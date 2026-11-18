Cintia Cossio habló de Jhoan López y sorprendió con confesión: Cintia Cossio habló de Jhoan López (@jhoanlopez/ Instagram)

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Una broma de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano en un mensaje enviado a Cintia Cossio durante La Mansión VIP 2 llevó a la creadora de contenido a hablar sobre su relación actual con Jhoan López, padre de sus dos hijos. Aunque el comentario hacía referencia a una posible demanda por alimentos, Cossio aclaró que se trataba de una ocurrencia entre amigas y defendió el papel de López como padre.

La situación ocurrió a partir de un superchat que Merlano envió durante una transmisión vinculada al programa. En el mensaje, la barranquillera propuso que Cossio realizara una noche de conversación junto a otras participantes de la casa y añadió una frase que despertó preguntas entre los usuarios de redes sociales.

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“Cintia, amo que seas frentera. Queremos una noche de chicas con Itatí y Cukis donde cuenten su vida. Posdata: dame luz verde, demandamos por alimentos al papá de las bendiciones y te mando las cuotas en superchat”, decía el mensaje de Aida Victoria.

La referencia a una supuesta demanda generó especulaciones sobre la relación entre Cintia Cossio y Jhoan López, quienes se separaron a mediados de 2026. Sin embargo, la participante de La Mansión VIP 2 despejó las dudas y explicó que el comentario no respondía a un conflicto legal ni a problemas relacionados con la manutención de sus hijos.

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Cintia Cossio negó que exista un conflicto legal o económico con Jhoan López por la manutención de sus hijos (@soycintiacossio/ Instagram)

Cintia Cossio habló de la relación con Jhoan López y sus hijos

Cossio confirmó que ya no mantiene una relación de pareja con López, pero destacó que ambos conservan un vínculo como padres de Thiago y Lorenzo. En conversación con otra participante, explicó que la frase de Aida Victoria Merlano era una broma y elogió la relación del creador de contenido con los niños.

“Él es muy buen papá, demasiado. Sí, él es demasiado buen papá. Si en algo no me equivoqué en esta vida fue en el papá que le di a mis hijos, porque es buen papá. Los ama, se desvive por ellos”, expresó Cossio.

La declaración cambió el sentido que algunos usuarios habían dado al superchat. Aunque el mensaje de Merlano se refería en tono jocoso a una demanda por alimentos, Cossio dejó claro que no pretendía iniciar una acción de ese tipo contra el padre de sus hijos.

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La creadora de contenido no entregó detalles sobre los motivos que llevaron a la ruptura ni sobre la forma en que distribuyen actualmente las responsabilidades de crianza. Su intervención se concentró en defender a López ante las dudas que surgieron en torno al comentario de su amiga.

Cintia Cossio aseguró que Jhoan López ama a sus hijos y se esfuerza por estar presente en sus vidas (@soycintiacossio / Instagram)

El mensaje de Aida Victoria llegó mientras Cintia Cossio participa en la segunda edición de La Mansión VIP. La creadora de contenido ha recibido manifestaciones de apoyo de seguidores, amigos y familiares durante su paso por el formato, que reúne a varias figuras de redes sociales.

Merlano aprovechó el superchat para pedir una dinámica de conversación entre Cossio, Itatí Cantoral y Cukis. La mención a una posible demanda fue incluida como parte del mismo mensaje, pero provocó reacciones porque Cintia y Jhoan López habían confirmado meses atrás que ya no estaban juntos.

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El vínculo entre ambos dio como resultado el nacimiento de Thiago y Lorenzo. Tras la separación, cada uno ha mantenido su actividad en plataformas digitales, mientras el público sigue atento a sus interacciones y a las referencias que hacen sobre su vida familiar.

Cintia Cossio utilizó el espacio en el reality para aclarar que la relación de pareja terminó, pero que no cuestiona el compromiso de López con sus hijos. “Los ama, se desvive por ellos”, reiteró durante la conversación.

La separación no impidió que mantuvieran su rol como padres

La creadora de contenido no precisó si mantiene contacto habitual con su expareja ni describió acuerdos concretos sobre la crianza. No obstante, sus palabras mostraron que la separación no alteró su valoración sobre el desempeño de López como padre.

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El comentario sobre la demanda se sumó a las situaciones que suelen generar conversación alrededor de los participantes de La Mansión VIP 2. En este caso, una frase enviada en tono de broma dio lugar a versiones sobre un supuesto conflicto económico que Cossio negó de forma directa.

Cintia Cossio afirmó que no tiene reclamos pendientes sobre el compromiso de su expareja con sus hijos - crédito @jhoanlopez/ Instagram

La influenciadora sostuvo que su expareja ha estado presente en la vida de los niños y que esa es la razón por la cual no considera que exista un reclamo pendiente sobre su rol familiar. La aclaración también evitó que el superchat se interpretara como el anuncio de un proceso legal.

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Por ahora, Cintia Cossio continuará en el programa, donde su vida personal se ha convertido en uno de los asuntos que despiertan interés entre el público. Jhoan López no se ha pronunciado públicamente sobre el comentario de Aida Victoria Merlano ni sobre la respuesta de la madre de sus hijos.