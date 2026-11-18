La selección Colombia terminó la temporada 2026 con el inicio del proceso rumbo a 2030 y mucho recambio generacional - crédito FCF

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La selección Colombia tuvo su último encuentro oficial en la temporada 2026 contra Chile, en Santiago, con un empate sin goles que dejó muchas dudas sobre el juego del combinado nacional, así como algunas bajas sensibles y el trabajo del técnico Néstor Lorenzo con los 26 convocados.

De otro lado, la Tricolor pudo hacer su balance de los resultados a lo largo del año, en el que empezó con la ilusión de la Copa del Mundo, los problemas por las derrotas previas, el resultado adverso en el certamen y un nuevo proceso marcado por las renuncias de sus principales figuras.

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De esta manera, la selección Colombia se volvería a reunir hasta marzo de 2027, cuando se abre la nueva ventana FIFA para partidos y aún no se conocen los rivales, además de que todo dependerá del formato de las eliminatorias para enfocar el trabajo y consolidar la nómina que también disputará la Copa América 2028.

El balance final de la selección Colombia

El combinado nacional vivió muchas cosas en la temporada 2026, pues comenzó con un equipo que venía jugando desde mediados de 2023, se consolidó en 2024 y tuvo su prueba de fuego con la Copa de la FIFA, y ahora la nómina es totalmente diferente por los jóvenes que aparecieron en el equipo.

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La selección Colombia disputó un total de 14 partidos en el año, nueve de carácter amistoso y cinco en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en los que logró siete victorias, cuatro empates y tres derrotas, lo que son números aceptables para la gestión del cuerpo técnico.

Colombia terminó el año con números aceptables en su rendimiento, aunque con un sinsabor por lo ocurrido en el Mundial 2026 (Bernardo Peña/Colprensa)

Los cafeteros marcaron 16 goles y recibieron nueve, además de que se destacó mucho por su labor defensiva en el Mundial 2026 porque, en cinco compromisos, solo le hicieron una anotación y fue en el debut ante Uzbekistán, en la victoria 3-1, e igualó la marca de la campeona España, que también recibió un tanto en ocho juegos.

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Con respecto a la Copa del Mundo, fue la cima del trabajo de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, pues después de cuatro años de proceso, logró llevar al equipo al certamen, después de no clasificar en Qatar 2022 con Reinaldo Rueda, pero no llegó lejos y se quedó en octavos de final, al perder con Suiza en penales por 4-2.

James Rodríguez se despidió de la selección Colombia en la eliminación ante Suiza en el Mundial 2026 (Lindsey Wasson/AP Foto)

Finalmente, la eliminación en la copa y el inicio del nuevo proyecto significaron también las renuncias de figuras como Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, este último después de 15 años con el combinado nacional, además de la despedida de la actividad de David Ospina tras casi 20 años.

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Despedida sin goles en Santiago

La selección Colombia cerró el año con un empate 0-0 ante la Selección de Chile en el estadio Monumental de Santiago. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputó el segundo amistoso de la fecha FIFA y su último partido de 2026, en un encuentro que le permitió al entrenador seguir probando jugadores.

Colombia tuvo la ocasión más clara en el primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal por una falta de Vicente Pizarro sobre Daniel Muñoz. Luis Javier Suárez ejecutó el remate cruzado, pero el arquero Lawrence Vigouroux adivinó la dirección y desvió el balón.

La selección Colombia falló un penal en el empate sin goles contra Chile en el estadio Monumental de Santiago (@LaRoja/X)

El partido también dejó las lesiones de Davinson Sánchez, reemplazado por Jhon Lucumí, y Gustavo Puerta, que fue el más grave por las quejas de dolor, y salió para darle paso a Juan Manuel Rengifo, el volante que es promesa para ser el reemplazo de James Rodríguez.

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Para el complemento ingresaron Devis Vásquez, que debutó en el arco colombiano, y Jhon Solis. También tuvieron minutos Camilo Durán, Óscar Cortés, Samuel Velásquez y Daniel Mosquera; los cambios aumentaron las opciones ofensivas, aunque el equipo no logró generar profundidad.