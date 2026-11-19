El automotor sufrió una presunta falla en los frenos antes del impacto en Santander (Captura de video)

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La Alcaldía de Barichara, en Santander, suspendió temporalmente la circulación de las chivas dedicadas al transporte turístico tras el accidente ocurrido el domingo 15 de noviembre.

La medida busca revisar las condiciones legales, mecánicas y de seguridad de los vehículos antes de que vuelvan a movilizar pasajeros.

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El alcalde Milton Edilson Chaparro Jiménez comunicó la decisión el lunes 16 de noviembre. La administración municipal precisó que no se trata de una prohibición definitiva, sino de una medida preventiva ligada a las verificaciones que deberán realizar las autoridades.

El accidente afectó a otros cuatro vehículos. La Alcaldía informó que dos personas resultaron lesionadas y confirmó que no hubo víctimas mortales.

Las primeras versiones clasificaron el caso como un choque contra un objeto fijo. No obstante, las imágenes de seguridad llevaron a las autoridades a considerar que la chiva pudo haber tenido una falla en su sistema de frenos.

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La causa del siniestro todavía no ha sido establecida de manera oficial. El caso quedó bajo revisión mientras avanzan las verificaciones sobre las condiciones en las que operaba el vehículo involucrado.

En la grabación se observa que la chiva transportaba pasajeros y se acercaba a un cruce mientras hacía sonar la bocina. Instantes después, el vehículo descendió por la vía a una velocidad considerable y chocó contra varios automóviles.

Una persona que llevaba a un niño en brazos corrió al advertir la cercanía de la chiva. El vehículo detuvo su marcha solo después de los impactos.

Tras el choque, los pasajeros descendieron uno a uno, al igual que el conductor. Algunos de ellos parecían aturdidos y preguntaban a quienes estaban cerca si habían sufrido lesiones.

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