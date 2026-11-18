La congresista recordó que la decisión se tomó gracias a la presión ciudadana (@EsmeHernandezSi/X)

Guardar

Los alimentos para animales de compañía no tendrán un aumento del IVA en la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella.

Así lo confirmó el primer mandatario en su cuenta de X: “He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos. Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos incrementos tributarios, también vamos a proteger la alimentación de las mascotas”.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado aseguró que los animales de compañía son parte de las familias colombianas y que aportan a su bienestar entregando amor, lealtad y compañía incondicional. “Sé lo que significa para tantos hogares hacer un esfuerzo diario por su bienestar, y por eso no vamos a encarecer su alimentación con más impuestos”, añadió.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que no incrementará el IVA a los alimentos de animales de compañía (@ABDELAESPRIELLA/X)

La senadora Andrea Padilla Villarraga reaccionó a la determinación. Según explicó, la decisión fue tomada en la primera reunión de ponentes de la reforma tributaria que se llevó a cabo con el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la legisladora, la administración de De la Espriella se comprometió a mantener sin cambios ese rubro, determinación que también contó con el respaldo de los congresistas presentes en el encuentro.

PUBLICIDAD

“Los alimentos de nuestros amados animales de compañía ya no tendrán un incremento en el impuesto del IVA. No saben lo feliz que me hace darles esta noticia (...) Insistimos en este tema, que fue acogido por el Ministerio de Hacienda y respaldado por los congresistas, de manera que el Gobierno nacional se compromete a no tocar este ítem tan sensible, entendiendo que los animales de compañía hacen parte de las familias colombianas, que su alimentación hace parte de la canasta familiar y de un inmenso y creciente sector solidario”, indicó Padilla.

La senadora aseguró que continuará promoviendo la eliminación del impuesto, que actualmente es de 5%, y la reducción del gravamen aplicado a los servicios veterinarios de primera necesidad. También afirmó que seguirá trabajando en asuntos ambientales y en la protección de las familias colombianas.

PUBLICIDAD

El IVA estaba contemplado en la propuesta inicial de la Ley de Rescate Económico (Alcaldía de Bogotá)

Al igual que la congresista Padilla, la senadora animalista y ambientalista Esmeralda Hernández se pronunció al respecto. A través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que la decisión del Gobierno constituye un “triunfo para los animales”, que se logró gracias a la presión ciudadana.

“Gracias a las 50.000 personas que firmaron, a las personas que se movilizaron, a los activistas, a las rescatistas, a los albergues, por toda la difusión a esta campaña que ha tenido un triunfo contundente”, expresó la legisladora.

Sin embargo, la congresista indicó que la ciudadanía no puede confiarse ante esta determinación. Según detalló, los congresistas tienen el deber de revisar la ponencia radicada y garantizar que no se vuelva a revivir el artículo que aplica el IVA a los alimentos de los animales de compañía. “Afecta a las rescatistas, pero sobre todo que afecta al 70% de las familias colombianas que tenemos animales compañeros como parte de nuestro hogar. Lo logramos. Gracias a todos. Avanzamos”, indicó.

PUBLICIDAD

La congresista recordó que la decisión se tomó gracias a la presión ciudadana (@EsmeHernandezSi/X)

Gobierno no impondrá IVA a la canasta familiar

A la decisión del Gobierno de no incrementar el gravamen aplicado a los alimentos para animales de compañía se suma otra que también respondió a las críticas generalizadas que surgieron en el país: la no imposición de IVA a los productos de la canasta familiar. Así lo informó el presidente Abelardo de la Espriella en declaraciones públicas, en las que también indicó que no aplicará nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario.

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos”, dijo el mandatario.

PUBLICIDAD

El Gobierno también prevé vender activos improductivos de la nación por $4 billones y analiza otras opciones para obtener liquidez sin trasladar la carga a los ciudadanos. Como parte de su política de austeridad, ya recortó $13,8 billones del Presupuesto General de la Nación, redujo hasta 65,5% la contratación por prestación de servicios y dejó vacantes hasta 57,5% de los cargos de libre nombramiento y remoción.

Además, según un comunicado de la Presidencia, el equipo económico del Gobierno trabaja en cambios al proyecto para proteger a los hogares y conservar la meta de recaudo. El Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA del 19% al 18% o al 17%.

PUBLICIDAD