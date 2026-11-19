El pronunciamiento de Gregorio Eljach fue a través de los canales oficiales de la Procuraduría (Colprensa - REUTERS)

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El jueves 19 de noviembre de 2026 se realizará en Colombia una nueva jornada de marchas contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Las movilizaciones fueron convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores de la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Al respecto, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó la “utilización abusiva” de los logotipos de la institución en convocatorias públicas para participar en el paro del 19 de noviembre.

El procurador Gregorio Eljach rechazó la “utilización abusiva” de los logotipos de la institución para convocar al paro de 19 de noviembre (@PGN_COL/X)

“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, desautoriza, rechaza y condena, la utilización abusiva de los logos de la institución en convocatorias públicas a participar en un paro y movilizaciones este 19 de noviembre”, afirmó la Procuraduría.