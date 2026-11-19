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Llegó la hora de la verdad: Boca Juniors y Atlético Mineiro ya están en Colombia para preparar los últimos detalles de la gran final de la Copa Sudamericana que se jugará el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El cuadro de Belo Horizonte (estado de Minas Gerais- Brasil) partió después de la 1:30 p. m. hacia la capital del Atlántico, mientras que los Xeneizes aterrizaron pasadas las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y llegó al hotel de concentración después de las 8:30 p. m.

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El plantel de Boca Juniors llegó a Barranquilla, donde una multitud de hinchas lo recibió en la puerta del hotel antes de la final de la Conmebol Sudamericana. El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena se entrenará el 19 y 20 de noviembre de 2026 en el viejo estadio de Junior: el Romelio Martínez.

Desde las últimas horas de la tarde del 18 de noviembre de 2026, argentinos y colombianos se reunieron frente al hotel con cánticos, banderas y muestras de apoyo. Entre los presentes hubo niños de una escuela local de fútbol llamada Xeneize, que cantaron junto a sus entrenadores, además de viajeros argentinos y representantes de peñas de distintas ciudades.

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Muchos de los hinchas que ya llegaron a Colombia se hospedaron en Santa Marta y Cartagena. El jueves habrá un banderazo en Cartagena a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) Colombia, mientras que el 20 de noviembre de 2026 se realizará otro en Barranquilla en el mismo horario.

Por su parte, Atlético-MG no informó el estado clínico de los jugadores que permanecían bajo atención médica. La nómina incluyó a cinco futbolistas en recuperación: Victor Hugo y Thiago Borbas, ambos por lesiones en el muslo derecho; Reinier, por una lesión en el muslo izquierdo; Alan Minda, afectado en el músculo posterior de la misma pierna, y Maycon, con una molestia en la zona anterior del muslo izquierdo.

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Llegada de Atlético Mineiro a Barranquilla

Fred firmando la camiseta de un fan a las afueras del hotel de concentración en Barranquilla (@atletico-Instagram)

Más firmas en Barranquilla del plantel galo (@atletico-Instagram)

Atlético Mineiro quiere volver a ser protagonista en el continente (@atletico-Instagram)

El argentino Tomás Cuello lidera el ataque del Atlético Mineiro (@atletico-Instagram)

Bernard firmando camisetas a los fans (@atletico-Instagram)

Arribo de Boca Juniors a Barranquilla

Lautaro di Lollo llegando a Barranquilla (@sudamericana-Instagram)

El colombiano Álvaro Montero junto al plantel de Boca en el aeropuerto Ernesto Cortissoz (@sudamericana-Instagram)

Boca Juniors buscará su tercera Copa en este torneo (@sudamericana-Instagram)

Leandro Paredes liderando el grupo de los jugadores de Boca (@sudamericana-Instagram)

El campeón del Mundo en Qatar 2022 llegando a Barranquilla (@sudamericana-Instagram)

Sebastián Villa es otra de las cartas colombianas para la final de la Copa Sudamericana (@sudamericana-Instagram)