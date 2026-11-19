Galo Doido (Gallo loco), como se le conoce a este personaje, disfrutó de una tarde agradable con los pequeños de esta institución educativa en la capital del Atlántico. (@SACDOGAL0/X)

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Atlético Mineiro de Brasil sorprendió en Barranquilla con una jornada social en la que entregó regalos y compartió actividades recreativas con decenas de niños de una de las escuelas apoyadas por la Fundación Pies Descalzos, creada por la cantante Shakira, antes de disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors de Argentina.

El club de Minas Gerais llevó a su reconocida mascota oficial, Galo Doido, a las instalaciones del centro educativo para acercarse a la comunidad local, iniciativa que también extendió hasta la organización social NU3. Junto al icónico personaje estuvo uno de los medios partidarios que sigue al equipo, Sac do Galo, en una tarde llena de risas.

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El elenco de Belo Horizonte buscaría con ello sumar el apoyo entre los habitantes locales previo al encuentro programado para el sábado 21 de noviembre a las 5:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que para esta ocasión fue remodelado por completo y albergará a más de 60.000 hinchas en sus tribunas, en una cita histórica.

La mascota del Atlético Mineiro, llamada Galo Doido (Gallo loco) visitó una escuela de la fundación Pies Descalzos en Barranquilla. (@SACDOGAL0/X)

Mineiro calcula que al menos 8.000 hinchas brasileños asistirán a las tribunas del escenario deportivo, aunque se prevé que serán minoría frente a la marea ‘Azul y Oro’ que se espera para esta definición. Para meterse en los corazones barranquilleros, el ‘Galo’ también ha apelado a la figura de la cantante, que goza de una estatua en la ciudad.

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Éxitos como La La La, una de las canciones más recordadas de la Copa del Mundo Brasil 2014, han ambientado las publicaciones del equipo Alvinegro, que poco a poco empieza a congregar a su ‘torcida’ en suelo barranquillero, con miras a romper el maleficio, pues ya son dos finales perdidas; la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025.

La presencia comunitaria en las sedes de Pies Descalzos y NU3

Durante la actividad, Galo Doido encabezó juegos y dinámicas con los alumnos que asisten a la institución apoyada por la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla. Tanto la mascota como sus acompañantes repartieron obsequios y compartieron dinámicas recreativas con los menores, en una jornada que generó cercanía con los menores.

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La estatua de la cantante ubicada en la capital del Atlántico y uno de sus grandes éxitos han servido de inspiración para el club brasileño, de cara a la final de la Copa Sudamericana. (@Atletico/X)

De forma simultánea, comisionados del cuadro albinegro acudieron a la sede de la fundación NU3, entidad que opera desde 2005 para atender necesidades nutricionales y formativas de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La presencia en estos centros comunitarios le ha valido reconocimientos en las plataformas digitales.

De esta forma, Atlético Mineiro quiere afianzar el respaldo del público anfitrión para contrarrestar, si se quiere, la masiva llegada de seguidores del elenco argentino, que acostumbra movilizar contingentes numerosos en instancias de esta magnitud. Y que ya se hizo sentir con el arribo del plantel ‘Xeneize’ a la capital del Atlántico.

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El desafío frente a Boca Juniors tras una racha adversa

En el plano estrictamente deportivo, el equipo que orienta el técnico argentino Eduardo Domínguez llega al compromiso con la urgencia de cortar un balance negativo en sus últimas presentaciones. El ‘Galo’ acumula siete partidos oficiales consecutivos sin victorias, en una racha que ya comprende cinco caídas y apenas dos igualdades.

El plantel de Atlético Mineiro llegó en la noche del miércoles 18 de noviembre a Barranquilla, sede de la gran final de la Copa Sudamericana. (@atletico/Instagram)

Durante las últimas semanas, la escuadra quedó eliminada de la Copa de Brasil en semifinales ante Grêmio con un marcador global de 3-1, cayó 1-0 frente a Botafogo e igualó sin goles ante Mirassol por el torneo local; lo que hizo que perdiera posiciones en el Brasileirao, en el que se ubica séptimo con 51 puntos en un total de 35 compromisos.

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Pese a los tropiezos recientes en los certámenes domésticos, el club de Minas Gerais alcanza su tercera final internacional de manera consecutiva. Con ello, el plantel que arribó a Barranquilla asume el choque decisivo con una carga física acumulada de 66 compromisos oficiales disputados en 2026; más que su contrincante.

El trayecto del conjunto brasileño hacia la definición lo llevó a protagonizar una prolongada campaña. A diferencia de Boca, que cayó en los ‘playoffs’ tras quedar eliminado de la Libertadores, Mineiro jugó la fase de grupos y en los octavos de final eliminó a Bragantino, por un marcador global de 3-2, en una llave pareja.

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Con música de Joe Arroyo, la figura icónica del club de Minas Gerais se ha hecho sentir en la capital del Atlántico, en la previa de la final de la Copa Sudamericana. (@Atletico/X)

En la instancia de cuartos de final remontó la serie contra el también brasileño Santos, con un triunfo 4-2 en el duelo de vuelta tras ceder 2-0 en la ida, mientras que en semifinales venció a Montevideo City Torque por 3-2 en el acumulado; al sostener en Uruguay la ventaja de tres tantos que había conseguido en Belo Horizonte.

En el plantel figuran los futbolistas colombianos Kevin Castaño y Mateo Casierra, que buscarán su consagración a nivel continental con esta divisa, y que para su preparación acudirán a las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); en contraste con su adversario, que entrenará en el césped del estadio Romelio Martínez.

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