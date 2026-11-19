Jorge Rausch reprendió a Emiro Navarro por el desorden en 'MasterChef Celebrity' (Cortesía Canal RCN)

Guardar

Jorge Rausch le hizo un llamado de atención a Emiro Navarro por el desorden en su estación de trabajo durante un reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia. El cruce ocurrió cuando el creador de contenido pidió más tiempo para ordenar el espacio, debido a la presión por terminar dos preparaciones con pollo.

La prueba exigía elaborar una entrada y un plato fuerte a partir de distintas presas de pollo. En ese contexto, Navarro enfrentó una dificultad adicional: debía preparar pasta por primera vez dentro de la competencia.

PUBLICIDAD

Durante su recorrido por las estaciones, Jorge Rausch advirtió que el lugar de trabajo de Emiro Navarro estaba desordenado y le pidió que limpiara de inmediato. El participante respondió que necesitaba concentrarse en sus platos para llegar a tiempo a la presentación.

El chef insistió en que la limpieza debía realizarse antes de continuar con las preparaciones. Ante la negativa de Navarro, Rausch se retiró de la estación y no volvió a asistirlo durante el resto del reto.

Emiro Navarro cuestionó la ausencia del jurado durante la prueba

Al finalizar el tiempo de cocina, el participante llevó sus platos al atril y expresó su malestar porque el jurado no había regresado a su puesto. Según relató, esperaba recibir una orientación sobre la pasta, una técnica que todavía no había utilizado en el programa.

PUBLICIDAD

Navarro sostuvo que el desafío de preparar dos platos al mismo tiempo lo llevó a un momento de tensión. También señaló que temía no completar las recetas si detenía su trabajo para organizar la estación.

La situación abrió un intercambio frente a los demás integrantes del jurado de MasterChef Celebrity Colombia. Rausch explicó que el acompañamiento técnico depende también de que los concursantes respeten las normas básicas de trabajo que se aplican en una cocina profesional.

“Cuando uno es cocinero, en una cocina, uno tiene que aprender técnicas, tiene que aprender cocciones, pero lo más importante es aprender a hacer caso y cuando yo le digo a usted en mi cocina porque esta es nuestra cocina, que limpie, usted limpia. Usted no me dice que no ”, le dijo Rausch a Navarro durante la devolución.

PUBLICIDAD

Rausch vinculó el orden con la disciplina dentro de la cocina

El chef sostuvo que aprender técnicas y controlar las cocciones forma parte de la formación de un cocinero, aunque remarcó que la obediencia a las indicaciones y el orden del espacio son aspectos centrales de ese aprendizaje.

“Esta es nuestra cocina, que limpie, usted limpia”, afirmó Rausch durante la devolución. El jurado le señaló a Navarro que la falta de asistencia posterior fue consecuencia de no haber atendido la orden cuando se la dio.

Tras escuchar la devolución, Emiro Navarro reconoció que su reacción no había sido adecuada y se disculpó con Rausch. El creador de contenido explicó que la exigencia de la prueba y su falta de experiencia con la pasta influyeron en su respuesta.

PUBLICIDAD