Salen a la luz los contratos que dejó firmados Jaime Uribe antes de su polémica salida de la gerencia del Fondo Milagro (@SantiCastrogo/X)

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A dos meses y nueve días de su creación, el Fondo Milagro ha comprometido $7.440.000.000 en contratos para atender los daños causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. La cifra equivale a una fracción del presupuesto disponible, estimado en $624.656.000.000, y está concentrada en demoliciones e interventorías en Cali, Valle del Cauca, y Pereira, Risaralda.

La información figura en una comunicación fechada el 11 de noviembre de 2026 y dirigida a la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención de Damnificados del Congreso de la República. El documento, conocido por El Tiempo, fue firmado por el entonces gerente Jaime Uribe.

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La ejecución se concentra en demoliciones de inmuebles afectados

Hasta el 11 de noviembre de 2026 se habían adjudicado nueve contratos a ocho compañías para la demolición de edificios que sufrieron daños estructurales durante el sismo del 10 de agosto (Reuters)

El reporte señala que se estructuraron procesos contractuales por $7.440.594.510 para la línea de demoliciones y sus respectivas interventorías dentro del Plan de Acción Específico. De ese monto, $4.624.852.638 corresponden a obras previstas en la capital risaraldense y $2.815.741.872 a intervenciones en Cali.

Hasta la fecha del informe se habían adjudicado nueve contratos a ocho compañías. Los procesos incluyen la demolición de edificios que sufrieron daños estructurales durante el sismo y la supervisión técnica de los trabajos.

En Cali, el Fondo contrató a Voladuras Controladas de Colombia S.A.S. por $949.000.000 para la demolición por implosión del edificio Ana Pilar. La firma, constituida en Bogotá en noviembre de 2011, registra antecedentes contractuales con la Unidad Nacional de Bomberos, la Gobernación de Nariño e Idumil. En expedientes de 2018 aparece Henry Mauricio Cabrera Morales como propietario.

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El reporte señala que se estructuraron procesos contractuales por $7.440.594.510 para la línea de demoliciones y sus respectivas interventorías dentro del Plan de Acción Específico (@alejoeder/X)

Para vigilar esa intervención fue seleccionada Los Castores Constructores S.A.S., con un contrato de $214.000.000. La empresa, creada en 1983 y con sede en Medellín, Antioquia, figura con Myriam Natalia Ramos Buitrago y Carolina Estrada Ospina como accionistas.

Cali ya demolió uno de los edificios incluidos en los contratos

La segunda intervención en la ciudad correspondió al edificio Arábico, una construcción de nueve pisos ubicada en el sur de Cali. La demolición fue asignada a Construcción, Demoliciones y Excavaciones SDI S.A.S. por $1.393.000.000, mientras que la interventoría tuvo un valor de $258.000.000.

Claudia Cristina Guevara Gómez aparece como representante legal y única accionista de esa sociedad. La Alcaldía de Cali confirmó que el inmueble fue demolido el 12 de noviembre de 2026. Las autoridades estiman que las inspecciones de seguridad podrían elevar a entre 150 y 200 la cantidad de construcciones que deberán demolerse en el casco urbano. Esa proyección depende de los resultados de las revisiones técnicas posteriores al terremoto.

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Pereira concentra el mayor valor de los contratos adjudicados

El Fondo también destinó recursos a la demolición de la Institución Educativa San Nicolás, en Pereira. Movitram S.A.S. recibió $423.000.000 para ejecutar el trabajo - (Juan F. Henao / Colprensa)

En Pereira, el contrato de mayor cuantía corresponde al derribo del edificio Invico P.H. El colapso del piso 12 durante el sismo dejó a la estructura con fallas que llevaron a ordenar su demolición controlada por implosión, conforme a lo expuesto en el documento.

El Fondo entregó mediante contratación directa esa tarea a Demoliciones Atila Implosión S.A.S. por $3.814.000.000. La compañía, constituida en Cali en 2013, tiene como representante legal al ingeniero Hernán Felipe Valdiviesa, quien participó en las demoliciones de los edificios Mónaco y Space, en Medellín, y Aqualina, en Cartagena, Bolívar.

Los Castores Constructores obtuvo además la interventoría de ese contrato por $299.000.000. La misma firma aparece, por tanto, en la supervisión de intervenciones en las dos ciudades.

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El Fondo también destinó recursos a la demolición de la Institución Educativa San Nicolás, en Pereira. Movitram S.A.S. recibió $423.000.000 para ejecutar el trabajo, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, y Consultoría e Interventoría de Proyectos de Ingeniería S.A.S. fue contratada para la interventoría por $88.000.000.

La ejecución de los recursos ocurre mientras el Fondo enfrenta cuestionamientos por los salarios previstos para Uribe y otros integrantes de su equipo. El presidente Abelardo de la Espriella solicitó y aceptó la renuncia del gerente, quien afirmó que su salida obedeció a una decisión personal para preservar la institucionalidad, en un contexto de reclamos de alcaldes que piden acelerar las ayudas.

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El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao asumió la dirección del Fondo Milagro y anunció que trabajará ad honorem. Su objetivo, según dijo, será informar a las personas afectadas sobre el avance de los proyectos y las fechas previstas para resolver la pérdida de viviendas, colegios, negocios y servicios.