó las conversaciones y presentó una oferta que convenció al equipo inglés. El acuerdo final fue de 70 millones de euros más cinco millones en objetivos.

PUBLICIDAD

El extremo colombiano cuando jugaba en el Liverpool era uno de los deseos de Barcelona para el mercado de fichajes - crédito montaje Infobae

La decisión de Luis Díaz y el desenlace en Alemania

Luis Díaz firmó con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029. El colombiano eligió continuar su carrera en la Bundesliga después de que el Bayern acelerara una negociación que el Barcelona no pudo resolver, la transferencia se oficializó el 30 de julio de 2025, tras la salida del jugador de la gira de pretemporada del Liverpool por Asia.

En septiembre de 2025, el propio Díaz confirmó que había existido contacto con el Barcelona. Tras un partido de la Liga de Campeones, el futbolista explicó a Movistar+ que hubo conversaciones con varios equipos antes de tomar su decisión. “Estoy muy tranquilo con esta decisión”, afirmó sobre su llegada al Bayern.

PUBLICIDAD

La respuesta de Deco en Tot Costa no supone el anuncio de una nueva negociación ni modifica la situación contractual del colombiano con el Bayern Múnich. Sí recupera una operación que el Barcelona siguió durante dos temporadas y que terminó con otro destino.