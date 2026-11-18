El video muestra a la mujer corriendo con un palo en la mano mientras que los amigos del joven le advierten de su presencia (@horusperegrinus/X)

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A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa a una mujer ingresar a la arena de una corraleja en San Martín de Loba, Bolívar, para retirar a su hijo. El joven permanecía muy cerca del toro y, al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol, lo que aumentaba el riesgo.

Aunque la escena ocurrió el domingo 15 de noviembre de 2026, el video se difundió dos días después en redes sociales, donde generó reacciones por el peligro que enfrentaron el joven y su madre en medio del ruedo.

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La grabación, tomada desde las graderías, muestra al animal desplazándose por la arena mientras varias personas permanecían dentro del espacio destinado a esta polémica actividad. En ese momento, la mujer corrió hacia el joven para apartarlo de la trayectoria del toro antes de que se produjera una embestida.

En las imágenes se ve al joven corriendo mientras su madre se aproxima a él con el palo (@horusperegrinus/X)

Versiones de los medios locales que compartieron la publicación viral señalan que el joven se encontraba en aparente estado de embriaguez cuando entró al ruedo. Esa circunstancia habría limitado su capacidad para reaccionar ante los movimientos del animal y motivó la intervención inmediata de su madre.

En las imágenes se observa que la mujer lleva una vara mientras se aproxima a su hijo, con el fin de sacarlo por cualquier medio, pues no pretendía dejarlo allí expuesto.

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La intervención de la mujer evitó que el joven permaneciera durante más tiempo en un lugar de riesgo. Hasta el momento, no se conocen reportes públicos sobre personas heridas como consecuencia de este episodio ni pronunciamientos oficiales de las autoridades locales sobre lo ocurrido durante la jornada.

La comunidad reiteró los riesgos del hecho porque el animal se encontraba en la arena (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video abrió críticas a quienes ingresan a la arena

La grabación se volvió viral el 17 de noviembre y acumuló comentarios centrados en la reacción de la madre y en la conducta del joven. Varios usuarios resaltaron que, ante una situación de peligro, ella decidió entrar al ruedo aun cuando podía ser alcanzada por el animal.

Algunos mensajes cuestionaron la presencia de personas bajo efectos del alcohol en espacios donde hay toros sueltos: “Luego sale herido, queda mal o hasta muerto y la que sufre en la familia, empezando por la mamá”.

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Otra de las reacciones difundidas en las publicaciones señaló: “Lejos de dar risa, da es vergüenza”.

Los comentarios coincidieron en advertir que las corralejas implican riesgos para quienes participan de forma voluntaria dentro de la arena, especialmente cuando no cuentan con condiciones adecuadas para responder ante un posible ataque del animal.

Otros internautas se refirieron al caso elogiando la acción de la mujer: “Esa madre vale oro” y “Tan bella la señora”.

Cabe mencionar que las corralejas son celebraciones tradicionales en algunas zonas de la región Caribe colombiana. A diferencia de otros espectáculos taurinos, permiten el ingreso de asistentes al ruedo mientras un toro permanece libre, una dinámica que expone a los participantes a golpes, caídas y embestidas.

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La Corte Constitucional mantuvo vigente la prohibición de prácticas taurinas

Las autoridades colombianas reglamentaron esta práctica de crueldad animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Constitucional declaró ajustada al ordenamiento la Ley 2385 de 2024, denominada Ley No Más Olé, tras resolver varias demandas en su contra. La decisión quedó consignada el 26 de septiembre de 2026 en la Sentencia C-312, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Vladimir Fernández Andrade.

La Sala Plena estudió cinco cuestionamientos sobre el trámite legislativo, los efectos fiscales de los programas de reconversión, la protección de la diversidad y el patrimonio cultural, la competencia de las comisiones que debatieron inicialmente el proyecto y una eventual vulneración de los derechos al trabajo y a escoger profesión u oficio.

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El tribunal determinó que la norma conserva su vigencia frente a los cargos analizados. Para algunos puntos, retomó lo establecido en la Sentencia C-374 de 2025, mientras que en otros realizó un examen de fondo.

La ley, sancionada el 22 de julio de 2024, prohíbe desde el 22 de julio de 2027 las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo Colombia. Hasta esa fecha, las actividades autorizadas deben sujetarse a condiciones de protección y bienestar animal, y solo podrán realizarse en lugares y fechas donde exista una tradición ininterrumpida.