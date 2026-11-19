Millonarios y Deportivo Cali miden fuerzas (Cristian Bayona-Colprensa)

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Las estrella de Navidad tendrá nuevo dueño tras la eliminación del Junior de Barranquilla y dos candidatos por su historia, hinchada y títulos salen a mostrar las credenciales para quedarse con el campeonato.

Por los lados de Millonarios, el equipo de Alberto Gamero buscará salir de la irregularidad que tuvo a lo largo de la fase del todos contra todos, mientras que Deportivo Cali con Rafael Dudamel quiere consolidar su buen andar como local en su propio estadio.

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El "Azúcar" de Colombia recibirá al "Ballet Azul" (Cristian Bayona-Colprensa)

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2026 a partir de las 8:40 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Deportivo Cali y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Es importante recordar que Deportivo Cali terminó en la tercera casilla del todos contra todos con 35 puntos, tras empatar a dos goles frente al Deportes Tolima en su estadio.

Por los lados de Millonarios, el cuadro “Embajador” derrotó por 2-0 en el estadio El Campín y quedó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos.

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