Ordenan investigar a juez que compulsó copias contra el presidente Abelardo de la Espriella por supuesta vulneración de derechos a ‘Primo Gay’ (Presidencia de la República-@ABDELAESPRIELLA/X)

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una inspección para determinar si el juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, Antioquia, se extralimitó al compulsar copias contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante una audiencia de legalización de captura.

La decisión está relacionada con la diligencia del domingo 15 de noviembre de 2026, en la que el funcionario pidió examinar las declaraciones del mandatario sobre la presentación pública de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cuando fue detenido.

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La Comisión Nacional remitió el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, competente en el territorio, para que adelante las actuaciones correspondientes. La revisión busca establecer si el juez actuó dentro de sus atribuciones y de los parámetros legales y procesales que regulan ese tipo de audiencias.

El presidente difundió imágenes del detenido, a quien señaló de estar vinculado con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y otros hechos violentos en Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

El acta de la audiencia dejó constancia de la orden de remitir copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ese órgano deberá evaluar, dentro de sus competencias, las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de ciudadanos en Montería, Córdoba.

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El juez también ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que determine si resulta necesario identificar e indagar la participación de funcionarios públicos que, presuntamente, autorizaron, organizaron o ejecutaron la presentación de los capturados ante medios de comunicación en esa ciudad.

La Comisión de Disciplina Judicial ordenó abrir investigación disciplinaria contra el juez de control de garantías de Antioquia que legalizó la captura de alias “Primo Gay”, por presunta extralimitación de funciones (Comisión de Disciplina Judicial)

La inspección disciplinaria no supone una conclusión sobre la conducta del juez. La Comisión Seccional deberá analizar si el funcionario tenía competencia para disponer esas remisiones y si sus pronunciamientos se ajustaron a las reglas aplicables.

Alias Primo Gay fue enviado a prisión por cargos relacionados con armas

La decisión está relacionada con las declaraciones del mandatario sobre la presentación pública de Néider Yesid Uñates López, cuando fue detenido (Presidencia de la República-@AndresJRendonC/X)

En la misma audiencia, que se prolongó durante cuatro horas, la Fiscalía General de la Nación imputó a Uñates López los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El juez avaló la formulación de cargos y aceptó la solicitud de la Fiscalía de imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Posteriormente, el detenido fue trasladado, bajo medidas de seguridad, a la cárcel La Picota, en Bogotá.

De la Espriella negó vulneraciones a derechos de detenidos en operativos militares

El presidente Abelardo de la Espriella defendió los operativos realizados tras la captura de alias Primo Gay, confirmada el 14 de noviembre de 2026, y rechazó que se hubieran vulnerado los derechos de los detenidos.

En su defensa, sostuvo que las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades y negó irregularidades en su tratamiento. “Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado”, escribió en su cuenta de X.

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La decisión judicial se produjo después de la difusión de un video en el que De la Espriella aparece frente a frente con Primo Gay y otro hombre detenido en operaciones militares. El juez pidió indagar tanto el trato dado a los capturados como las expresiones del jefe de Estado durante esos encuentros.

El jefe de Estado defendió las condiciones en las que fue presentado el capturado y reiteró que las operaciones contra las estructuras criminales continuarán (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Aquí tienen a alias ‘Primo Gay’, capturado, procesado y motilado como corresponde. ¡EN COLOMBIA EL MIEDO ESTÁ CAMBIANDO DE BANDO! Las capturas y los operativos continuarán hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes. A los criminales les caerá todo el peso de la ley”, expuso el primer mandatario en X.

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El líder del movimiento político Defensores de la Patria acompañó sus declaraciones con un video en el que aparece Uñates López durante diferentes momentos posteriores a su captura. Las imágenes comienzan con la llegada de una aeronave a una pista de aterrizaje y el traslado del detenido bajo custodia de uniformados de la fuerza pública. En varias secuencias se observa a “Primo Gay” acompañado por integrantes de los organismos de seguridad, quienes lo conducen durante el procedimiento.