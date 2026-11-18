Once Caldas está cerca de su primer título en 16 años en el fútbol colombiano y puede ser en la Copa Colombia - crédito Colprensa

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La Copa Colombia dio una de las sorpresas más inesperadas en el segundo semestre de 2026, pues ningún equipo parecía en condiciones para eliminar a Atlético Nacional del certamen en el que fue campeón de las últimas tres ediciones y con una de las mejores plantillas del país.

Once Caldas perdió la primera final de la Copa Colombia ante La Equidad, ahora Internacional de Bogotá, en 2008 (Colprensa)

Once Caldas logró la hazaña en Medellín de vencer al verde, en una serie en la que pasó de la tristeza a la alegría en el segundo tiempo, por empatar un encuentro que iba perdiendo 2-0, y ahora quiere darles la alegría a los aficionados de romper una de las malas rachas que lo aqueja en su historia reciente.

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Además de la sequía de trofeos en las vitrinas del Blanco Blanco, también existe una historia particular de la escuadra de Manizales en la Copa Colombia, pues ha sido protagonista del torneo desde que renació la competencia en el nuevo milenio, pero sin mucha suerte en las definiciones.

Once Caldas suma 16 años sin levantar un título y espera cortar esa racha en la temporada 2026 (Colprensa)

La mala racha del Once Caldas en Copa Colombia

El cuadro de Manizales ni siquiera tenía pensado que llegaría lejos en el certamen, debido a la crisis que sufrió a mitad del segundo semestre y provocó el despido del técnico Hernán Darío Herrera, por los malos resultados en la Liga BetPlay, y dejó a cargo a Carlos “Panelo” Valencia.

Ahora Once Caldas quiere salir campeón por primera vez de la Copa Colombia, pues en los 18 años que se viene haciendo el torneo, el equipo estuvo cerca de ganarlo en un par de ocasiones, pero se quedó a puertas del trofeo y le llegó una nueva revancha en la edición 2026.

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Once Caldas tuvo un partido lleno de emociones ante Atlético Nacional en la vuelta de las semifinales de la Copa Colombia - crédito Colprensa

Los blancos fueron finalistas en la primera edición de la copa en 2008, después de que renaciera por parte de la Dimayor, y se enfrentó al entonces La Equidad, que apenas tenía dos años en primera división y lo superó por marcador global de 4-3, con un empate 3-3 en Manizales.

Una década después de esa caída, Once Caldas volvió a una final de Copa Colombia en 2018, de la mano de Hubert Bodhert y se enfrentó al Atlético Nacional del “Arriero” Herrera, en ese entonces técnico interino, y hasta los últimos minutos llevó la serie a penales, porque Daniel Bocanegra anotó el 4-3 en el marcador global.

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Sumado a eso, el Blanco Blanco de Manizales no logra un título oficial desde 2010, cuando ganó el Torneo Finalización de ese año, y desde entonces perdió una final de liga en 2011 y otra de copa en 2018, además de varios años al borde del descenso y desde 2024 empezó un proyecto que, después de mucho, lo llevó a este punto.

Hazaña en Medellín

Once Caldas eliminó a Atlético Nacional en Medellín y avanzó a la final de la Copa BetPlay tras imponerse 3-4 en los penales, luego del empate 3-3 en el global durante la primera semifinal del torneo.

Nacional controló la posesión, pero encontró dificultades para superar el bloque visitante hasta una ráfaga de dos minutos. Elías Cabrera abrió el marcador a los 36 minutos tras recibir la asistencia de Alfredo Morelos, y James Rodríguez amplió la ventaja a los 38 después de una jugada de Emanuel Benítez.

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Once Caldas reaccionó al comienzo del segundo tiempo. Michael Barrios convirtió de penal a los 49 minutos después de una falta de Franco Armani sobre Jefry Zapata, y Juan Pablo Nieto empató a los 56 con un remate desviado por Jorman Campuzano que dejó sin opción al arquero local.

El conjunto visitante resistió los ataques finales de Nacional, incluido un remate de Edwin Cardona que se estrelló en el travesaño. En la tanda, Joan Parra atajó los cobros de Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano, mientras Armani detuvo el lanzamiento de Barrios. Juan Patiño marcó el penal decisivo para clasificar al blanco de Manizales.

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