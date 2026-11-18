Las nuevas disposiciones aclaran qué trámites pueden resolverse por chat, cuáles requieren una consulta formal y qué garantías deben ofrecer las instituciones a quienes reciben asistencia digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una foto de una lesión, un audio sobre los síntomas y una respuesta por WhatsApp ya no bastarán para considerar que una persona recibió una consulta médica. La Resolución 1644 de 2026 del Ministerio de Salud fijó nuevas condiciones para la telesalud en Colombia y delimitó el uso de las aplicaciones de mensajería en la atención de pacientes.

La norma establece que WhatsApp y otras plataformas de mensajería inmediata no cumplen, por sí solas, los requisitos para prestar servicios de telemedicina. Esto no implica que clínicas, hospitales y consultorios deban abandonar esos canales de comunicación, pero sí que tendrán que separar los trámites y avisos de una atención clínica formal.

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En 2024 se realizaron más de 5,4 millones de atenciones de telemedicina para cerca de 3,94 millones de personas, según un informe de rendición de cuentas del Ministerio de Salud. La regulación busca que el aumento de esos servicios ocurra con mecanismos para respaldar diagnósticos, tratamientos y fórmulas médicas.

“El problema, entonces, no es una aplicación como WhatsApp. Es confundir un canal cómodo con una infraestructura clínica”, explicó Dorian Rallón, CEO de la firma Biofile.

Las EPS deberán facilitar el acceso sin barreras, mientras los prestadores informan la plataforma, protegen los datos sensibles y orientan exámenes presenciales cuando sean necesarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp podrá usarse para trámites, pero no para reemplazar una consulta

Los pacientes podrán utilizar WhatsApp para pedir o confirmar una cita, recibir recordatorios, conocer requisitos de exámenes y resolver asuntos administrativos. También podrá emplearse para orientación general en salud, siempre que se cumplan las exigencias de seguridad aplicables a esa actividad.

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La restricción surge cuando el chat se convierte en el único medio para valorar al paciente, establecer un diagnóstico o prescribir un tratamiento. Si una persona envía la imagen de una lesión y recibe indicaciones médicas sin que exista una consulta registrada, puede pedir que la atención continúe por un servicio habilitado de telemedicina.

La consulta puede desarrollarse a distancia. Para ello debe intervenir un profesional responsable, utilizarse una plataforma adecuada y quedar constancia de la atención en la historia clínica.

“Durante demasiado tiempo digitalizar significó trasladar prácticas informales a una pantalla del celular”, advirtió el experto. El directivo señala que la modalidad virtual debe dejar información disponible para los profesionales que continúen el tratamiento del paciente.

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Las fórmulas médicas tendrán que quedar respaldadas en la historia clínica

La resolución permite que se formulen medicamentos durante ciertos servicios de telemedicina, bajo condiciones definidas. La orden debe ser emitida por un profesional autorizado, contar con una firma válida y quedar incluida en la historia clínica.

Por esa razón, recibir una fórmula después de conversar por una aplicación de mensajería no significa que la prescripción haya sido expedida por WhatsApp. El documento puede llegar al paciente mediante un canal de comunicación, siempre que la consulta se haya realizado por el procedimiento habilitado y exista el soporte clínico correspondiente.

El objetivo es que las decisiones sobre medicamentos, diagnósticos e indicaciones tengan trazabilidad y que la información médica se resguarde en sistemas diseñados para proteger datos sensibles.

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WhatsApp no reemplaza una cita médica virtual, así funciona la nueva norma en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paciente podrá preguntar cómo funcionará la atención virtual

Antes de conectarse a una cita virtual, las personas podrán preguntar quién será el profesional tratante, qué plataforma se usará y de qué forma quedará registrado el encuentro. El prestador debe explicar el funcionamiento del servicio, los riesgos de la modalidad, las medidas de protección de datos y el procedimiento previsto ante fallas de conexión.

También tendrá que obtener el consentimiento informado cuando corresponda. Al terminar la consulta, el paciente puede solicitar una copia de la atención y revisar que las indicaciones, órdenes o fórmulas estén completas.

Si el profesional considera necesario un examen físico, debe orientar al usuario para que continúe el proceso de forma presencial. Las personas, a su vez, pueden expresar su preferencia por una cita virtual cuando esa modalidad sea pertinente para su condición y esté disponible.

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La modalidad de tomar citas virtuales facilita la vida de los colombianos, pero es necesario que sea por los canales oficiales de cada EPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las EPS no podrán imponer barreras para acceder a la telemedicina

Las EPS deben facilitar el acceso a los servicios de telemedicina incluidos en los beneficios de salud, sin crear obstáculos administrativos o tecnológicos. Si a un paciente le proponen resolver toda la consulta únicamente mediante WhatsApp, puede solicitar el canal formal del prestador.

La recomendación es verificar el número o la cuenta antes de compartir fotografías, resultados de exámenes, documentos de identidad u otros datos médicos. Esta precaución cobra relevancia ante el crecimiento del intercambio electrónico de información en el sistema de salud.

A junio de 2026, el Ministerio informó que se habían generado más de 7,7 millones de resúmenes digitales de atención, asociados con cerca de 2,7 millones de pacientes.

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Los prestadores que ya tenían habilitados servicios de telemedicina disponen de 12 meses desde la expedición de la resolución para ajustarse a las nuevas disposiciones. La norma también autoriza el uso de inteligencia artificial como apoyo, aunque mantiene la decisión clínica en manos del profesional de salud.

“La salud digital no necesita menos canales; necesita mejores fronteras”, concluyó Rallón.