El periodista Daniel Samper Ospina y la exempelada Marelbys Meza sostienen el galardón y el diploma del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, otorgado en Bogotá. (@DanielSamperO/X)

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Marelbys Meza, la mujer que alegó ser víctima de pruebas irregulares con un polígrafo tras haber trabajado como niñera con la excanciller y exembajadora Laura Sarabia, en un escándalo que salpica a la exfuncionaria, recibió en la noche del miércoles 18 de noviembre en Bogotá el prestigioso Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

La mujer, junto al periodista Daniel Samper Ospina, recibieron el galardón en la categoría de Humor en Video, tras presentar una pieza audiovisual que satirizaba las presiones y las pruebas irregulares a las que ella fue sometida por funcionarios del Gobierno, en la administración de Gustavo Petro y cuando Sarabia era jefa de gabinete.

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En efecto, la distinción reconoció una producción titulada Las locuras de la semana en Circombia (con el polígrafo de Marelbys), en la cual abordaron los hechos que desencadenaron uno de los episodios políticos más complejos de los últimos años; y por los cuales aún se adelantan investigaciones contra Sarabia y miembros de la Policía.

Daniel Samper Ospina y Marelbys Meza sostuvieron el galardón del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en una publicación compartida en redes sociales. (@DanielSamperO/X)

El comunicador compartió su satisfacción por este reconocimiento en la red social X, en la que publicó una fotografía junto a Meza con las estatuillas y los diplomas que acreditan el triunfo. “De niñera hostigada por agentes del estado y acusada por Laura Sarabia, a ganadora del Simón Bolívar”, señaló Samper Ospina al lado de la protagonista.

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El material galardonado formó parte de los contenidos habituales que el periodista difunde en su canal digital para comentar la coyuntura del país mediante la parodia: espacio que se denomina #NotiDanny y con el que ha explorado una nueva faceta en su carrera periodística y en el que invitó a Meza para coprotagonizar este episodio.

Un reconocimiento dotado con $20 millones

Creado en 1975 por el grupo Seguros Bolívar, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar completó en noviembre de 2026 su edición número 51. Durante este certamen, el jurado evaluó postulaciones en diversas modalidades informativas, que comprenden prensa escrita, radio, televisión, publicaciones editoriales y plataformas digitales.

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Este es el diploma del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar que acredita el galardón en la categoría de humor en video otorgado a Marelbys Meza. (@DanielSamperO/X)

En la categoría de humor en formato audiovisual, el galardón contempló un estímulo económico de $20 millones junto con la estatuilla oficial, tras valorar la calidad narrativa, el uso de la sátira y la repercusión comunitaria de la propuesta desarrollada por el equipo. Aún no se conoce si el incentivo económico será destinado a Meza.

El trasfondo de este reconocimiento se remonta a los acontecimientos de enero de 2023, cuando se reportó la pérdida de un maletín que contenía dinero en efectivo y documentos oficiales dentro de la vivienda de Sarabia, que en ese entonces era la mano derecha del entonces presidente Petro, como la titular del equipo de ministros.

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El incidente en mención derivó en una serie de actuaciones por parte del esquema de protección presidencial para ubicar los recursos extraviados en Bogotá. El 30 de enero de 2023, agentes de seguridad trasladaron a Marelbys Meza hasta las instalaciones del edificio Galán, un inmueble anexo a la Casa de Nariño, con aparentes presiones.

Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, ha detallado cómo el escándalo del maletín transformó su vida personal y profesional. (@ANIABELLO_R/X)

En ese recinto, miembros de la guardia presidencial la sometieron a una prueba de polígrafo. Aquel procedimiento derivó en un interrogatorio que se prolongó entre tres y cuatro horas sin orden judicial previa, un procedimiento que meses después detonó denuncias públicas sobre el empleo desproporcionado de recursos de seguridad.

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Las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza provocaron una crisis de gabinete

Las indagaciones posteriores también determinaron que, además de la prueba del polígrafo practicada en las dependencias presidenciales, miembros de la Policía Nacional interceptaron de forma clandestina las líneas telefónicas de Meza y de otra empleada que prestaba servicios en el inmueble, identificada como Fabiola Perea.

Para justificar las escuchas ante los jueces, los uniformados involucrados vincularon fraudulentamente los números con un expediente relacionado con la estructura criminal del Clan del Golfo. La revelación pública del caso en mayo de 2023 ocasionó la dimisión de Sarabia y del entonces embajador en Venezuela Armando Benedetti.

Laura Sarabia ha tenido que comparecer ante las autoridades judiciales para dar su versión en las conductas delictivas cometidas contra su exempleada, Marelbys Meza. (Colprensa)

A este caso se suma la muerte, el 8 de junio de 2023, del coronel Óscar Dávila, que coordinaba tareas de protección en la sede presidencial y del que se determinó por la Fiscalía que se quitó la vida. Por cuenta de estos sucesos, las autoridades judiciales adelantan investigaciones contra Sarabia como exempleadora de Marelbys Meza.

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El 21 de agosto de 2025, la defensa de Sarabia concretó una reparación económica integral para la exempleada doméstica mediante un acta formal suscrita ante una notaría. Pese al acuerdo económico en el ámbito civil, las conversaciones entre los abogados y el ente acusador no prosperaron en términos procesales

La causa avanzó en los tribunales hasta que, el 14 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación contra Laura Sarabia por tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Durante la audiencia correspondiente, la exjefa de gabinete rechazó las acusaciones y se declaró inocente.

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