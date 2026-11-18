El grupo empresarial de Blessd compraría la mayoría de las acciones del Deportivo Pereira - (@Blessd/Instagram)

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El grupo empresarial del cantante antioqueño Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, es el nuevo propietario del Deportivo Pereira, equipo del fútbol profesional colombiano.

La venta por parte del empresario Álvaro López, quien poseía el mayor porcentaje de las acciones desde octubre de 2022, es un hecho y será oficializada por el club el viernes 20 de noviembre de 2026, si no ocurre nada extraordinario. Así lo constató Infobae Colombia a través de Santiago Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara y mánager principal de Blessd.

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Jaramillo no precisó el valor por el que fueron adquiridas la mayoría de las acciones económicas del Deportivo Pereira. Sin embargo, afirmó a este medio que López conservaría un pequeño porcentaje de la propiedad, por lo que su desvinculación no sería total.

La participación de Juan Carlos de la Cuesta

Según imágenes que circularon en redes sociales, Juan Carlos de la Cuesta habría sido una pieza fundamental de la operación e integraría el club como vicepresidente bajo la propiedad del grupo empresarial de Mesa. Así lo informó el periodista Felipe Sierra, especializado en mercado de pases y cercano a ese grupo empresarial.

De la Cuesta fue presidente de Atlético Nacional cuando el equipo ganó su segunda Copa Libertadores, en 2016, y concejal de Medellín en 2024.

La negociación se efectuó en la Notaría 4 de Pereira. Allí estuvieron López, Jaramillo —con la camiseta del Deportivo Pereira— y De la Cuesta durante la tarde del miércoles 18 de noviembre.

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En imágenes difundidas por el periodista Samuel Duque, se ve a Jaramillo firmando los papeles bajo la mirada de López. Minutos después, el mismo comunicador mostró cómo salían del recinto.

“Jara, ¿cómo está, entonces está todo adelantado?”, le preguntó Duque a la salida de la notaría.

“Bien, sí”, respondió el mánager de Blessd.

El encuentro con la barra y el pago de salarios

Tras la salida de la Notaría 4, Jaramillo se reunió con integrantes de la barra Lobo Sur Pereira para establecer una relación con ellos. En el encuentro también estuvo Jhonny Vásquez, jugador histórico de la institución.

Cuando los reportes periodísticos revelaron que la venta del Deportivo Pereira era un hecho, Blessd publicó una fotografía en las historias de Instagram. En la imagen aparece la camiseta del equipo y una cadena con el nombre del artista, junto con un indicativo de ubicación en Pereira, capital del Eje Cafetero.

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La historia en Instagram de Blessd sobre la llegada a la propiedad del Deportivo Pereira - (@blessd/Instagram)

Duque informó en la mañana del miércoles 18 de noviembre que la directiva del club, entonces encabezada por Álvaro López, ya pagó a los jugadores los salarios adeudados correspondientes a septiembre y octubre. La Asociación de Futbolistas Profesionales en Colombia (Acolfutpro) había informado sobre esas deudas en repetidas oportunidades.

Ese abono hizo parte del proceso de capitalización que derivó en la posterior compra por parte de Dimelojara Company SAS, nombre de la empresa del grupo empresarial que adquirió al ‘Matecaña’.

¿Qué experiencia tienen Blessd y Dímelo Jara en el fútbol profesional?

Los artistas colombianos incursionaron en el fútbol profesional como inversionistas y propietarios de clubes. Su primera experiencia conjunta fue la compra del Vendsyssel FF, equipo de la segunda división de Dinamarca, anunciada en octubre de 2024. El proyecto buscó impulsar al club hacia la máxima categoría, aunque posteriormente Blessd dejó de figurar como propietario de la institución.

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En agosto de 2025, ambos se vincularon a la Unión Balompédica Conquense, de España, como inversores, embajadores e imagen de un proyecto deportivo, cultural y social. La alianza apuntó a ampliar la proyección internacional del club y a generar oportunidades para jóvenes vinculados al deporte.

La adquisición de la mayoría accionaria del Deportivo Pereira representa, por lo tanto, su llegada al fútbol profesional colombiano y su experiencia más relevante en la administración de un club del país. Su trayectoria previa se concentra en la inversión, la promoción de marca y el desarrollo de proyectos alrededor de instituciones europeas, más que en la gestión deportiva directa.

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