Restringen el tránsito entre Mulaló y Yumbo por recipiente con emblemas del ELN (@mapias15/X)

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La presencia de un botellón de agua pintado con una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) obligó al cierre preventivo de la vía que conecta la glorieta de Mulaló con Yumbo, en Valle del Cauca, durante la madrugada del jueves 19 de noviembre de 2026.

El elemento fue abandonado en el sector de Puerto Isaac, en el sentido Yumbo-Cali. Unidades antiexplosivos de la Policía Nacional llegaron al punto para aplicar los protocolos de seguridad y determinar si el recipiente contenía material peligroso.

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La carretera permanecía cerrada mientras avanzaba la inspección. Conductores y habitantes de la zona fueron advertidos sobre la restricción del tránsito y la necesidad de tomar rutas alternas hasta que las autoridades emitieran un reporte oficial.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila afirmó en su cuenta de X que un canino especializado dio una señal positiva durante la revisión del objeto. “Terrorismo”, escribió al referirse al hallazgo.

Policía inspecciona objeto abandonado con insignias del ELN en la vía Yumbo-Cali (@mapias15/X)

Habilitaron el paso vehicular en Puerto Isaac tras descartar explosivos en objeto sospechoso

La Alcaldía de Yumbo confirmó que fue habilitada nuevamente la circulación vehicular en el sector de Puerto Isaac, luego de que las autoridades atendieran una alerta de seguridad y revisaran un objeto que había generado preocupación entre los habitantes y conductores.

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La administración municipal informó que el procedimiento concluyó después de una inspección en el lugar. De acuerdo con el comunicado divulgado por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, los especialistas determinaron que el elemento bajo verificación no representaba un riesgo explosivo.

“El artefacto no contenía material explosivo”, señaló la entidad en la publicación oficial. Con esa conclusión, se levantó la restricción que había afectado el tránsito por la zona durante las labores de revisión.

El anuncio precisó que la situación quedó “atendida y controlada”, por lo que los vehículos pudieron retomar el paso en ese punto del municipio.

La autoridad local agradeció la prudencia de la comunidad durante el operativo y recomendó consultar los canales institucionales para conocer información verificada frente a hechos similares.

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En el mismo mensaje, la Alcaldía de Yumbo reiteró que mantendrá las acciones de prevención. “No bajamos la guardia”, indicó, al asegurar que la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos son una prioridad.

Alcaldía de Yumbo confirmó que el artefacto revisado no tenía explosivos (Alcaldía de Yumbo)

Ejército destruyó 60 kilos de explosivos hallados en taxi abandonado cerca del peaje de El Espinal

Un taxi abandonado a pocos metros del peaje de El Espinal, en Tolima, contenía 60 kilos de explosivos con un mecanismo de activación temporizado, según confirmaron las autoridades tras la intervención de especialistas del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El vehículo, de placas SST 934, fue localizado el martes 17 de noviembre de 2026 en la vía que comunica a El Espinal con Flandes y Girardot. La presencia del automóvil y de objetos sospechosos en su interior llevó al cierre preventivo del corredor, con el fin de proteger a conductores y habitantes de la zona.

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Soldados del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), adscritos a la Sexta Brigada, revisaron el taxi con apoyo del Batallón de Infantería número 18 Coronel Jaime Rooke. El procedimiento incluyó el uso de una carga disruptiva, recurso empleado para neutralizar este tipo de elementos sin trasladarlos.

La Quinta División del Ejército informó que sus unidades atendieron la alerta en coordinación con la Policía. “Los procedimientos de seguridad y control” permitieron verificar el riesgo y destruir el material de forma controlada, sin reporte de personas lesionadas.

Alerta vial en El Espinal por objeto sospechoso hallado dentro de un taxi abandonado (@RealJuanLozano/X)

Versiones iniciales señalaron que el taxi habría sido robado horas antes de aparecer abandonado. También se conoció que su propietario pudo haber sido amordazado durante el hurto, aunque ese dato permanecía bajo investigación.

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Las autoridades indagan quién dejó el vehículo cerca del peaje y cuál era el objetivo del artefacto. De acuerdo con información divulgada tras el operativo, el sistema tenía una activación programada, por lo que la inspección requirió la presencia de personal especializado.

El hallazgo ocurrió pocos días después de ataques contra peajes y otros puntos de Huila, hechos que llevaron a reforzar los controles en corredores viales del sur y centro del país.

El Ejército rechazó cualquier acción que ponga en peligro a la población y pidió reportar situaciones inusuales a la Línea 107. “La seguridad de la población civil” fue el objetivo del despliegue, indicó la institución.

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