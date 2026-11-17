Las autoridades de inmigración detuvieron en Alabama a los trillizos colombianos Duvan, Esteban y Thomas Manrique durante una parada de tráfico. (Facebook)

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Una familia colombiana atraviesa una dificil situación después de que se confirmara un nuevo caso de detención migratoria en Estados Unidos que involucra a Duvan, Esteban y Thomas Manrique, los trillizos de 19 años que fueron detenidos desde el 5 de noviembre en Alabama cuando iban a trabajar con un amigo.

Según el relato de su familia al medio Telemundo, los jóvenes cuentan con todos los papeles para estar legalmente en ese país, incluido un permiso laboral vigente hasta el 2030. Sin embargo, las autoridades del ICE los retuvieron mientras definen su situación migratoria.

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Entretanto, la familia de los jóvenes expresaron su preocupación, pues los ingresos de los jóvenes sostenían a su madre en Colombia, quien fue sometida recientemente a una cirugía por cáncer intestinal.

Los cuatro jóvenes fueron interceptados durante una parada de tráfico mientras se dirigían a una instalación de Amazon en Bessemer. Desde entonces, los jóvenes no han logrado establecer comunicación constante con Colombia, pese al estado de salud de su progenitora.

Los hermanos Manrique permanecieron en la cárcel de Pickens antes de su traslado a un centro de detención del ICE en Luisiana. (Facebook)

Tras la detención, permanecieron en la cárcel del condado de Pickens hasta el 10 de noviembre, cuando fueron trasladados a un centro de detención migratoria de Luisiana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

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Los hermanos habían llegado al país en 2023 mediante un proceso de solicitud de asilo. Desde entonces habrían recibido documentos de autorización de empleo, conocidos como EAD por sus siglas en inglés, que habilitan a trabajar legalmente durante el período de vigencia.

La madre de los jóvenes, Nancy Mirella, expresó su preocupación por el impacto de la detención sobre su tratamiento médico: “No puedo con el dolor que tengo expresar la angustia que tengo por mis hijos (...) Ellos son los que están facilitando los costos para atender esta enfermedad”, señaló la mujer a Telemundo.

Los familiares señalaron que los trillizos son la principal fuente de ingresos del hogar y solicitaron ayuda económica para afrontar los gastos vinculados con su detención y su situación migratoria, que también alcanza al amigo que viajaba con ellos.

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El permiso laboral sin garantía de estatus migratorio

La madre de los jóvenes depende del sustento de sus hijos para costear el tratamiento contra el cáncer intestinal en Colombia. (Facebook)

Un EAD permite trabajar en Estados Unidos, pero no equivale necesariamente a tener un estatus migratorio que impida una detención o el inicio de un proceso de expulsión. Los permisos para solicitantes de asilo están regulados por la disposición federal 8 CFR 208.7.

Los solicitantes deben esperar 150 días desde la presentación de la petición de asilo antes de pedir la autorización laboral, de acuerdo con American Immigration Council. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Uscis, dispone luego de un periodo adicional para resolver la solicitud.

La situación de los Manrique coincidió con otro caso ocurrido esa misma semana en Alabama. Luis y Carlos Orta-Santoro, gemelos venezolanos de 19 años, también fueron detenidos durante una parada de tráfico.

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El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que una solicitud de asilo pendiente no concede automáticamente un estatus migratorio legal. Los hermanos Orta-Santoro habían ingresado legalmente a Estados Unidos, pero permanecieron en el país después del vencimiento del plazo autorizado, según informó Associated Press.

La reducción de vigencia para nuevos permisos laborales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración redujo a 18 meses la vigencia máxima de los nuevos permisos laborales para peticionarios de asilo. (REUTERS/Lucas Molet)

La fecha de vencimiento de los documentos atribuidos a los hermanos Manrique responde al periodo máximo de cinco años que antes podía otorgarse a determinadas categorías de solicitantes. Los permisos emitidos con anterioridad conservan la fecha que figura en cada documento.

En diciembre de 2025, Uscis redujo a 18 meses la vigencia máxima de los nuevos permisos de trabajo y de las renovaciones para varias categorías, incluida la de solicitantes de asilo. La modificación también afectó las prórrogas: una norma final publicada el 14 de octubre eliminó las extensiones automáticas para determinadas solicitudes de renovación presentadas desde el 30 de octubre de 2025.

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En febrero de 2026 se presentó además una propuesta para ampliar a 365 días el tiempo de espera previo a la primera solicitud de permiso de trabajo por asilo. La iniciativa todavía no se había convertido en una norma definitiva.