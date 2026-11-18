El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el circuito callejero del Strip (Eric Gay/AP)

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El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2026, la fecha 21 del campeonato mundial, se disputará en el Circuito Callejero de Las Vegas Strip el sábado 21 de noviembre a las 8:00 p. m. hora local (11:00 p. m. hora de Colombia). La carrera nocturna, que tiene lugar bajo las luces del Strip de Nevada, es la primera de las tres carreras que restan en la temporada. Los colombianos podrán seguirla en vivo por ESPN2 y por Disney+ Plan Premium.

Los comisarios designados por la FIA para este Gran Premio son Gerd Ennser, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi y Steve Pence, mientras que Rui Marques ejercerá como director de carrera y delegado de seguridad. Paul Burns actuará como director de carrera adjunto.

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Cuáles fueron los últimos resultados entre los pilotos antes de llegar a Las Vegas

Lando Norris se alzó con la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo, en Interlagos, Brasil (Jean Carniel/REUTERS)

La temporada 2026 llega a Las Vegas tras 20 fechas disputadas. Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, ya es campeón del mundo después de consagrarse en el Gran Premio de México. Con 390 puntos, el joven piloto italiano se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

Detrás de él, la pelea por el segundo puesto en el campeonato de pilotos permanece abierta: Max Verstappen (279 puntos), George Russell (262), Lewis Hamilton (261) y Charles Leclerc (249) llegan separados por apenas 30 puntos con tres carreras por delante. El campeón de 2025, Lando Norris, sexto con 246 unidades, también aspira a subir posiciones.

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En el pasado fin de semana, en el Gran Premio de Brasil, Norris ganó en Interlagos y Mercedes aseguró el campeonato de constructores con 652 puntos, seguida de Ferrari (510), Red Bull (415) y McLaren (398).

Cómo vienen los equipos y pilotos al Gran Premio de Las Vegas

Mercedes estrenará una actualización en el turbocompresor del auto de Andrea Kimi Antonelli bajo el mecanismo ADUO, mismo que no llevará George Russell (Jean Carniel/REUTERS)

Mercedes llega a Las Vegas como el equipo dominante de la temporada: ya tiene en su poder el campeonato de constructores y el título de pilotos, pero no arriba en su mejor momento de forma. Los campeones no han ganado ninguna de las últimas cinco carreras desde que introdujeron una actualización aerodinámica en Malasia, y en Nevada debutarán su ansiada mejora del turbocompresor bajo el mecanismo ADUO, aunque solo en el auto del campeón mundial Andrea Kimi Antonelli.

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Eso significa que George Russell —tercero en el campeonato con 262 puntos y a solo 17 de Verstappen en la segunda posición—, tendrá que disputar la carrera de Las Vegas con la especificación anterior del motor, una desventaja que podría costarle caro en su intento de remontar en el campeonato de pilotos. El británico llega, en todo caso, con un historial prometedor en este circuito: ganó en 2024 y terminó segundo en 2025.

Ferrari afronta el fin de semana con más dudas que certezas. El SF-26 ha acusado durante toda la temporada un déficit en velocidad punta, y el circuito de Las Vegas —dominado por rectas largas y temperaturas nocturnas que pueden caer hasta los 4 °C— no favorece las fortalezas del auto italiano. Las bajas temperaturas dificultan el calentamiento de los neumáticos, y el déficit de potencia en las rectas queda expuesto al máximo en este escenario.

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Ferrari prevé complicaciones en el trazado de Nevada debido al déficit de velocidad punta del SF-26 en las rectas (Amanda Perobelli/REUTERS)

El propio Charles Leclerc reconoció que anticipa una salida “difícil”, mientras que Lewis Hamilton espera al menos un podio que le mantenga en la pelea por el subcampeonato. Como alivio, los de Maranello tienen asegurada la segunda posición en el campeonato de constructores con 510 puntos, 95 más que Red Bull.

Los de la marca de bebidas energéticas son, según los expertos, el candidato más sólido para la victoria, puesto que el trazado de Las Vegas se adapta bien a las características del RB22, el monoplaza más mejorado de la parrilla en la segunda mitad del año.

A esto se suma el notable rendimiento de Max Verstappen, que acumula ocho podios consecutivos, con tres victorias incluidas, y tiene una relación especial con este circuito: ha ganado aquí en 2023 y en 2025, lo que lo convierte en el piloto con más triunfos en la era moderna del Gran Premio de Las Vegas.

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Max Verstappen acumula dos triunfos previos en Las Vegas (el último en 2025) y ocho podios consecutivos en la temporada 2026 (Gary A. Vasquez/Imagn Images vía Reuters)

El neerlandés es segundo en el campeonato con 279 puntos y llega como favorito para extender su racha. Su compañero Isack Hadjar también mostró ritmo en Brasil, donde terminó tercero, y en el campeonato de constructores Red Bull defiende la tercera posición con 415 puntos, apenas 17 por delante de McLaren.

Los de Woking, que en 2025 dominaron con claridad la parrilla, llegan al fin de semana con la urgencia de no perder todavía más terreno en la batalla por el tercer puesto en el campeonato de constructores. Lando Norris, sexto en el campeonato de pilotos con 246 puntos, viene de ganar en Brasil y es uno de los cinco pilotos con posibilidades matemáticas de terminar segundo en el campeonato.

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Sin embargo, la jornada tendrá como condicionante central la penalización de Oscar Piastri: el australiano recibirá una sanción de 10 posiciones en la grilla de salida por superar la cuota permitida de motores de combustión interna, tras instalar su quinto propulsor por un problema de fiabilidad. El equipo confía en que las largas rectas y las múltiples zonas de adelantamiento del Strip le permitan recuperar posiciones. Ambos pilotos estrenarán además un turbocompresor actualizado de Mercedes, desarrollado bajo el mecanismo ADUO de la FIA, aunque la escudería advirtió que la mejora de rendimiento esperada es “relativamente pequeña”.

