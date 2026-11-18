La historia de Buena Vista Social Club comenzó en 1996, cuando el productor británico Nick Gold, el músico estadounidense Ry Cooder y el director musical cubano Juan de Marcos González impulsaron un encuentro extraordinario de intérpretes que habían sido protagonistas de la época dorada de la música cubana

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Treinta años después de que aquellas grabaciones en los estudios EGREM de La Habana sacudieran los cimientos de la música popular mundial, Las Estrellas de Buena Vista llegan a Bogotá para celebrar ese legado donde mejor se puede: sobre un escenario. El próximo viernes 21 de noviembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de un concierto que reunirá a trece miembros originales del icónico Buena Vista Social Club en una noche de son, bolero y ritmo cubano que arranca a las 8:00 p.m.

El espectáculo convoca a figuras que estuvieron presentes desde el origen del proyecto: Carlos Calunga y Lázaro Villa en la voz, Ángel Terry en la percusión, Javier Zalba en el saxofón, Alberto Muñoz en el trombón, Osiris Valdés en el violín y la voz, Roberto García en la trompeta y Fernando Arévalo en el bajo. Todos bajo la dirección musical de Pancho Amat, considerado el mejor tresero del mundo.

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El proyecto comenzó como rescate y terminó como fenómeno global

Buena Vista Social Club nació casi por accidente en 1996, cuando un intento fallido de colaboración entre músicos malienses y cubanos derivó en la grabación de un disco legendario en los estudios Areito de la EGREM.

La historia de Buena Vista Social Club arrancó en 1996, cuando el productor británico Nick Gold, el músico estadounidense Ry Cooder y el director musical cubano Juan de Marcos González convocaron en La Habana a intérpretes que habían protagonizado la época dorada de la música cubana. En los estudios EGREM, figuras como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Eliades Ochoa y Omara Portuondo grabaron un repertorio que rescató el son, el bolero y otros géneros tradicionales de la isla.

El álbum, publicado en 1997, superó todas las proyecciones: obtuvo un Grammy, vendió millones de copias y llevó la música cubana a escenarios de todo el planeta. Dos años después, el cineasta Wim Wenders inmortalizó ese encuentro en un documental nominado al Óscar que amplió aún más el alcance del proyecto.

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Ángel Terry, percusionista y miembro fundador de la agrupación, recuerda la velocidad con la que ese fenómeno creció. “En el año 96 se grabaron tres discos: Introducing Rubén González, A toda Cuba le gusta y Buena Vista Social Club. Entramos a hacer una gira europea que en principio se pensó en un mes y después se convirtieron en dos meses, pero es interesante la rapidez con que creció la solicitud de trabajo para escuchar este tipo de música. En Europa fue una explosión”, relató.

Terry recuerda también el momento en que el proyecto dejó de ser una agrupación para convertirse en un movimiento cultural. “Del año 1998 para 1999, el disco Buena Vista Social Club se convirtió en uno de los regalos de Navidad más apreciados en el mundo entero”, afirmó el percusionista. La disquera comenzó a grabar producciones independientes de figuras como Portuondo y Ferrer, todas bajo el sello Buena Vista, y las solicitudes de actuaciones llegaron desde América, Asia y Oceanía.

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Trece miembros originales vivos, reunidos en un mismo escenario

Las Estrellas de Buena Vista nacieron para mantener viva esa herencia, y su llegada a Bogotá marca, según sus propios integrantes, un encuentro irrepetible: por primera vez desde la fundación del Club, todos los miembros originales vivos se reúnen en una misma formación.

Con el paso del tiempo, las giras se detuvieron, algunos integrantes emprendieron proyectos individuales y otros fallecieron. Sin embargo, la esencia del proyecto nunca desapareció. Las Estrellas de Buena Vista nacieron para mantener viva esa herencia, y su llegada a Bogotá marca, según sus propios integrantes, un encuentro irrepetible: por primera vez desde la fundación del Club, todos los miembros originales vivos se reúnen en una misma formación.

Para Osiris Valdés, violinista y voz femenina del grupo, la responsabilidad es clara. “Para nosotros es una gran responsabilidad, porque es la continuación de este proyecto, mantener este legado. En mi caso, es una gran responsabilidad que sigan vivos estos temas que fueron interpretados por grandes como Omara Portuondo o Ibrahim Ferrer. Eso marca para nosotros una tarea a cumplir cada vez que nos subimos a un escenario”, declaró la artista.

