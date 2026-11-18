Los bancos que operan en Colombia acumularon $12,81 billones en utilidades entre enero y septiembre de 2026, con un crecimiento del 33,7% frente al mismo periodo del año anterior, según la Superintendencia Financiera (Colprensa)

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La distancia entre el primer banco del país y sus competidores volvió a quedar reflejada en los resultados financieros de septiembre. Bancolombia acumuló $5,93 billones en utilidades durante los primeros nueve meses de 2026, una cifra que por sí sola equivale al 46,2% de las ganancias reportadas por las entidades bancarias que operan en Colombia.

El balance de la entidad, perteneciente al Grupo Cibest, sobresale en un sector que registró un crecimiento general. Entre enero y septiembre, los 30 bancos nacionales, extranjeros y públicos sumaron $12,81 billones en ganancias, frente a los $9,5 billones del mismo periodo de 2025. El aumento fue de 33,7%, según los datos de la Superintendencia Financiera.

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Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, lideró las ganancias del sector financiero colombiano, con utilidades de $5,93 billones entre enero y septiembre de 2026, equivalentes al 46,2% del total reportado por los bancos del país (Europa Press)

La concentración de los resultados también se evidencia al revisar las cinco entidades con mayores utilidades. En conjunto alcanzaron $10,3 billones, aunque solo tres bancos superaron individualmente el billón de pesos. Detrás de Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá completaron los primeros puestos del escalafón.

Bancolombia amplía la ventaja entre los bancos más rentables

Bancolombia reportó ganancias por $5,93 billones, con un crecimiento de 23,3% frente a los primeros nueve meses del año anterior. Su resultado representa casi la mitad de las utilidades de toda la banca colombiana. Para alcanzar una suma equivalente sería necesario reunir los balances de los seis bancos que le siguen en el listado.

Davivienda ocupó el segundo lugar, con $1,74 billones y un avance de 43,01% frente al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025. Banco de Bogotá quedó tercero, al registrar utilidades por $1 billón. Sin embargo, fue el único de los tres primeros que presentó una variación negativa: sus ganancias disminuyeron 1,91%.

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Bancolombia mantuvo una amplia ventaja frente a sus competidores en el ranking financiero, al registrar un crecimiento de 23,3% en sus ganancias frente al mismo periodo de 2025 (Luisa González/REUTERS)

El comportamiento de estas entidades explica buena parte del resultado agregado del sector, aunque el informe también muestra movimientos importantes entre bancos con utilidades más pequeñas. Algunas entidades lograron multiplicar sus ganancias en comparación con el año pasado, mientras otras continúan en terreno negativo.

Banco Contactar encabezó el grupo de mayores crecimientos. Sus utilidades aumentaron 474% en lo corrido de 2026 y llegaron a $20.996 millones al cierre de septiembre. Banco Popular también presentó un salto significativo: pasó de ganar $11.001 millones en el mismo periodo de 2025 a registrar $50.177 millones este año. La variación fue de 356%, de acuerdo con las cifras del organismo de supervisión financiera.

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Otro avance se observó en Banco Serfinanza, entidad del Grupo Olímpica, cuyas ganancias pasaron de $4.342 millones a $14.201 millones. A esa lista se sumaron Banco Caja Social, con un crecimiento de 220%; BBVA Colombia, con 218%, y Finandina, con 188%.

En el extremo contrario aparecen cuatro entidades que todavía reportan pérdidas. Itaú presentó el resultado más bajo, con un saldo negativo de $442.235 millones entre enero y septiembre. La cifra contrasta con el balance del año anterior, cuando había obtenido ganancias por $44.093 millones.

Banco Popular registró un crecimiento del 356% en sus utilidades, al pasar de $11.001 millones en septiembre de 2025 a $50.177 millones en el mismo periodo de 2026 Luis (Jaime Acosta/REUTERS)

Banco Pichincha también permaneció en números rojos, aunque redujo sus pérdidas. Pasó de un resultado negativo de $120.194 millones en septiembre de 2025 a uno de $104.752 millones en el mismo corte de 2026.

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Bancoomeva mostró una reducción más marcada: sus pérdidas bajaron de $50.566 millones a $20.494 millones. Lulo Bank, por su parte, logró disminuir a menos de la mitad su saldo negativo y cerró los primeros nueve meses del año con pérdidas por $19.687 millones.

Las cifras permiten observar que el crecimiento de las ganancias no fue uniforme entre las entidades. Mientras los bancos de mayor tamaño concentraron buena parte de los recursos obtenidos por el sector, otros reportaron avances porcentuales pronunciados desde bases más pequeñas. También hubo entidades que, pese a moderar sus pérdidas, aún no consiguieron regresar a resultados positivos.

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El contraste entre entidades muestra que el buen desempeño agregado convive con realidades distintas: las mayores utilidades se concentran en pocos bancos, mientras cuatro todavía enfrentan pérdidas netas.