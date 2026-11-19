El canciller de Colombia, Omar Bula, se refirió a la soberanía de Colombia con respecto a la cooperación internacional y sus operaciones en territorio nacional (Cancillería)

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El canciller de Colombia, Omar Bula, afirmó que cualquier decisión del Ejecutivo sobre operaciones de cooperación militar con Estados Unidos deberá contar con el aval del Congreso de la República. La declaración ocurrió durante la visita al país del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Bula planteó que el Gobierno busca ampliar el trabajo conjunto contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales transnacionales. También expresó su expectativa de que el trámite legislativo avance con rapidez.

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El canciller pidió acelerar las decisiones contra el crimen organizado

“El Congreso de la República” tendrá la última palabra sobre las medidas de cooperación que requieran autorización legislativa, señaló el canciller. “No podemos perder tiempo contra el crimen”, sostuvo durante su intervención.

El funcionario afirmó que la discusión trasciende las diferencias políticas y la vinculó con la necesidad de proteger a la población frente a estructuras delictivas. “Estamos tratando de salvar vidas humanas y salvar a un país que está en las garras del crimen transnacional organizado”, manifestó.

El canciller de Colombia, Omar Bula, afirmó que cualquier decisión del Ejecutivo sobre operaciones de cooperación militar con Estados Unidos deberá contar con el aval del Congreso de la República. La declaración ocurrió durante la visita al país del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth (Cancillería de Colombia)

Bula agradeció la presencia de Hegseth en Colombia y aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está dispuesto a reforzar el trabajo bilateral.

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Según explicó, la cooperación con Estados Unidos se concentraría en asuntos de inteligencia, capacidades de defensa, ubicación y verificación. El canciller no precisó qué operaciones concretas requerirían la aprobación del Congreso ni los plazos previstos para presentar esas iniciativas.

Pete Hegseth reveló las prioridades de EE. UU. en Colombia

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó que la cooperación con Colombia va a concentrarse en la seguridad fronteriza, la defensa de la integridad territorial y la lucha contra el narcoterrorismo. Tras reunirse en Bogotá con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el canciller, Ómar Bula, afirmó que fue un encuentro “productivo” para fortalecer la agenda bilateral.

El funcionario estadounidense confirmó la entrega de un avión Hércules C-130, destinado a reforzar las capacidades aéreas de Colombia en temas militares. “Tuve el honor de presidir la entrega de un avión C-130 para reforzar el transporte aéreo táctico de Colombia contra las amenazas narcoterroristas”, escribió Hegseth en sus redes sociales.

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Estados Unidos entregó un avión Hércules C-130 para reforzar el transporte aéreo táctico de Colombia frente a las amenazas narcoterroristas. - crédito @SecWar/X

Hegseth también destacó la participación de ambos países en la Coalición Americana contra los Cárteles, una iniciativa de cooperación regional. “Juntos, en el seno de la Coalición Americana contra los Cárteles, impulsamos la paz mediante la fortaleza”, añadió el secretario de Guerra.

Durante una rueda de prensa, Hegseth respaldó el plan presentado por Mora y sostuvo que va a permitir fortalecer a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. “Pondrá a sus tropas, a las Fuerzas Armadas colombianas y a la Policía en condiciones de pasar a la ofensiva contra estos carteles de la droga de una manera que nunca antes han visto”.

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La visita de Hegseth dejó sobre la mesa una agenda de seguridad que incluye apoyo aéreo, intercambio de inteligencia y acciones coordinadas contra redes narcoterroristas. La eventual ampliación de esos mecanismos dependerá de las iniciativas que presente el Gobierno colombiano y de las autorizaciones que deba definir el Congreso.

Hezbollah, Al Qaeda y la Guardia Revolucionaria iraní tienen presencia en Colombia aseguró Bula

Durante un debate de control político en el Congreso, el canciller Omar Bula aseguró que organizaciones terroristas internacionales tendrían presencia tanto en Colombia como en Venezuela.

“Grupos como Hezbollah, Al Qaeda y la Guardia Revolucionaria iraní ya tienen presencia acá. Tienen presencia en Venezuela, tienen presencia en Colombia”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

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Fotografía sin fechar que muestra al entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. EFE/Str/Archivo

Bula indicó que su afirmación se apoya en información divulgada por organismos internacionales, entre ellos el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y agencias de inteligencia europeas.

“Para esto hay referencias múltiples y mucha información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de organizaciones de inteligencia europeas. Aquí no hay ningún secreto”, afirmó.