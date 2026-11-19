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Cami Pulgarín perdió un lente de contacto en plena pelea contra Samantha Correa durante Stream Fighters 5 y terminó la mitad del combate viendo solo con un ojo.

La creadora de contenido colombiana lo contó ella misma en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, donde también reveló que, pese a la derrota, estuvo haciendo cálculos en el ring con la esperanza de que los puntos le alcanzaran para ganar.

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Un puño le voló el lente en medio del combate

Fue una de las revelaciones más llamativas de la sesión. Cuando un seguidor le preguntó cómo se había sentido al final de la pelea, Pulgarín explicó que un golpe le sacó el lente de contacto del ojo derecho durante el transcurso del encuentro, lo que la dejó con la visión comprometida por buena parte del combate.

“Yo duré media pelea sin ver así por un ojo porque se me— de un puño voló el lente, yo lo vi en cámara lenta volar”, relató. Según dijo, alcanzó a ver el accesorio proyectarse en el aire, pero aun así logró llegar hasta el final de la pelea.

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Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

La creadora también precisó que tenía lentes de repuesto en el otro ojo, lo que le permitió mantener algo de visibilidad. Aun así, competir con esa limitación visual frente a una rival de las características de Correa no fue tarea sencilla.

Pulgarín hizo cuentas en el ring con la esperanza de dar vuelta el marcador

A pesar de haber encajado una derrota clara, Pulgarín admitió que en ningún momento del combate descartó la posibilidad de ganar. Según relató, hubo un momento en que su entrenador le indicó que algunos golpes de Correa podrían ser considerados ilegales, lo que la llevó a creer que el marcador podía revertirse a su favor.

“Yo haciendo ahí los cálculos matemáticos, yo dije: ‘De pronto gano’, porque cuando ella se me tiró encima y me pegó en la cabeza, como de espaldas y eso, yo tenía entendido que eso no se podía”, recordó.

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Cami Pulgarín subió al ring de pelea de 'Stream Fighters 5' y contó detalles de lo que signficó para ella la pelea. (@camipulgarin/IG)

Incluso detalló que, cuando logró tumbar a su contrincante, se apartó de inmediato con la intención de que ese movimiento le sumara puntos. Los cálculos, sin embargo, no resultaron. “Al final decide, bueno, no sé quién decide, pero no se dio”, reconoció.

Dentro del ring no hubo rabia, solo competencia

Otro de los temas que Pulgarín abordó fue la tensión que algunos seguidores percibieron durante la pelea, en particular alrededor de ciertos intercambios que generaron comentarios en redes sociales. La creadora fue directa al respecto: ni ella sintió rabia hacia Correa, ni cree que su rival la haya sentido hacia ella.

“Cero que no vi a Samantha con rabia, yo siento que ella tampoco a mí”, afirmó. Según explicó, antes del evento ambas fueron claras en que dentro del ring serían rivales sin ningún tipo de consideración, y que eso fue exactamente lo que ocurrió. “Allá ni somos amigas, allá nada”, resumió.

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Samantha Correa, la modelo trans involucrada en la tiraera entre Pirlo y Blessd - crédito @samcorreat/IG

La pregunta sobre si el combate estaba pactado también llegó durante la dinámica. Pulgarín la descartó sin titubear, apelando al esfuerzo físico que supuso la preparación. “¿Y vos creés que yo voy a entrenar un montón de tiempo y hacer un montón de cosas para ir a arreglar eso? No, yo voy allá es porque vamos a darla toda”, respondió con contundencia.

La creadora también describió la experiencia física del combate: en medio de la pelea, dijo, el cuerpo no registra el dolor de los golpes, pero una vez que termina el encuentro, la sensación cambia por completo. “Bebés, les digo algo: ustedes allá arriba les dan puño, pata, ustedes no sienten nada. Pero bájese. Uf, amores, sentí todo”, describió entre risas.

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