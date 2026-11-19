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Un ciudadano colombiano identificado como William Alexander Arias Agredo fue detenido en Machala, Ecuador, tras ser señalado como presunto líder de la organización delictiva Los Agredo, con operaciones en Cali.

La captura se reportó el martes 18 de noviembre de 2026 en el sector de la Circunvalación Norte, durante un operativo de unidades policiales ecuatorianas que contaron con apoyo de organismos de inteligencia y personal de Migración.

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Arias Agredo tenía una orden de captura vigente en Colombia, emitida el 27 de noviembre de 2025 por la Fiscalía Primera Local de Cali, según el informe oficial de las autoridades.

Por qué delitos es requerido el colombiano capturado en Ecuador

Las autoridades colombianas vinculan al capturado con una investigación por concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El expediente lo identifica como presunto cabecilla de la empresa delincuencial cuya zona de influencia era la capital de Valle del Cauca.

La Policía de Ecuador indicó que la ubicación del hombre se logró a partir de labores investigativas y datos entregados por una fuente anónima.

Señalada cabecilla de grupo criminal Los Agredo tenía circular azul de Interpol

La localización de Arias Agredo se produjo como parte de la cooperación internacional luego de la difusión de una circular de búsqueda azul emitida por la Interpol, un mecanismo de cooperación internacional utilizado para obtener información adicional sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona relacionada con una investigación penal.

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La solicitud que elevaron las autoridades colombianas y, en medio del operativo los agentes verificaron la situación migratoria del ciudadano colombiano y confirmaron la orden judicial vigente en su país de origen.

Tras su detención, Arias Agredo quedó bajo custodia de las autoridades ecuatorianas, que seguirán con el proceso de trámites judiciales y migratorios correspondientes mientras se define una eventual entrega a Colombia.

De momento, las autoridades revisan si tenía otros requerimientos judiciales o conexiones con redes delictivas en Ecuador.

Capturaron a cinco presuntos integrantes de Los Agredo, la banda señalada de 50 robos de motos en Cali

Menos de un año atrás, a finales de diciembre de 2025, la Policía Metropolitana de Cali capturó a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal Los Agredo y aprehendió a un adolescente de 17 años, señalados de participar en el hurto de motocicletas en la ciudad y la carretera hacia Yumbo.

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Según las autoridades, la organización estaría relacionada con al menos 50 robos de motocicletas y con 13 casos que hacen parte de las investigaciones iniciales.

El modus operandi de los integrantes, de acuerdo con el reporte oficial, consistía en intimidar a conductores con armas de fuego o se apoderaban de vehículos estacionados en la vía pública.

Los detenidos deberán responder por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores para la comisión de delitos.

Usaban inhibidores de señal y una herramienta artesanal para desactivar los sistemas de seguridad

La investigación estableció que los presuntos integrantes de Los Agredo empleaban armas de fuego, herramientas mecánicas e inhibidores de señal para cometer los hurtos y evitar la localización de las motocicletas.

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Uno de los elementos incautados fue un mazo artesanal, elaborado con una cabeza de acero, mango metálico y tornillo.

De acuerdo con las autoridades, el objeto era utilizado para golpear los sistemas de seguridad y dañar los mecanismos de encendido de los vehículos.

La estructura también habría utilizado inhibidores de señal una vez obtenía las motocicletas. Con esos dispositivos, los presuntos delincuentes trasladaban los vehículos a zonas rurales con el propósito de impedir su rastreo satelital.

‘Los Agredo’ concentraban sus acciones en tres comunas de Cali: así se movían

De acuerdo con el balance oficial, el grupo operaba principalmente en las comunas 2, 4 y 8 de Cali, además de puntos del corredor vial con destino a Yumbo.

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En algunos casos, los motociclistas eran abordados e intimidados con armas de fuego para entregar los vehículos. En otros, los integrantes de la red buscaban motos estacionadas para manipular los sistemas de seguridad y llevárselas sin confrontar directamente a sus propietarios.

Tras el hurto, los investigados presuntamente se comunicaban con las víctimas para exigirles dinero a cambio de devolverles las motocicletas. Los montos solicitados oscilaban entre $3 millones y $7 millones.

Las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación y seis diligencias de allanamiento realizadas en los corregimientos de Golondrinas y Montebello.

Entre los detenidos están personas conocidas con los alias de Keiner, Sunce, Yorman, Deiner y Pacheco. Según el informe, dos de ellos ya habían sido sorprendidos en flagrancia meses antes durante robos en Cali.

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Adicional a lo anterior, y como parte de los resultados operativos, los uniformados incautaron dos motocicletas, un arma con características traumáticas, cuatro teléfonos celulares y la herramienta artesanal que habría sido usada para vulnerar los sistemas de seguridad.

Los adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El adolescente quedó a cargo de la autoridad competente para los procesos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Tres presuntos integrantes de Los Agredos fueron enviados a la cárcel

En noviembre de 2026, y días antes de la captura del señalado cabecilla en Ecuador, tres hombres fueron judicializados y enviados a centros carcelarios por su presunta participación en ocho hurtos violentos de motocicletas ocurridos en Cali entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

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Según la Fiscalía, los procesados serían presuntos integrantes de la misma empresa criminal (Los Agredo), y perseguían e interceptaban a motociclistas para quitarles sus vehículos y objetos de valor. Las motocicletas eran desarmadas y comercializadas por partes.

Walter William Grueso Ruiz, Leider Estiven Ruiz Oviedo y Juan Fernando Madrid Figueroa fueron capturados el jueves 5 de noviembre durante allanamientos en los barrios San Marino, Colseguros y el sector de Aguacatal.

La Fiscalía les imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no aceptaron.