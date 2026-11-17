América de Cali e Internacional de Bogotá decidirán en el Pascual Guerrero al segundo finalista de la Copa Colombia 2026 (Colprensa)

Guardar

América de Cali e Internacional de Bogotá se enfrentan esta noche en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia 2026. El encuentro, programado para las 8:30 p. m., definirá al primer finalista del torneo y llega con el cuadro local en ventaja tras el resultado de la ida.

Los dirigidos por David González llegan con una ligera ventaja en el marcador global después de imponerse 2-1 como visitantes el pasado 10 de noviembre. En aquel partido, disputado en el estadio de Techo en Bogotá, Internacional se adelantó al minuto cuatro con un gol de Facundo Sanguinetti, pero América remontó antes del descanso con anotaciones de Marlon Torres, al minuto 41, y Edson Tortolero, al 43, que además se benefició de la expulsión de Dewar Victoria.

PUBLICIDAD

Con ese resultado, al conjunto vallecaucano le alcanza con un empate esta noche para sellar su clasificación a la final, instancia a la que no accede desde hace dos años. Para forzar la heróica, el equipo bogotano necesita ganar por una diferencia de dos goles o más para avanzar de manera directa en los 90 minutos reglamentarios. Si Internacional se impone por apenas una anotación de diferencia, la serie quedará igualada en el marcador global y la definición se resolverá en la tanda de penales.

El cruce tiene un condimento adicional luego de que América perdiera su causa en la disputa que sostenía con Internacional ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) relacionada con la inscripción del jugador Yhormar Hurtado.

PUBLICIDAD

El partido será transmitido por Win+ Fútbol y contará con transmisión digital a través de Win Play. A continuación, Infobae Colombia presenta el minuto a minuto de un encuentro que pondrá en juego el segundo boleto a la final de la Copa Colombia 2026, una vez se conozca el resultado de la otra semifinal entre Atlético Nacional y Once Caldas, que se disputará a primera hora.

/colombia/deportes/2026/11/17/millonarios-habria-descartado-el-fichaje-de-fabricio-sanguinetti-esta-es-la-millonada-que-pide-el-inter-de-bogota-por-el-delantero-uruguayo/

/colombia/deportes/2026/11/12/el-tas-le-quito-los-puntos-al-america-y-se-los-dio-a-internacional-de-bogota-por-el-caso-de-yhormar-hurtado-hay-cambios-en-la-tabla-de-posiciones/