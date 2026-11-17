Don Omar confirma conciertos para 2027 en Latinoamérica, incluyendo tres fechas en Colombia (@donomar/Instagram)

Don Omar confirmó los escenarios y las tarifas de boletería para sus tres presentaciones en Colombia como parte de The Last King World Tour Latam 2027.

El intérprete de Danza Kuduro, Diva Virtual, Pobre Diabla y Dale Don Dale se presentará en Bogotá, Cali y Medellín entre el 4 y el 7 de noviembre del año entrante, dentro de una gira que recorrerá 13 países de la región.

Si bien las fechas ya se conocían desde hace algunos días, faltaba por conocer los escenarios que recibirían al cantante en su regreso al país, así como los precios. Toda esta información se dio a conocer en las últimas horas.

Bogotá abrirá la ronda colombiana el 4 de noviembre en Vive Claro

La capital colombiana será la primera parada del “Rey del Reguetón” en el país, con un show programado para el 4 de noviembre de 2027 en el estadio Vive Claro. Los precios de boletería para esta fecha, en su primera etapa de venta, van desde $250.000 por el sector 126-131 hasta $12.000.000 por un palco diamante con capacidad para diez personas. En la segunda etapa de venta, estos valores suben a $299.000 y $13.000.000, respectivamente, todos sujetos a cargo por servicio.

La escala intermedia de localidades bogotanas incluye los sectores 101-108 ($750.000 en etapa uno), 109-116 ($549.000) y 117-124 ($399.000). En cuanto a los palcos, la oferta se divide en categorías platino ($10.500.000), oro ($6.990.000), rubí ($5.990.000), plata ($4.990.000) y bronce ($3.490.000), todas con precios que se incrementan en la segunda fase de comercialización.

Cali recibirá al artista puertorriqueño en el estadio Pascual Guerrero

Un día después de Bogotá, el 5 de noviembre de 2027, Don Omar se presentará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali. Esta sede cuenta con la estructura de precios más amplia de las tres ciudades colombianas: seis categorías de palcos y seis de gradería general.

Los palcos en Cali parten de $4.990.000 en la categoría bronce y llegan a $12.990.000 en la diamante durante la primera etapa de venta. Las localidades de gradería, por su parte, oscilan entre $149.000 en el sector Norte y $499.000 en Occidental Media. Para la segunda etapa, todos los valores registran incrementos que van entre $50.000 y $1.000.000, según la categoría.

Medellín cierra el ciclo colombiano el 7 de noviembre en el estadio de Envigado

La última fecha en el país será el 7 de noviembre de 2027 en el estadio Envigado. A diferencia de Bogotá y Cali, esta sede ofrece una estructura de precios más reducida, con tres categorías de palcos y tres de gradería.

Los palcos diamante en Medellín tienen un valor de $13.990.000 en la primera etapa, el más alto registrado entre las tres ciudades colombianas, y suben a $14.990.000 en la segunda. Las localidades de gradería se dividen en Occidental ($679.000), Sur ($549.000) y Norte ($249.000), con aumentos de entre $100.000 y $100.000 adicionales en la segunda etapa de venta.

Las entradas Kingdom VIP mantienen el mismo precio en las tres ciudades

Más allá de las diferencias entre estadios, la gira ofrece dos categorías de experiencia premium con valores uniformes en todo el territorio colombiano. El paquete Kingdom VIP 1 tiene un costo de $2.180.000 más servicio e incluye entrada y acceso a la zona VIP 1 y al Kingdom VIP Lounge, ingreso anticipado al recinto y un kit de mercancía con CD, póster, camiseta de la gira y bolsa tipo tote bag.

El paquete Kingdom VIP 2, con un valor de $1.179.000 más servicio, contempla entrada anticipada a la zona VIP 2 y un kit de mercancía compuesto por póster y camiseta de la gira. En ambos casos, los tickets no tienen numeración asignada y no incluyen participación directa del artista.

La venta anticipada de boletos para la totalidad de las fechas de la gira, incluidas las tres paradas colombianas, comenzará el 19 de noviembre a las 10:00 a. m. a través del sitio oficial de Don Omar. La producción del espectáculo habilitó un formulario de inscripción previa que funcionará como llave de acceso prioritaria para los inscritos, quienes recibirán por correo electrónico enlaces exclusivos, fechas de liberación de boletaje y posibles códigos promocionales.

Las entradas para los conciertos en Colombia se comercializarán de manera exclusiva a través de Ticketmaster. La producción de las fechas del puertorriqueño estará a cargo de la productora Move Concerts.

Además de las tres ciudades colombianas, el itinerario de The Last King World Tour Latam 2027 incluye presentaciones en Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, Guayaquil, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa, San José y Ciudad de Panamá, entre octubre y noviembre del próximo año.