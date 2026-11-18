La denuncia de María Fernanda Carrascal apunta a obligaciones pendientes de la firma por IVA y retenciones en la fuente de De La Espriella Lawyers Enterprise SAS (firma de abogados del presidente Abelardo de la Espriella) (@MafeCarrascal/X)

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La firma de abogados De la Espriella Lawyers anunció acciones legales contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal por una denuncia pública que hizo en relación con un presunto conflicto de interés que involucra al actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez Reyes.

De acuerdo con la información que suministró la congresista, el funcionario supuestamente recibió un poder “especial” para gestionar, en nombre de la firma de abogados —fundada por el presidente Abelardo de la Espriella— un acuerdo de pago ante la Dian. Ese poder habría sido otorgado por Lilian Maria Pineda Aruachán, representante legal suplente de De La Espriella Lawyers Enterprise SAS y hermana de Ana Lucía Pineda, la primera dama.

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“El 3 de julio, Velásquez Reyes presentó formalmente la solicitud de facilidad de pago en representación de la sociedad. La empresa reconocía obligaciones pendientes por IVA y retenciones en la fuente correspondientes a distintos periodos de 2025 y 2026. Según la denuncia que recibí, las obligaciones ascendían a cerca de $1.300 millones”, precisó Carrascal.

La congresista María Fernanda Carrascal pidió explicaciones por el acuardo de pago que habría gestionado la firma De la Espriella Lawyers a través de Andrés Felipe Velásquez Reyes, actual director de la Dian (@mafecarrascalr/Instagram - @DELAESPRIELLALA/X)

La congresista añadió una crítica: “Andrés Felipe Velásquez Reyes pasó de gestionar jurídicamente una facilidad de pago para De La Espriella Lawyers Enterprise SAS a ocupar la dirección de la Dian”.

Al respecto, la firma de abogados indicó que las afirmaciones de la congresista “no corresponden a la realidad de los hechos” y la acusó de intentar involucrar a la sociedad en “controversias políticas ajenas a su actividad profesional”. De igual manera, indicó que la información que reveló podría estar protegida por reserva legal.

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“Por esta razón, DE LA ESPRIELLA LAWYERS emprenderá las acciones legales correspondientes frente a las actuaciones de la representante Carrascal y solicitará a las autoridades competentes investigar el origen de la información divulgada, las circunstancias de su obtención y las eventuales responsabilidades”, señaló.

De igual manera, la firma recordó que la Dian emitió un comunicado en el que el acuerdo de pago que se gestionó ante la entidad fue adelantada durante la administración anterior, antes de la posesión de su actual director, Andrés Felipe Velásquez Reyes:

Andrés Felipe Velásquez habría representado a la firma que fundó Abelardo de la Espriella en una solicitud de acuerdo de pago ante la Dian, la cual goza de reserva legal (@felipecardenal/X)

“La solicitud de un acuerdo de pago por parte de la empresa De La Espriella Lawyers Enterprise fue presentada y aprobada por la DIAN en la anterior administración y los jefes de área en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá (...) Los actos administrativos necesarios para celebrar acuerdos y demás facilidades de pago se tramitan ante las Direcciones Seccionales de la DIAN”, indicó la Dian en el comunicado mencionado por la firma de abogados.

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Además, la firma aclaró que el presidente Abelardo de la Espreilla actualmente no ejerce funciones de administración, dirección o decisión en la firma y tampoco es socio ni accionista. “DE LA ESPRIELLA LAWYERS es una sociedad privada, autónoma e independiente del Gobierno nacional”, precisó.

Así las cosas, indicó que permitirá la afectación a su buen nombre en medio de cuestiones políticas. “DE LA ESPRIELLA LAWYERS no permitirá que su buen nombre sea utilizado como instrumento de confrontación política ni que se desconozcan las garantías legales que protegen a todos los contribuyentes”, aseveró.

La Dian aclaró que todos los los procedimientos relacionados con las solicitudes de facilidades de pago se gestionan conforme a los establecido por la normativa vigente (Luisa González/Reuters)

Por su parte, la Dian aclaró que todos los los procedimientos relacionados con las solicitudes de facilidades de pago que presentan los contribuyentes se gestionan conforme a los establecido por la normativa vigente. Además, al igual que De la Espriella Lawyers, adviertió que la información sobre el trámite de la firma de abogados en etapa de cobro tiene reserva legal especial.

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“En la Dian los contribuyentes y usuarios son nuestra prioridad. En consecuencia, todas las solicitudes son objeto de evaluación bajo los mismos criterios normativos, técnicos y procedimentales, garantizando los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y objetividad que rigen la actuación administrativa”, detalló.