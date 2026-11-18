La selección Colombia jugará su próximo partido en marzo del 2026, y su rival sería Brasil - (@GustavoPuerta/@ViniciusJR/Instagram)

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La selección Colombia volverá a jugar durante la primera Fecha FIFA de 2027, programada entre el lunes 22 y el martes 30 de marzo. Ese será el primer espacio internacional disponible para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo después del cierre de su calendario de 2026, aunque la Federación Colombiana de Fútbol todavía no confirmó los rivales, las sedes ni las fechas precisas de sus próximos compromisos.

La ventana de marzo permitirá que cada selección dispute hasta dos partidos internacionales, Colombia tendría allí su primera oportunidad del año para reunir a sus futbolistas, probar variantes y comenzar la preparación para los desafíos oficiales que aparecen en el horizonte, entre ellos las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América de 2028.

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La selección Colombia cerró su 2026 con un empate sin goles ante Chile - (@LaRoja/Instagram)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) deberá definir cómo quedará configurado el calendario de esa etapa y si el periodo será utilizado exclusivamente para amistosos o incluirá partidos clasificatorios.

Respecto al tema, Juan Felipe Cadavid, periodista de La FM, aseguró que el sábado 21 de noviembre, como motivo de la final de la Copa Sudamericana 2026, los directivos de la entidad estarán reunidos para terminar de definir y dar a conocer cómo se desarrollarán las Eliminatorias al Mundial 2030 y por consecuencia su programación.

Próximo rival de la selección Colombia

Uno de los posibles adversarios de Colombia es Brasil, que estaría interesado en enfrentar a selecciones sudamericanas durante esa Fecha FIFA. A pesar de que la posibilidad no fue oficializada ni por la Federación Colombiana de Fútbol ni por la Confederación Brasileña de Fútbol, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, aseguró que las negociaciones entre las federaciones estarían avanzadas para que se concrete el juego.

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Colombia y Brasil también se enfrentaron en el 2025 - Adriano Machado/REUTERS

El seleccionado brasileño, dirigido por Carlo Ancelotti, buscaría organizar encuentros de preparación contra rivales de la Conmebol en lugar de enfrentar equipos de otras confederaciones, con el objetivo de medir su rendimiento ante selecciones de la región.

Además de Colombia, Ecuador y Uruguay figurarían entre las alternativas analizadas por el cuerpo técnico de Brasil para completar una posible doble jornada internacional. La idea contemplaría partidos en Estados Unidos, un país que suele recibir amistosos de alta convocatoria entre seleccionados sudamericanos durante las ventanas de la FIFA, sobre todo Colombia, que disputó allí todos los juegos de preparación previos al Mundial 2026, por ejemplo.

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La segunda fecha disponible será en junio

Después de la ventana del 22 al 30 de marzo de 2027, el siguiente periodo internacional del año está previsto entre el lunes 7 y el martes 15 de junio. Esa segunda Fecha FIFA también contempla la opción de disputar dos compromisos, por lo que Brasil podría ser rival de Colombia en marzo o, eventualmente, en junio.

Carlo Ancelotti sería uno de los promotores del partido entre Brasil y Colombia - Reuters

La elección dependerá del calendario que terminen de definir la Conmebol y las federaciones nacionales. Si la ventana de marzo queda reservada para amistosos, Colombia tendrá margen para cerrar partidos de preparación. Si se destinara a las Eliminatorias, la planificación cambiaría y los equipos deberían priorizar sus compromisos oficiales.

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El posible Colombia-Brasil tendría un atractivo adicional por tratarse de dos selecciones con antecedentes frecuentes en competencias continentales y eliminatorias. Sin embargo, la expectativa no modifica el estado actual de la situación: no hay comunicado oficial, contrato firmado ni anuncio conjunto entre las partes.

Brasil, bajo el mando de Carlo Ancelotti, buscaría rivales sudamericanos para elevar la exigencia de sus amistosos. Colombia, Ecuador y Uruguay serían las selecciones consideradas para ese plan, con Estados Unidos como sede tentativa de los encuentros. La definición de los cruces dependerá de las negociaciones que se desarrollen antes de marzo.