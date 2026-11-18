Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, fue el último ganador del Tour Colombia en 2024, cuando se realizó entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá - crédito Colprensa

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La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido del Tour Colombia 2027, que se disputará del martes 26 al domingo 31 de enero con seis etapas y un recorrido de 904,2 kilómetros por municipios y corredores viales de Antioquia. La quinta edición marcará el regreso de la competencia al calendario ciclístico internacional.

La competencia comenzará en Medellín con una etapa de 149,8 kilómetros, que pasará por Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero, Santiago y Cisneros, antes de regresar a la capital antioqueña. Esa apertura pondrá en juego el primer liderato de la carrera.

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El Carmen de Viboral será salida y llegada de la segunda etapa, prevista para el miércoles 27 y con 123 kilómetros. El recorrido atravesará El Santuario, Marinilla, Guarne, el Alto de la Virgen, la glorieta de la vía al aeropuerto, Llanogrande, Don Diego, el Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro.

La tercera fracción tendrá 119,4 kilómetros el jueves 28, con inicio y final en Zona E. Los corredores pasarán por Llanogrande, la variante de San Antonio de Pereira, Canadá, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro y Guarne, para continuar por la vía al aeropuerto, la variante de Palmas, la glorieta de Palmas, el descenso del Alto de Palmas, el Túnel de Aburrá, la vía al aeropuerto y la glorieta de Zona Franca.

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El Tour Colombia 2027 comenzará en Medellín y recorrerá varios municipios en Antioquia en sus seis etapas (Federación Colombiana de Ciclismo)

Los circuitos del Oriente y el ascenso final

Llanogrande albergará la partida de la cuarta etapa, programada para el viernes 29, sobre un circuito de 40 kilómetros que se repetirá cuatro veces. La jornada de 167 kilómetros conectará San Antonio de Pereira, la variante de La Ceja, el Alto del Nano y Don Diego, con un tramo final de siete kilómetros.

El sábado, la quinta etapa partirá desde Llanogrande rumbo a El Retiro y La Ceja, donde comenzará el circuito de cuatro vueltas antes del traslado final hacia La Unión. La extensión de esta fracción puede convertirla en una jornada determinante para los aspirantes a la clasificación general.

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La última etapa del Tour Colombia 2027 terminará en Medellín, con un ascenso en el Alto de las Palmas para coronar al campeón (Federación Colombiana de Ciclismo)

El campeón se conocerá el domingo 31 de enero, tras una última etapa de 163 kilómetros con salida en Medellín y llegada en el Alto de Palmas. El itinerario incluirá Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Agua Fría, el punto de referencia 10, el regreso a Medellín, Itagüí, Sabaneta, la variante de Caldas, Envigado, la avenida El Poblado y San Diego.

La definición en el Alto de Palmas cerrará seis días de competencia con corredores y equipos nacionales e internacionales, en un recorrido que volverá a proyectar a Colombia y sus regiones a través del ciclismo de alto nivel.

“Siempre hemos estado en crisis”

El ciclismo de ruta de Colombia llega a 2026 con una sola victoria de etapa en el WorldTour y la camiseta de la montaña de Santiago Buitrago en La Vuelta a España, resultados que contrastan con los años en que sus corredores disputaban podios y puestos entre los diez primeros de las grandes carreras.

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Egan Bernal permanece como el principal representante colombiano para las grandes vueltas, mientras Tejada y Buitrago todavía no alcanzan el nivel que tuvieron Bernal, Quintana y Urán. Tampoco aparecen corredores señalados como herederos de ese grupo que marcó el período más reciente del ciclismo colombiano.

Quintana sostuvo que el problema no comenzó con el actual descenso de resultados. “Siempre hemos estado en crisis”, afirmó en una entrevista con el programa La Red de Caracol.

El ciclista advirtió que la falta de trabajo para formar reemplazos profundizaría la situación cuando se retiren los referentes de su generación. “Se les dijo: un día va a pasar esto, que ya nos hacemos viejos y ya no vamos a ganar. Pasó. Y luego el siguiente paso, que nos vamos a retirar, y si no se trabaja, pues, ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a haber una crisis muy grande”.

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Los tres referentes del ciclismo a nivel internacional para nuestro país explicaron el porqué Colombia no volvió a brillar en las grandes vueltas (Catalina Olaya/Colprensa)

Rigoberto Urán vinculó parte del problema con la preparación y la continuidad de los corredores colombianos frente a sus rivales europeos y norteamericanos. “A estos manes se les olvida lo que hacen, ganan el Tour y al otro día están entrenando. Eso es una cosa que culturalmente y también como colombianos tendríamos que aprender”, indicó.

El exciclista de Urrao también señaló carencias de disciplina, responsabilidad, compromiso y profesionalismo. Relató que ayudó a varios deportistas colombianos a llegar a su equipo, pero algunos abandonaron las exigencias de la actividad pocos meses después.

“Durante mi carrera deportiva le ayudé a muchos deportistas colombianos a llegar a mi equipo. Llegaron a mi equipo y me decían: ‘Muchas gracias, Rigo, este es mi sueño’. Cinco meses después no le contestaban al equipo, se quedaban en Colombia, borrachos… Y no llegaron a nada. El tema cultural es muy importante”, agregó Urán.

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Egan Bernal adoptó una mirada más cauta sobre la pérdida de protagonismo del país. “Pasa en el ciclismo, en el fútbol, en la política, en todo. Las potencias no duran para siempre y es algo muy cíclico. Tuvimos una época en la que fuimos muy buenos”.