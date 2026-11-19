Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, cuestionó al ministro durante su intervención en el Congreso (Cámara de Representantes/sitio web)

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Siguen los problemas para la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, después de que la Universidad Nacional certificara que la congresista no figura como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia en su sede de Medellín, y que la copia del registro de diploma presentada no fue emitida por esa institución.

El hallazgo trasladó la controversia sobre las credenciales académicas de la representante del Pacto Histórico al ámbito judicial, ante una presunta falsedad en documento público.

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La Facultad de Minas revisó archivos físicos y digitales antes de concluir que no existía registro de la legisladora como graduada del programa. La universidad anunció que pondrá los antecedentes en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente.

La eventual responsabilidad penal depende de una distinción central: si una persona participó en la elaboración del diploma apócrifo o si únicamente lo presentó ante una entidad como prueba de una formación que no posee.

El uso de un diploma apócrifo ante una entidad pública

El artículo 291 del Código Penal colombiano, incluido en la Ley 599 de 2000, contempla el uso de documento público falso para quien, sin haber intervenido en la falsificación, emplee ese documento con capacidad probatoria. Esa figura podría aplicarse si el diploma fue presentado ante organismos como el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) o una universidad.

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La Universidad Nacional certificó que la representante Luz Verónica Estrada no figura como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. (crédito Universidad de los Andes)

La norma dispone una pena de prisión de cuatro a doce años para quien incurra en esa conducta. La Ley 1142 de 2007 modificó la sanción y elevó el mínimo previsto originalmente.

Un escenario distinto surgiría si se acreditara que la congresista indujo a error a un servidor público para conseguir otro documento oficial basado en el título cuestionado, como una tarjeta profesional expedida por el Copnia. En ese caso podría evaluarse el artículo 288, sobre obtención de documento público falso, cuya pena va de tres a seis años de prisión.

La condición de integrante del Congreso no convierte de manera automática el caso en falsedad ideológica en documento público. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que esa conducta, prevista en el artículo 286, exige que el responsable sea un servidor público con facultad reglada para expedir el documento cuya información se altera.

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En el caso de un diploma universitario, esa potestad corresponde a la institución educativa y no a quien presenta el título. Por ello, el marco jurídico señalado para Estrada se relaciona con el uso o la obtención de un documento falso.

El artículo 290 establece, además, que la pena puede aumentar hasta en la mitad para el copartícipe que use el documento. Esa circunstancia agrava la sanción, pero requiere establecer la participación concreta de cada involucrado.

La sanción disciplinaria aplicada a una docente de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación sancionó en abril de 2025 a una docente de Bogotá que entregó dos diplomas apócrifos a la Secretaría de Educación Distrital para posesionarse en un colegio. El organismo la destituyó y la inhabilitó durante 10 años.

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La falta fue calificada como gravísima a título de dolo, al considerar que vulneró los principios de moralidad pública, transparencia y lealtad. Ese antecedente corresponde al ámbito disciplinario y no define por sí mismo una eventual responsabilidad penal en el caso de la congresista.

Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha imputado formalmente delitos a Estrada Holguín. El Pacto Histórico solicitó a su Comité de Ética activar sus mecanismos disciplinarios internos y sostuvo que deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.