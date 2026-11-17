El ciclista colombiano Rigoberto Urán documentó el proceso de atención médica y hospitalización de su esposa, Michelle Durango, tras sufrir un accidente en bicicleta (Rigoberto Urán/Instagram)

Guardar

El exciclista profesional Rigoberto “Rigo” Urán relató cómo fue un accidente en bicicleta que sufrió su esposa, Michelle Durango, y aseguró que la evolución médica ha sido favorable tras varios días de recibir atención. El deportista publicó un video en sus redes sociales en el que habló de la preocupación que sintió al verla lesionada y del cambio de roles que atravesaron como familia.

Urán explicó que el accidente le produjo un impacto distinto a los que él mismo ha vivido durante su carrera deportiva, pues nunca pensó ver a su esposa afectada por un suceso de este tipo.

PUBLICIDAD

En el registro audiovisual, el exciclista mencionó lesiones en el húmero, la clavícula, las costillas y las vértebras. También señaló que su esposa presentaba heridas en el rostro y otras zonas del cuerpo. Sin embargo, pese a la gravedad con la que describió el episodio, indicó que ella se encontraba estable y en recuperación.

“Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle... ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón!”, escribió el antioqueño en el texto que acompañó la publicación realizada el 17 de noviembre de 2026 en sus cuentas oficiales. Allí precisó que habían transcurrido ocho días desde el accidente y afirmó que la evolución de su esposa había sido positiva.

PUBLICIDAD

El antioqueño explicó que su esposa sufrió fracturas y raspaduras, aunque evoluciona favorablemente después de recibir tratamiento hospitalario (Rigoberto Urán/Instagram)

Las imágenes difundidas por Urán muestran a su pareja con ropa deportiva y varias raspaduras, entre ellas lesiones en la espalda y el rostro. El famoso también exhibió las manchas de sangre que quedaron en su ropa luego de trasladarla al centro asistencial.

En su relato, el paisa recordó que los papeles se invirtieron, debido a que en medio de su extensa carrera como ciclista profesional, atravesó accidentes y recuperaciones en las que contó con la compañía de su esposa. Esta vez, según dijo, fue él quien permaneció a su lado mientras recibía atención médica.

“Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, escribió Urán. En el mensaje dirigido a sus seguidores aclaró que su pareja ya podía sonreír tras los primeros días posteriores a la caída, lo que demostraba que ya se sentía mejor.

PUBLICIDAD

Rigoberto Urán y Michelle Durango han pasado fuertes momentos a lo largo de su vida juntos (@gorigogooficial/Instagram)

La familia agradeció a médicos, amigos y allegados

El famoso, que inspiró la novela Rigo, agradeció al personal médico que atendió a su esposa y a las personas cercanas que se comunicaron con la familia desde el inicio de la emergencia: “Muchas gracias a los médicos y a todo el equipo de la clínica por cuidarla tan bien”.

Asimismo agregó: “A nuestra familia y amigos, gracias por estar ahí, tan pendientes de nosotros desde el primer día. Un abrazo grande a todos”.

El mensaje del exciclista se cerró con una actualización sobre el estado de salud de su esposa: “Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va súper bien. Michy va mejorando cada día”.

PUBLICIDAD

Los fanáticos siguen día a día las actualizaciones de una de las relaciones más estables de la farándula criolla (@michydu/ Instagram)

Michelle Durango, nacida en Urrao, Antioquia, es ingeniera de producción y ha participado en la administración y el desarrollo de varios proyectos empresariales junto a Urán.

Además, la pareja mantiene una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su cotidianidad y de sus iniciativas fuera de la competencia, pues su familia se ha ganado un espacio por la historia de amor que tuvieron y que fue presentada en una de las producciones colombianas más exitosas de los últimos tiempos.

Y es que en varias entrevistas, Rigoberto y Michel indicaron que su historia no fue fácil, teniendo en cuenta que la familia del artista se opuso a la relación por la forma tan genuina de ser del deportista, aunque pasado el tiempo aceptaron su unión.

PUBLICIDAD