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Valdés tiene una formación clásica sólida —pasó por las agrupaciones Ars Longa y la Camerata Romeo antes de integrarse al universo de la música cubana— y trabajó durante cinco años junto a Omara Portuondo, experiencia que describe como definitiva. “Su manera de interpretar, de decir, de llegar al público es una cosa excepcional. Su forma de transmitir, su melisma en la voz, su suavidad a la hora de decir frases... son figuras que marcaron esa etapa y que para nosotros todavía hoy son de gran enseñanza”, señaló.

El violín en el son: un reto técnico que se resuelve con “sabor”

El próximo viernes 21 de noviembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de un concierto que reunirá a trece miembros originales del icónico Buena Vista Social Club en una noche de son, bolero y ritmo cubano que arranca a las 8:00 p.m.

Integrar un instrumento de formación clásica a los ritmos afrocubanos no fue un camino sencillo. Valdés explica que la técnica aprendida con compositores como Mozart, Johann Sebastian Bach y Niccolò Paganini fue, en realidad, la base que le permitió improvisar dentro de los géneros tradicionales. “Las escalas, los arpegios, que al final fueron parte de esta música tradicional: a la hora de la improvisación son métodos y recursos que si no tenemos claros, no podemos jugar con ellos dentro de la música tradicional”, precisó.

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Sin embargo, hay un elemento que, según la artista, no se aprende en ningún conservatorio. “Cuando hay que mezclarlo con la rítmica de la percusión, entra a jugar un factor que pienso que es innato: el sabor. Es lo que decimos en Cuba, que con eso se nace. Esa manera de sentir pienso que es algo que viene con uno”, sostuvo Valdés.

La tumbadora, el pulso que sostiene la identidad cubana

Desde la percusión, Ángel Terry tiene una perspectiva propia sobre lo que hace reconocible a la música de Cuba.

Desde la percusión, Terry tiene una perspectiva propia sobre lo que hace reconocible a la música de Cuba. Para el tumbador, hay algo casi instintivo en la relación del cubano con ese instrumento. “Toda música proveniente de Cuba, sobre todo popular, siempre lleva tumbadora, siempre lleva clave, siempre lleva piano, lleva bajo; esa es la base de nuestra música. Los cubanos tenemos el conocimiento de este instrumento desde niños. Tocar con las manos es muy fácil para nosotros, y esa es una de las cosas más importantes que tiene nuestra música”, explicó.

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Terry también subraya el papel que tuvo Buena Vista Social Club en la conexión de las nuevas generaciones con sus raíces. “Hizo que el mundo entero se acercara a la tradición de nuestra música. Fue como una enseñanza para los jóvenes: si no conoces de dónde vienes, no sabrás para dónde vas”, afirmó.

Colombia, tierra fértil para el son cubano

La historia de Buena Vista Social Club arrancó en 1996, cuando el productor británico Nick Gold, el músico estadounidense Ry Cooder y el director musical cubano Juan de Marcos González convocaron en La Habana a intérpretes que habían protagonizado la época dorada de la música cubana.

La relación entre la agrupación y el público colombiano tiene historia. Terry evoca con particular afecto su participación en Salsa al Parque, el festival bogotano. “Era muy significativo el hecho de tantas personas interesadas en escucharnos. Para nosotros fue importantísimo intercambiar con músicos de otras partes de Colombia y latinoamerica, y mostrarles nuestro trabajo, y a la vez aprender también del trabajo que ellos realizan”, recordó.

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Para el percusionista, volver a Colombia tiene una carga especial. “Colombia es tierra fértil para la música nuestra desde hace muchísimos años. Los músicos nuestros triunfan en tierras colombianas y volver nosotros a Colombia es como volver a casa”, dijo Terry.

Valdés, por su parte, anticipa lo que vivirán quienes asistan al Teatro Jorge Eliécer Gaitán sin conocer previamente el repertorio. “Saldrán con la sensación de que han viajado a Cuba y escuchado la música realmente tradicional de nuestra raíz. Es como un viaje a nuestro país y a nuestra tradición”, aseguró. Y agrega que el concierto incluirá tanto los grandes clásicos del proyecto original como boleros tradicionales y otros sones conocidos. “Van a poder disfrutar de un gran espectáculo lleno de buena vibra, de risa, de baile, de alegría y de boleros; quizás también para llorar un poquito”, adelantó.

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El repertorio recorrerá los clásicos que convirtieron a Cuba en destino musical universal

Entre los temas que sonarán en el Gaitán figuran “Chan Chan”, “El cuarto de Tula”, “Dos Gardenias” y “Candela”, referentes del catálogo que en 1996 llevó la música cubana a los auditorios más exigentes del planeta. Las Estrellas de Buena Vista han recorrido escenarios de España, Francia, Bélgica, México y Costa Rica, y participaron en los actos inaugurales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las entradas para el concierto del 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán están disponibles con precios que van desde los $149.000 hasta los $390.000.