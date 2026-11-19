Mario Rafael Alario Méndez adelanta los trámites para asumir la embajada de Colombia ante la Santa Sede. (Reuters)

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Se siguen conociendo los nombres de quienes conformarán el equipo diplomático del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ante los países del mundo.

El más reciente fue el de Mario Rafael Alario Méndez, que llegaría como embajador de Colombia ante la Santa Sede. Según información revelada por El Tiempo, el abogado cartagenero y exmagistrado del Consejo de Estado adelanta los trámites para representar al Gobierno colombiano ante el Vaticano.

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Incluso, fuentes consultadas por el diario citado señalaron que Alario Méndez ya recibió las inducciones protocolarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la periodista Darcy Quinn, a través de su cuenta de X, manifestó que el jurista había recibido el beneplácito de la Santa Sede. Sin embargo, su hoja de vida aún no aparece publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia de la República, uno de los pasos previos al nombramiento formal.

La designación mantendrá separada la misión diplomática de Colombia ante la Santa Sede de la embajada en Italia. Esta última estará encabezada por Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del exsenador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.

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Alario Méndez sucederá en el cargo a Iván Velásquez, exministro de Defensa durante el Gobierno de Gustavo Petro. Con su llegada, el Ejecutivo completaría 35 embajadores designados en los primeros meses del mandato: 25 de ellos no pertenecen a la carrera diplomática y 10 se formaron en la Academia Diplomática.

Perfil de Mario Rafael Alario Méndez

De acuerdo con su currículum divulgado a la opinión pública, Mario Rafael Alario Méndez nació en Cartagena, en 1952. Cursó el bachillerato en el Colegio Salesiano de esa ciudad y obtuvo el título de abogado en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, con especialización en derecho público.

Es hijo de Mario Armando Alario di Filippo, jurista, escritor y lingüista momposino que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Academia Colombiana de la Lengua, y de Ana Felisa Méndez Torralbo.

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Su carrera en la alta magistratura incluyó su llegada, en 1995, a la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de los asuntos electorales. Ejerció como magistrado hasta 2003, cuando concluyó su período constitucional.

En 2000 fue elegido presidente de esa corporación y dirigió la Sala Plena, además de asumir su representación institucional. Después de salir de la rama judicial, se dedicó a la consultoría jurídica y al litigio en derecho administrativo y electoral, junto con actividades relacionadas con la historia y el patrimonio documental del país.

Angelo Accattino inició su misión como nuncio apostólico del Vaticano en Colombia

La designación de Alario Méndez se conoce después de que Angelo Accattino formalizara su misión como nuncio apostólico de la Santa Sede en Colombia. El arzobispo italiano entregó sus cartas credenciales al canciller Omar Bula durante una ceremonia en la Casa de Nariño, a la que asistió el presidente De la Espriella.

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El nuncio es el representante diplomático del papa León XIV ante el Estado colombiano y el enlace de la Santa Sede con la Iglesia católica del país. Su nombramiento para Bogotá fue anunciado el 15 de agosto de 2026, tras concluir su labor al frente de la Nunciatura Apostólica en Tanzania.

Accattino nació el 31 de julio de 1966 en Asti, Italia, y fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994 para la diócesis de Casale Monferrato. Tiene una licenciatura en Teología Dogmática, con especialización en Escatología, otorgada por la Pontificia Universidad Gregoriana, y un doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino.

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Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1999, después de formarse en la Pontificia Academia Eclesiástica. Durante su trayectoria estuvo destinado en Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Estados Unidos y Turquía, y trabajó en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.

El papa Francisco lo nombró nuncio apostólico en Bolivia y arzobispo titular de Sabiona el 12 de septiembre de 2017; recibió la ordenación episcopal el 25 de noviembre de ese año. En enero de 2023 pasó a Tanzania y, tras su nombramiento para Bogotá, llegó al país el 18 de septiembre.

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Su regreso a Colombia ocurre más de dos décadas después de su primera misión en el país: entre 2001 y 2003 fue segundo secretario de la Nunciatura Apostólica. Ahora tendrá a su cargo la interlocución entre la Santa Sede, las autoridades colombianas, la Conferencia Episcopal de Colombia y las diócesis del país.