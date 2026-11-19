La creadora de contenido comparte su experiencia sobre lo largo que se le ha hecho el embarazo, confirmando que se encuentra en su séptimo mes y ansiosa por la llegada de su hija en enero. (@julianacalderon12/IG)

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Juliana Calderón le respondió con humor a quienes critican lo extenso de su embarazo y le echó la culpa a su hermana Yina Calderón por haber contado la noticia apenas un mes después de la concepción, cuando ella planeaba anunciarlo entre los cuatro y cinco meses de gestación.

La creadora de contenido y empresaria de keratinas, de 28 años, se pronunció a través de sus historias de Instagram desde la habitación de un hotel, donde se encontraba junto a Yina, y dejó en claro que ella también siente que la espera se ha prolongado demasiado.

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Lejos de molestarse por los comentarios de sus seguidores, Juliana los validó y aprovechó para confesar el cansancio físico que ya le genera el embarazo.

Juliana Calderón admite que su embarazo “está siendo una eternidad”

En el video publicado en sus historias, la empresaria fue directa sobre cómo vive esta etapa: “A mí también me parece que mi embarazo está siendo una eternidad, ¿pero qué más hago? Ya me siento cansada, ya no quiero estar más embarazada, por favor, ya quiero que pase el tiempo, ya me duelen mis costillas, me estoy quedando sin aire, ya quiero tener a Dulce María”, expresó.

Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija - crédito @julianacalderon12/IG

La respuesta llegó después de que numerosos seguidores comenzaran a señalar en redes sociales que el proceso les resultaba interminable. La percepción tiene una explicación concreta: Juliana tiene apenas siete meses de gestación, pero su círculo íntimo —y el público— lleva siguiendo la noticia desde el primer mes. Su bebé, Dulce María, tiene previsto nacer en enero de 2027.

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La respuesta de Juliana generó opiniones en redes sociales, con mensajes como: “Es verdad, siento que ha pasado un año desde que anunció el embarazo”; “Ella esperaba que fuera todo color de rosa”; “No se aguantan una, todas quieren repetir lo de otras famosas”, entre otros.

Yina Calderón filtró la noticia antes de lo planeado

La empresaria señaló directamente a su hermana mayor como responsable de que el anuncio se adelantara tanto.

Con evidente tono de broma, contó que su plan era guardar el secreto varios meses más: “La gente dice que mi embarazo está siendo una eternidad, y está siendo una eternidad porque yo cuando me enteré que estaba embarazada, tenía apenas como un mes y se me ocurrió la maravillosa idea de contarle a esta señorita [Yina] que estaba embarazada, y más duré en contarle que ella en contarlo”, afirmó.

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Yina Calderón habría compartido al que sería el nuevo amor de su hermana Juliana - crédito @yinacalderontv/IG

En efecto, fue Yina quien confirmó públicamente la noticia en junio de 2026, primero a través de sus estados de WhatsApp y luego en una transmisión en vivo, donde aseguró: “No ocultamos nada, me siento orgullosa diciendo que Juliana está embarazada”. En ese momento, la menor de las Calderón llevaba aproximadamente un mes de gestación, lo que explica que sus seguidores sientan que el proceso ha durado más de lo habitual.

La familia Calderón ha acompañado cada etapa del proceso

Desde el anuncio, las hermanas Calderón han seguido de cerca el embarazo de Juliana. Claudia Calderón la acompañó a la ecografía y le entregó la primera muda de ropa de la bebé, mientras que Leonela también celebró la noticia en sus redes.

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Yina, por su parte, le envió un ramo de flores con una carta en la que le prometió apoyo incondicional: “Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo para acompañarte”, escribió.

La influencer colombiana respondió a las inquietudes de sus seguidores, aseguró que sostiene todos los gastos de la niña - crédito Juliana Calderón / Instagram

En agosto de 2026, la revelación de género se realizó en la finca de Yina, donde toda la familia supo que esperaban una niña. Juliana eligió el nombre Dulce María en honor a su devoción por la Virgen de Guadalupe, con quien siente un vínculo especial por haber nacido el 12 de diciembre. “No saben la felicidad tan enorme que siente mi alma... Bienvenida, Dulce María”, escribió en esa ocasión.

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