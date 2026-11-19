GTA VI suma música colombiana: Feid y Kali Uchis tienen presencia en el juego (Imagen ilustrativa - Visuales IA Infobae - Rockstar Games)

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Después de más de una década de espera, Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó al mercado con una nueva historia ambientada en Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida, y con el regreso de Vice City como uno de los principales escenarios de la franquicia.

El estreno de la producción de Rockstar Games también llevó la música colombiana a las emisoras que acompañan los recorridos virtuales de los jugadores.

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Los cantante Feid y Kali Uchis tienen presencia en el universo musical de GTA VI, aunque sus apariciones se producen en espacios distintos. El cantante paisa conocido como el Ferxxo forma parte de Cocoteo FM, la radio dedicada a ritmos latinos dentro del videojuego, mientras que la artista colomboestadounidense aparece en el álbum oficial que acompaña el lanzamiento.

La sexta entrega de la saga llegó el 19 de noviembre de 2026, 13 años después de Grand Theft Auto V, publicado en 2013. El largo periodo entre ambos títulos convirtió el estreno en uno de los hechos más seguidos de la industria de los videojuegos, con expectativa sobre sus personajes, el tamaño del mapa, las actividades disponibles y el repertorio musical.

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La historia se desarrolla en Leonida, una versión ficticia de Florida que incluye Vice City, ciudad inspirada en Miami. Los jugadores pueden desplazarse por el mapa a pie, en automóviles, motocicletas, embarcaciones y otros medios de transporte. Al subir a varios de esos vehículos, es posible encender la radio y elegir entre distintas estaciones musicales.

Esa característica ha sido una marca de la franquicia desde sus primeras entregas. Las emisoras no solo aportan ambientación a los trayectos, también incluyen anuncios ficticios, programas hablados y selecciones de artistas de distintos géneros. Para GTA VI, Rockstar amplió el catálogo con estaciones enfocadas en pop, metal, country, hip-hop, música africana y sonidos latinos.

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Cocoteo FM reúne reguetón, bachata, dembow y otros ritmos latinos

Entre las frecuencias disponibles está Cocoteo FM, una emisora vinculada al reguetón, la bachata, el dembow y otros sonidos del Caribe. La estación cuenta con la participación de Bad Bunny, bajo el personaje de El Martillo, y de la cantante puertorriqueña RaiNao, quien presta su voz a La Gata.

La programación de la emisora incluye a intérpretes como Bad Bunny, Romeo Santos, Anuel AA, Rosalía, Rauw Alejandro, Farruko, Calle 13, Myke Towers, Young Miko, Don Omar y Tainy. Dentro de esa selección también quedaron incluidos artistas colombianos.

Feid aparece con la canción Chorrito pa las ánimas, una de las piezas asociadas a Cocoteo FM. La presencia del paisa permite que su música suene mientras los jugadores recorren las calles de Vice City y otras zonas de Leonida, con la posibilidad de cambiar de emisora según el vehículo y el momento de la partida.

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En la misma estación también figura Karol G con El Makinón, canción que interpreta junto a Mariah Angeliq. El tema fue publicado en 2021 como parte del álbum KG0516 y ahora integra la programación de una de las radios latinas de GTA VI.

La lista difundida tras el estreno también incluye EoO, de Bad Bunny; Canalla, de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata; Amanece, de Anuel AA y Haze; Macacoa 2000, de Rauw Alejandro; Pepas, de Farruko; Mojabi Ghost, de Tainy y Bad Bunny, y Suave Mix, de Calle 13.

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La selección refuerza el lugar de la música urbana colombiana en una producción que reúne artistas de distintos países y géneros. Feid y Karol G comparten la emisora con figuras centrales del circuito latino, en una programación concebida para acompañar las secuencias de conducción y los desplazamientos dentro del mapa.

Kali Uchis quedó incluida en el álbum oficial de ‘GTA VI’

La aparición de Kali Uchis se produce fuera de las estaciones de radio disponibles en el videojuego. La artista forma parte de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial que Rockstar Games lanzó junto con la nueva entrega de la franquicia.

El álbum reúne 34 canciones originales de artistas de distintos géneros, entre ellos Travis Scott, Dua Lipa, Cardi B, Lana Del Rey, Rauw Alejandro, Camila Cabello, Jhayco, Arca y Omar Apollo. La producción se puede escuchar en plataformas digitales y cuenta con ediciones físicas en CD y vinilo.

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Kali Uchis participa con Lárgate, una colaboración junto al músico estadounidense Helado Negro. La artista colomboestadounidense es la representante vinculada a Colombia dentro de ese repertorio, que se diferencia de las canciones escogidas para las emisoras del juego.

Mientras Feid puede ser escuchado al sintonizar Cocoteo FM dentro de los vehículos del videojuego, Kali Uchis figura en el álbum que acompaña la llegada de la nueva entrega. Karol G, por su parte, se suma a la programación radial con El Makinón, junto a artistas latinos de distintas generaciones.

La salsa colombiana también tiene otra presencia dentro de GTA VI: La rebelión, de Joe Arroyo, integra La Ola, una estación dedicada a la salsa y los ritmos tropicales. Así, el videojuego reúne en sus frecuencias desde clásicos de la música colombiana hasta exponentes contemporáneos del reguetón.

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