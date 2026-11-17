El Estadio Olímpico Pascual Guerrero recibirá el Súper Concierto de la Feria de Cali el 27 de diciembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali será el escenario, el domingo 27 de diciembre de 2026, del Súper Concierto de la Feria de Cali, que reunirá en un mismo cartel a figuras históricas de la salsa junto a artistas en actividad como parte del evento central de la 69ª edición que este año lleva el lema “Un Canto a la Vida”.

El evento contempla ocho presentaciones centrales, de las cuales siete ya fueron reveladas. El primer momento llevará por nombre “Leyendas” y combinará a Óscar D’León con Bobby Cruz, además de artistas sorpresa invitados. Le seguirá la presentación de Guayacán Orquesta, bajo el título “4 décadas: de la Feria de Cali al mundo”, y la actuación de Tito Nieves, también con invitados sorpresa.

PUBLICIDAD

El cartel incluye además a Los Van Van de Cuba, bajo el lema “Aquí el que baila gana”; Silvestre Dangond, con la propuesta “Ayer, hoy y siempre”; y Fonseca, con el momento titulado “Cali, eres mi sueño”. El octavo y último bloque revelado corresponde a un homenaje a Celia Cruz, descrito por la organización como “el homenaje que Cali le debía a la reina”, con producción del pianista estadounidense Sergio George y artistas sorpresa invitados. El quinto momento permanece sin confirmar hasta el momento.

El cartel musical incluye la presencia de figuras como Silvestre Dangond, Fonseca, Guayacán Orquesta, Óscar D'León y Tito Nieves, así como un homenaje a Celia Cruz bajo la producción del pianista estadounidense Sergio George (TuBoleta)

Las boletas se venden en cuatro etapas con precios escalonados

La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de Tuboleta y está dividida en cuatro etapas con incrementos progresivos de precio. Desde el pasado 8 de noviembre está en marcha la Etapa II de venta entradas, que se extenderá hasta el martes 1 de diciembre.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la Etapa III abarcará del miércoles 2 al domingo 20 de diciembre, mientras que la Etapa Full regirá desde el lunes 21 de diciembre hasta agotar existencias. Cada fase se cierra al llegar a la fecha límite establecida o al agotarse las localidades disponibles, lo que ocurra primero.

La venta de entradas para el evento central está distribuida en cuatro fases. Actualmente está en marcha la segunda fase (TuBoleta)

Las boletas de admisión general parten desde $89.000 en la localidad Norte durante la primera etapa, mientras que los palcos para diez personas comienzan en $4.070.000 en la categoría Plata, que incluye servicio de la tiquetera.

La organización del evento estableció que la edad mínima de ingreso es de 18 años, por lo que no se permitirá el acceso a menores de edad. El recinto no dispone de zona de parqueo, de modo que los asistentes deberán gestionar su propio medio de transporte hacia el Estadio Pascual Guerrero.

PUBLICIDAD

El Súper Concierto contempla accesos habilitados para personas con discapacidad y para mujeres embarazadas. Las boletas adquiridas se entregan de manera digital a través de la aplicación Tuboleta Pass, que los compradores deben descargar antes de la fecha del evento para poder ingresar al recinto.

La apertura de puertas está prevista para las 4:00 p. m. y los espectáculos comenzarán a las 5:00 p. m.

La Feria de Cali suma otro gran concierto de salsa

Además del Súper Concierto en el Pascual Guerrero, la programación musical de la Feria incluye el concierto “Cali se viste de salsa”, confirmado para el sábado 26 de diciembre en el Diamante de Béisbol de la ciudad. El evento reunirá a Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche con un aforo estimado de 17.000 personas en lo que promete ser una reunión de exponentes de la salsa romántica en la capital vallecaucana.

PUBLICIDAD

El concierto 'Cali se viste de salsa', también parte de la Feria de Cali, reunirá a Grupo Niche, Eddie Santiago, Víctor Manuelle y otros artistas en el Diamante de Béisbol el 26 de diciembre (TaquillaLive)

Las boletas para este concierto están a la venta a través de TaquillaLive.com, desde $146.000 por persona en primera etapa, con palcos para diez personas disponibles desde $3.740.000, precios que incluyen el costo del servicio.

El Salsódromo abrirá oficialmente la fiesta el 25 de diciembre

La 69ª edición de la Feria de Cali, organizada por Corfecali, se extenderá del 25 al 30 de diciembre y arrancará con el tradicional Salsódromo, el desfile que reemplaza a la antigua cabalgata como acto inaugural. El recorrido se realiza tradicionalmente por la Autopista Suroriental, conocida como la Calle de la Feria, donde cientos de bailarines de las escuelas de salsa de la ciudad desfilan con coreografías, orquestas y vestuarios de gala a lo largo de cerca de kilómetro y medio de graderías. Corfecali aún no ha publicado el horario exacto ni el valor de la boletería para las graderías de este desfile.

PUBLICIDAD

La programación de la Feria incluye el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, con stands de discos, instrumentos y luthiers; el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, previsto para el 27 de diciembre; conciertos al aire libre en la Calle de la Feria los días 29 y 30 de diciembre; y la Feria Rural y Comunera, que se extiende por las 22 comunas y los 15 corregimientos de Cali entre el 25 y el 30 de diciembre. El 29 de diciembre está reservado además para el Día del Pacífico, una jornada dedicada a esta región del país.