Beth Gibbons, cantante de Portishead, se presentará en solitario en Colombia, por primera vez, en 2027 (@officialbethgibbons/Instagram)

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La agenda de conciertos en Colombia ya tiene varias fechas ligadas al rock alternativo y sus derivados durante 2027. Artistas como Placebo, Jungle, Pixies, Jet o varios de los nombres clave del Festival Estéreo Picnic como Fontaines D.C., Kasabian, The War On Drugs, The Neighbourhood y Cage The Elephant hacen parte de esa lista que ahora suma un nuevo nombre de igual prestigio.

Ese nombre es el de la cantante inglesa Beth Gibbons, voz de Portishead y con una carrera solista desarrollada en paralelo, que se presentará por primera vez en Colombia el miércoles 2 de junio de 2027 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

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Gibbons se presentará el 2 de junio de 2027 con un concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá (@floramusiccol/Instagram)

El anuncio fue realizado por la productora Flora Music a través de redes sociales, confirmando que la boletería saldrá a la venta a partir del próximo miércoles 18 de noviembre en TuBoleta, la única tiquetera autorizada para la transacción. El concierto forma parte de la gira Lives Outgrown Colombia 2027, en referencia al álbum solista que la artista publicó en 2024.

Pese a que las entradas no se comercializan aún de manera formal y el evento al momento de realización de esta nota no aparece en la tiquetera, el Portal Único de Registro de Espectáculos Públicos (Pulep), dependiente del Ministerio de Cultura, ya contiene los datos completos del espectáculo. El documento detalla cinco categorías de localidades con sus respectivos aforos y valores:

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Balcón delantero: 344 boletas a $349.000

Balcón posterior: 222 boletas a $299.000

Palco: 127 boletas a $490.000

Platea delantera: 623 boletas a $450.000

Platea posterior: 334 boletas a $399.000

La productora Flora Music programó el inicio de la venta de entradas en la plataforma TuBoleta para el miércoles 18 de noviembre (Pulep)

Todas las localidades corresponden a venta individual y el aforo total sumado de las cinco secciones alcanza las 1.650 localidades.

El concierto en Bogotá forma parte de la gira Lives Outgrown Latin America 2027, que Gibbons iniciará el 23 de mayo en el C6 Fest de São Paulo, Brasil, dentro del Parque Ibirapuera. La agenda continuará el 27 de mayo en el C Art Media de Buenos Aires y el 30 de mayo en el Teatro Caupolicán de Santiago, función que ya agotó su boletería.

La presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se incorporó como una de las fechas nuevas de la gira, junto con un show programado para el 5 de junio en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México. Ambas funciones fueron anunciadas para su venta esta misma semana.

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Bogotá y Ciudad de México se sumaron al tramo latinoamericano del 'Lives Outgrown Tour', que incluía paradas en São Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile (@officialbethgibbons/Instagram)

La gira continuará posteriormente con una serie de conciertos europeos durante el verano boreal de 2027, entre los que se incluye una presentación en el Royal Festival Hall de Londres, programada para el 4 de julio, según confirmó el sello Domino Recording Company.

La voz suave y atormentada de Portishead, probando sus límites en solitario

Gibbons nació el 4 de enero de 1965 en Exeter, Inglaterra, y se trasladó a Bristol a los 22 años con la intención de dedicarse a la música. Allí conoció en 1991 a Geoff Barrow, con quien formó Portishead junto al guitarrista Adrian Utley.

La banda publicó en 1994 su álbum debut, Dummy, que combinó jazz, muestras sonoras de hip hop y un registro vocal cercano al soul clásico, y que le valió el premio Mercury Music Prize de 1995. Su impacto internacional fue rotundo, al punto de ser responsable de popularizar el sonido trip hop durante el resto de los 90 y parte de los 2000 gracias principalmente a la difusión que alcanzó Glory Box, el sencillo más recordado de dicha producción.

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Un segundo disco homónimo, Portishead, llegó en 1997 y un tercer trabajo, Third, se publicó recién en 2008 tras una década de pausa. Todos ellos recibieron la aclamación crítica.

Al margen del grupo, la cantante editó en 2002 el álbum Out of Season junto a Paul Webb, bajo el seudónimo de Rustin Man, un proyecto de folk acústico que marcó su primera incursión fuera de Portishead. En 2014 asumió la parte solista de la Sinfonía n.º 3 del compositor polaco Henryk Górecki junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, presentación que quedó registrada en un álbum publicado en 2019 por el sello Domino. También colaboró con artistas como Jane Birkin, Annie Lennox y Kendrick Lamar, este último en el tema Mother I Sober, que le valió una nominación al Grammy al Álbum del Año en 2023.

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Su primer disco de estudio completamente solista, Lives Outgrown, se publicó el 17 de mayo de 2024 con producción de James Ford (reconocido por su trabajo con Arctic Monkeys, Simian Mobile Disco, Florence and the Machine y Depeche Mode) y aportes de Lee Harris, exintegrante de Talk Talk.

'Lives Outgrown', el primer álbum solista de Beth Gibbons, demandó diez años de producción y contó con el trabajo musical de James Ford y Lee Harris (Domino Recordings)

El trabajo, grabado a lo largo de una década, aborda temas vinculados al envejecimiento y los cambios vitales de la etapa adulta, y recibió una nominación al Mercury Prize ese mismo año, así como la oportunidad de ser presentado en un Tiny Desk grabado en 2025. Es justamente esta producción el eje de su actual gira, acompañado de una selección de temas de sus otros proyectos musicales, Portishead incluído.

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