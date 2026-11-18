La declaración en redes sociales de Margarita Moreno, mountaineer colombiana, en su desplazamiento a la competencia - (@mountmargarita/Instagram)

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Margarita Moreno, deportista colombiana, se prepara para competir en The Last Desert 2026, una ultramaratón por etapas que se realizará en la Antártida entre el 16 y el 20 de noviembre. El desafío marcará su regreso al continente helado cuatro años después de escalar el monte Vinson, pero esta vez no buscará una cumbre: recorrerá largas distancias sobre nieve y hielo en una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario internacional.

Moreno será la primera mujer colombiana en participar en esta carrera de ultradistancia en la región polar austral. La competencia, organizada por RacingThePlanet, reúne a corredores de distintos países en un entorno remoto, con bajas temperaturas, viento, superficies irregulares y condiciones meteorológicas que pueden modificar los recorridos previstos.

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RacingThePlanet es una organización internacional fundada en 2002 que crea y gestiona algunas de las carreras de ultramaratón por etapas más exigentes y prestigiosas del mundo. Sus competencias llevan a corredores y caminantes de resistencia a través de los paisajes más remotos, inhóspitos y extremos del planeta.

Margarita Moreno, la primera mujer colombiana que conquistó las Siete Cumbres, enfrentará un nuevo desafío extremo - (Agencia Jaque)

La atleta llega a la Antártida después de completar las Siete Cumbres, el desafío de ascender las montañas más altas de los siete continentes. En mayo de 2025 alcanzó la cima del Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, y se convirtió en la primera mujer colombiana en completar ese proyecto. Durante la misma expedición también ascendió el Lhotse, la cuarta montaña más alta del planeta, y completó dos cumbres superiores a los 8.000 metros en 28 horas.

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El regreso a la Antártida desde la ultradistancia

La participación en The Last Desert 2026 supone un cambio de disciplina, aunque conserva el elemento que ha definido la trayectoria de Moreno: la exposición a escenarios extremos. En lugar de ascender una montaña con equipos de expedición, deberá afrontar varias jornadas de carrera y administrar su energía, alimentación, descanso y equipaje en un territorio de clima cambiante.

El formato de la competencia contempla hasta seis etapas y un recorrido acumulado que puede llegar a los 250 kilómetros. La distancia definitiva depende de las condiciones climáticas y logísticas, ya que la nieve, el hielo y el viento pueden obligar a modificar las rutas.

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Margarita Moreno fue la primera mujer colombiana en escalar las Siete Cumbres - (Agencia Jaque)

No se trata de una carrera convencional: cada etapa exige resistencia física, estrategia y capacidad de adaptación. Para Moreno, será su cuarta ultramaratón de más de 100 kilómetros en los últimos 11 meses y su primera experiencia en una prueba de ultradistancia en la Antártida.

Ese recorrido amplía una carrera deportiva vinculada al montañismo de altura, la resistencia de larga distancia y la exploración de algunos de los territorios más desafiantes del mundo.

Las Siete Cumbres, el proyecto que culminó en el Everest

El camino de Moreno hacia las Siete Cumbres comenzó con el Kilimanjaro, en África. Luego ascendió el Elbrús, en Europa; el Aconcagua, en Sudamérica; el monte Vinson, en la Antártida; el Denali, en Norteamérica, y la pirámide de Carstensz, en Oceanía. La última cima del proyecto fue el Everest, en Asia.

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El 16 de diciembre de 2022, Moreno se convirtió en la primera mujer colombiana en escalar el monte Vinson, la montaña más alta de la Antártida. Aquella expedición representó la cuarta cumbre de su proyecto y le permitió conocer las condiciones del continente al que ahora regresará como corredora.

El anuncio de Margarita Moreno como participante del The Last Desert, la primera colombiana en lograrlo - (@mountmargarita/Instagram)

En mayo de 2025, la deportista alcanzó el Everest y cerró el desafío de las Siete Cumbres. La expedición incluyó también el ascenso al Lhotse, una montaña ubicada en el Himalaya y considerada la cuarta más alta del mundo. La doble cumbre, completada en 28 horas, consolidó su trayectoria en el montañismo colombiano.

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¿Cómo se puede ver a Margarita Moreno desde Colombia?

Se puede seguir desde Colombia a través de la cobertura oficial en línea de RacingThePlanet. La organización publica actualizaciones de cada etapa, resultados y enlaces a transmisiones en vivo o videos para ver después de su emisión, la página principal para hacerlo es The Last Desert (Antarctica) 2026: cobertura oficial en vivo. Allí se puede:

Ver las novedades de cada jornada y los comunicados de la organización.

Acceder a las transmisiones en vivo cuando estén habilitadas.

Reproducir los videos de etapas anteriores si se perdió la emisión.

Consultar resultados parciales y las clasificaciones de los corredores.

Leer los blogs publicados por participantes durante la competencia.

Margarita Moreno no tiene un horario individual, pues todos los corredores compiten por etapas y la programación puede variar por el clima antártico. La tercera jornada está prevista para este miércoles 18 de noviembre; RacingThePlanet suele confirmar la hora de salida el mismo día.

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