El video promocional del concierto en la capital colombiana utilizó inteligencia artificial para recrear un diálogo entre el cantante en su niñez y su versión actual (@jhonnyrivera/Instagram)

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La agenda de conciertos en Colombia para 2027 se sigue nutriendo y, como no podía ser de otra forma, la música popular tiene un espacio significativo en la programación.

Hace unas horas se anunció el regreso de Jhonny Rivera a Bogotá para presentar un nuevo espectáculo bautizado Campesino a mucho honor, un show que tendrá como escenario El Corazón de Bogotá Arena.

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La cita será el 22 de mayo de 2027, y las entradas salieron a la venta este mismo martes, a partir de las 4:00 p. m. a través de TuBoleta, comenzó hoy a las 4:00 p. m., con precios que oscilan entre $76.000 y $650.000, según la localidad y la etapa de venta.

El cantante estuvo siguiendo de manera atenta lo relacionado con el lanzamiento, haciendo una serie de publicaciones en sus historias de Instagram alusivas al anuncio del concierto.

Las entradas para el concierto salieron a la venta a través de TuBoleta con precios entre 76.000 y 650.000 pesos (cortesía Breakfast Live)

El intérprete de música popular colombiana construyó una trayectoria marcada por canciones como Soy Soltero, El Intenso, Te Extraño y Mejor Solito, temas que forjaron una conexión duradera con su público y lo llevaron a brindar dos fechas en el recinto —entonces conocido como el Movistar Arena—.

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En sus historias, Rivera recordó los antecedentes de sus presentaciones en dicho recinto: “La verdad, me puse a acordarme yo la primera vez que quise hacer un Movistar, que fue Pipe Bueno el que me convenció, porque yo realmente no lo tenía ni por las curvas de que yo fuera a hacer un Movistar. Y él me dijo: ‘Parce, marica, es que cuando usted salió en el show mío, yo creo que fue el más aplaudido y fue que al que más le pidieron otra’. Entonces él me convenció”, relató.

El artista recordó que Pipe Bueno lo convenció en 2025 de programar su primera fecha individual en el recinto bogotano, y cómo la demanda llevó a que abriera una segunda fecha pese a sus propias dudas (@jhonnyrivera/Instagram)

Rivera también rememoró su sorpresa ante la velocidad con la que se vendieron las boletas para ambas funciones, una en mayo y otra en septiembre.: “Salimos y se vendió muy rápido, demasiado rápido. Y el segundo Movistar se vendió aún más rápido. Entonces, las personas que fueron al primero y al segundo tengo fe que quisieran repetir”, rememoró.

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El risaraldense, eso sí, advirtió que esta vez su principal preocupación es presentar un espectáculo distinto a los que brindó en 2025: “No van a ver lo mismo, tengo que lucirme, yo tengo que llevar cosas muy locas esta vez. La salida al escenario tiene que ser diferente, todo tiene que ser diferente”, advirtió.

El show está programado para las 8:00 p. m. en el recinto bogotano. El ingreso al evento está restringido a mayores de 18 años, según la ficha técnica difundida por la organización.

Horas después de que salieran a la venta las boletas para la función de 2027, el cantante manifestó su sorpresa y emoción compartió su reacción ante la respuesta del público: “¿Pueden creer que ya estamos llegando a cuatro mil boletas en menos de una hora? Esto es demasiado emocionante. Yo les digo una cosa, con mi mamá pegamos una llorada hace un momentico viendo el video otra vez, porque sale mi papá, porque, bueno, familiarmente es un video que tiene mucha, mucha emotividad”, manifestó, haciendo alusión al video con el que se hizo el anuncio en redes sociales, mismo que incluyó el uso de inteligencia artificial para recrear una animación entre el Jhonny Rivera de la niñez y el actual.

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Jhonny Rivera presentará su espectáculo Campesino a mucho honor el 22 de mayo de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena (cortesía Breakfast Live)

El cantante también dedicó palabras de agradecimiento a la productora del evento, Breakfast Live, así como a su equipo de trabajo y su familia, incluída su esposa Jenny López: “A mi sobrino Manuel, a mi hermana Julieta, a Jenny, a todo mi equipo de trabajo, porque todos han llorado emocionadísimos viendo todo esto y me emociona. De verdad, gracias, gracias a todos. Tengo mucha esperanza que esto va a ser lindo”, finalizó.