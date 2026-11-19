Jinete entró con su caballo a una peluquería y asistentes grabaron la escena en Pitalito (@PlataformaALTO/X)

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Un video difundido en redes sociales mostró el ingreso de un caballo a una peluquería durante una cabalgata en Pitalito, Huila, una escena que provocó críticas por el trato al animal y por la actitud de quienes presenciaron el episodio.

Las imágenes, publicadas el 18 de noviembre de 2026, registran a un joven sobre el lomo del equino dentro del establecimiento. Otro hombre sostiene la cabezada, parte del arnés que permite conducir al animal, mientras varias personas observan, graban con sus teléfonos y reaccionan entre risas.

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El registro dura 17 segundos y permite ver al caballo en un espacio reducido, rodeado por asistentes. El jinete permanece montado, con una banda blanca sobre el torso, mientras el acompañante intenta mantener al animal quieto frente a la puerta del local.

La cuenta Plataforma Alto, que compartió la grabación, cuestionó la situación y describió la expresión del equino como una “mirada de angustia”. También dirigió un mensaje al alcalde de Pitalito, Yider Luna, para pedir una respuesta sobre el desarrollo de la actividad.

Hasta el momento, en el material aportado no aparece una declaración del mandatario local, de los organizadores de la cabalgata ni de autoridades encargadas de la protección animal. Tampoco se precisó si el hecho derivó en una denuncia formal o en alguna medida administrativa.

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Indignación en Pitalito por caballo que fue llevado a una peluquería durante una cabalgata (@PlataformaALTO/X)

La escena ocurrió durante una cabalgata que reunió a numerosos jóvenes, según la descripción del video. En el establecimiento se escucha el movimiento de quienes rodean al caballo, mientras varias personas se acercan para filmar la situación.

El ingreso de animales a lugares cerrados puede representar riesgos para el propio ejemplar, para los asistentes y para quienes trabajan en el sitio, en especial si hay ruido, poco espacio para desplazarse o estímulos que puedan alterarlo.

La publicación también abrió un debate sobre las condiciones en que se realizan este tipo de eventos y la responsabilidad de los jinetes frente al bienestar de los animales.

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Las reacciones cuestionaron al jinete y pidieron investigar el caso

Los comentarios en la publicación apuntaron contra el comportamiento del hombre que montaba al caballo. Una usuaria pidió que se investigara al jinete, a quien calificó de “malvado”.

Otra internauta sostuvo que el animal fue víctima de una conducta irresponsable y escribió: “No hay derecho”. Un tercer comentario resumió la indignación con la frase: “Maldita cultura traqueta”.

Cuestionan a jinete que ingresó con un caballo a una peluquería en Pitalito (@PlataformaALTO/X)

Caballo murió en una calle de Barranquilla y el caso reabrió el debate por la tracción animal

Un caballo murió en una vía del barrio 7 de Abril, en Barranquilla, y su fallecimiento generó reclamos en redes sociales por las condiciones en que se emplean equinos para trasladar carga mediante carretas en zonas urbanas.

Una grabación divulgada el lunes 16 de noviembre de 2026 muestra al animal tendido sobre el pavimento. Varias personas permanecen alrededor del cuerpo, mientras al fondo se distinguen partes de una carreta y algunos vehículos estacionados en el sector.

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La cuenta Primero Barranquilla afirmó que el equino sufrió una emergencia médica antes de desplomarse. La publicación planteó la posibilidad de un infarto y relacionó el caso con presuntas jornadas laborales extensas. No obstante, esa hipótesis no cuenta con un dictamen veterinario ni con una confirmación de las autoridades.

Usuarios exigen protección animal tras hallazgo de un caballo sin vida en una calle de Barranquilla (@primeronoticiaa/X)

El material audiovisual tampoco permite conocer cuánto tiempo estuvo el caballo en esa calle, qué actividad desarrollaba antes del hecho o si recibió asistencia. Tampoco identifica al propietario ni informa si el animal transportaba algún tipo de carga en el momento de la emergencia.

La difusión de las imágenes motivó comentarios de ciudadanos que solicitaron revisiones a quienes utilizan animales para labores de transporte. “¿Hasta cuándo?”, preguntó un usuario al cuestionar la circulación de estos vehículos en la capital del Atlántico.

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Otro internauta expresó: “Los animales no son máquinas”, frase que se repitió entre las reacciones. Varios mensajes pidieron medidas para evitar posibles casos de maltrato, agotamiento o explotación.

El debate se centró en el bienestar de los caballos que arrastran carretas y en la necesidad de verificar sus condiciones físicas, los recorridos que realizan y las cargas que movilizan.