Con tres carreras por disputar —Las Vegas, Qatar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (6 de diciembre)—, la temporada 2026 cerrará con batallas abiertas en varios puestos del campeonato de pilotos y en las posiciones tercera a décima del campeonato de constructores. Cabe señalar que, pese a las dudas alrededor de la realización de las últimas dos carreras del año por la tensión militar en Oriente Medio, de momento la FIA ratifica la realización de ambas citas.

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Circuito, clima y neumáticos de Pirelli para el Gran Premio de Las Vegas 2026

El trazado de Las Vegas se caracteriza por sus largas rectas, favoreciendo los monoplazas con mayor velocidad punta (F1)

El Circuito Callejero de Las Vegas Strip mide 6,201 kilómetros y es el segundo más largo del calendario actual de la Fórmula 1, solo por detrás de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

El trazado, que se recorre en sentido antihorario, cuenta con 17 curvas —11 de izquierda y seis de derecha— y tres grandes rectas que discurren por Koval Lane, Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue. La recta del Strip se extiende aproximadamente 1.920 metros, donde los monoplazas alcanzan velocidades cercanas a los 342 km/h antes de enfrentar exigentes zonas de frenado. La carrera se disputa en 50 vueltas, que equivalen a unos 310 kilómetros de distancia total.

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Una particularidad del circuito es que utiliza vías públicas que se reabren al tráfico entre sesiones, lo que provoca que arena y polvo se depositen sobre el asfalto y compliquen la evolución del agarre de una jornada a la siguiente. Para 2026, se realizaron trabajos menores de repavimentación en la salida de la curva 13 y en el tramo previo a la curva 14, lo que podría modificar el comportamiento del auto en esas zonas respecto a la edición anterior.

El pronóstico meteorológico anticipa un fin de semana frío pero mayormente seco. El jueves 19 se esperan temperaturas de entre 7 °C y 12 °C, con posibilidad de lluvia ligera durante las prácticas libres. El viernes 20, con mínimas de 3 °C y máximas de 14 °C, el cielo estará despejado sin precipitaciones. Para el día de la carrera, el sábado 21, se prevén condiciones secas con casi nulo viento, aunque las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 2 °C, lo que convierte a este Gran Premio en uno de los más fríos del calendario.

En cuanto a los neumáticos, Pirelli confirmó la misma selección utilizada en 2025: los tres compuestos más blandos de su gama. El C3 actuará como neumático duro (marcado en blanco), el C4 como medio (amarillo) y el C5 como blando (rojo). La elección responde a la dificultad de llevar los neumáticos a su ventana de temperatura óptima en las condiciones frías y en un circuito donde las largas rectas reducen la energía transferida al caucho.

Cada piloto dispondrá de dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos, con un juego extra de blandos reservado para los clasificados en la Q3. Pirelli advirtió que el graining —deterioro superficial del neumático por baja adherencia— podría reaparecer, tal como ocurrió en ediciones anteriores, y señaló que los bloqueos de freno en las zonas de frenado al final de las rectas representan otro factor de riesgo.

La estrategia más probable para la parrilla es la de una parada única, aunque la compañía italiana aclaró que las características del circuito reducen la efectividad de adelantamiento en boxes tradicional, ya que los neumáticos tienden a perder temperatura en la larga sección entre la salida de pits y los tramos más exigentes de la vuelta.

Horario en Las Vegas y en Colombia para el GP de Las Vegas de F1 2026

El circuito callejero de Las Vegas opera ocho horas por detrás del tiempo universal coordinado (UTC-5 en Colombia, UTC-8 en Nevada). Esa diferencia convierte cada sesión nocturna local en un evento de madrugada para buena parte de América.

La carrera se disputa el sábado 21 de noviembre en Las Vegas, aunque para Colombia cae pasadas las 11:00 p. m. de ese mismo sábado.

Canal de televisión que transmite el GP de Las Vegas en Colombia

En Colombia, el fin de semana completo de la Fórmula 1 estará disponible a través de ESPN y Disney+ Plan Premium. La distribución por canal es la siguiente:

Práctica Libre 1 y 2: jueves 19 de noviembre, 7:30 p. m. y 11:00 p. m. — ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Práctica Libre 3: viernes 20 de noviembre, 7:30 p. m. — ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Clasificación: viernes 20 de noviembre, 11:00 p. m. — ESPN y Disney+ Plan Premium

Carrera: sábado 21 de noviembre, 11:00 p. m. — ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Los suscriptores de Disney+ Plan Premium también tendrán acceso a la experiencia Race Hub y a cámaras a bordo de los autos de Franco Colapinto y Lando Norris.

Narrador y comentarista

La cobertura en español para Latinoamérica estará a cargo del equipo habitual de ESPN: Fernando Tornello en la narración, junto a Juan Fossaroli, Juan Manuel “Cochito” López y Albert Fàbrega en los comentarios técnicos. Este equipo cubrirá tanto las señales lineales de televisión como la transmisión en Disney+ Plan Premium.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Las Vegas

Con 19 carreras disputadas, Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón de la temporada 2026 de la Fórmula 1 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Andrea Kimi Antonelli - 390 puntos (campeón) Max Verstappen - 279 puntos George Russell - 262 puntos Lewis Hamilton - 263 puntos Charles Leclerc - 249 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Las Vegas

Mercedes - 652 puntos (campeón) Ferrari - 510 puntos (subcampeón) Red Bull Ford - 415 puntos McLaren - 398 puntos Racing Bulls - 114 puntos