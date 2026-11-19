El senador de Salvación Nacional se fue lanza en ristre contra el Pacto Histórico, al señalar que el partido buscó fracasar el cuórum en el Senado para evitar debatir un proyecto de acto legislativo que limitaría la vigencia de la JEP. (@Enrique_GomezM/X)

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La falta de cuórum en la plenaria del Senado de la República dejó sin posibilidad de trámite el proyecto de acto legislativo que pretendía limitar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta marzo de 2028. Así lo reconoció su ponente, el senador Enrique Gómez Martínez, que es a su vez director de Salvación Nacional.

La iniciativa ya no alcanzará a cumplir los ocho debates exigidos para una reforma constitucional dentro de la actual legislatura. Aunque el articulado había superado el primer debate en la Comisión Primera del Senado el 28 de octubre, su discusión en plenaria estaba prevista para el miércoles 18 de noviembre, pero no se llevó a cabo.

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Gómez responsabilizó a sectores del Pacto Histórico, la Alianza Verde y otras bancadas por el desenlace de la iniciativa. “Hoy le huyeron descaradamente en la plenaria del Senado y tumbaron la sesión con tal de no discutir el Proyecto de Acto Legislativo que busca cerrar la JEP en 2028”, afirmó el senador en declaraciones dadas en sus redes.

El senador Enrique Gómez Martínez reaccionó a lo que será el hundimiento del proyecto que buscaba limitar el accionar de la JEP. (Colprensa - @Enrique_GomezM/X)

Proyecto de acto legislativo no alcanzaba a completar los ocho debates reglamentarios

Al tratarse de una reforma a la Constitución, la propuesta requería ocho debates, distribuidos en dos vueltas legislativas entre Senado y Cámara. El plazo para superar los cuatro primeros vencía el 16 de diciembre, por lo que la falta de discusión en la plenaria del Senado dejó sin margen al proyecto para continuar su recorrido.

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Al respecto, la propuesta de Gómez buscaba modificar el régimen de vigencia de la JEP para fijar un cierre definitivo en marzo de 2028. De ese modo, el congresista buscaba que se eliminaran los cinco años adicionales que contempla el Acto Legislativo 01 de 2017 para adelantar los juicios después de la etapa inicial de investigaciones.

El articulado también planteaba que los procesos que quedaran pendientes fueran remitidos a la justicia ordinaria. Entre las modificaciones que se incorporaron durante el primer debate figuraba la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia asumiera la revisión de determinadas tutelas contra decisiones de la jurisdicción transicional.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sufrirá para la vigencia del 2027 un recorte de más de 170.000 millones de pesos en su presupuesto. (REUTERS)

Senador Ariel Ávila defendió la ruptura del cuórum

Por su parte, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila confirmó que varios legisladores decidieron romper el cuórum para impedir que avanzara la discusión en la corporación. Según sostuvo, la medida respondió a la intención de preservar las investigaciones relacionadas con los responsables y financiadores de grupos armados ilegales.

“Rompimos cuórum para salvar la JEP y que el país pueda conocer quiénes financiaron grupos ilegales”, señaló Ávila frente al desarrollo de lo que sería la estrategia de la oposición. El congresista agregó que esa herramienta parlamentaria es un “acto legítimo” que se ha utilizado en otras discusiones dentro del Capitolio.

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Del mismo modo, Ávila también mencionó que había promovido una recusación contra Gómez por un supuesto interés familiar en uno de los expedientes que conoce la Jurisdicción y que configuraría, a su juicio, un evidente conflicto de intereses. Esa controversia no avanzó en el debate que terminó suspendido por falta de asistencia.

El senador Ariel Ávila denunció que su colega Enrique Gómez se encontraba impedido para participar en la discusión del Presupuesto General de la Nación. (Colprensa - REUTERS)

La JEP advirtió riesgos para los derechos de las víctimas

Frente a las iniciativas que buscaban frenar sus funciones, la Jurisdicción Especial para la Paz había cuestionado la reducción de su plazo de funcionamiento. La entidad sostuvo que una modificación de ese tipo podía afectar el diseño constitucional de la justicia transicional acordado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

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En su pronunciamiento, la JEP indicó que el cambio propuesto “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional” previsto en el Acuerdo Final y alertó que un cierre anticipado podría comprometer el derecho de las víctimas a obtener respuestas judiciales.

Con el hundimiento del proyecto, la JEP conserva el calendario previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017, que contempla una etapa de investigaciones hasta 2028 y un período posterior para la realización de juicios. Por su parte, Gómez anunció que buscará presentar de nuevo la iniciativa durante la legislatura de 2027.