La empresaria cuestionó la frase que el creador de contenido lanzó antes de pelear con Emiro Navarro y aseguró que conserva los audios de esa gestión

Guardar

Yina Calderón reaccionó a la frase de Valentino Lázaro en Stream Fighters 5 y aseguró que fue ella quien entregó a Westcol el contacto del creador de contenido para que pudiera ser considerado en la cartelera del evento. La empresaria habló del tema durante una transmisión en vivo de TikTok, en la que cuestionó que el influenciador la mencionara de forma despectiva antes de su pelea contra Emiro Navarro.

La controversia se originó cuando Valentino tomó el micrófono antes de ingresar al cuadrilátero del Coliseo MedPlus de Bogotá. El creador de contenido afirmó que no quería abandonar su combate y expresó: “Yo sé que mucha gente del país me detesta, pero yo dije que por nada del mundo sería una Yina Calderón”.

PUBLICIDAD

La frase hizo referencia a la participación de Calderón en Stream Fighters 4, edición en la que se retiró de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri pocos segundos después de que iniciara. El episodio quedó entre los momentos más comentados del evento y volvió a ser mencionado en la quinta edición, aunque la empresaria no integró la programación.

“Nunca vas a ser como yo”, Yina Calderón se fue contra Valentino Lázaro (@yinacalderonoficial @valentinolazaroh/ Instagram )

Durante un en vivo, Yina afirmó que no tiene problemas personales con Valentino, pero le reprochó el comentario por considerar que había intervenido para que él llegara al formato organizado por Westcol.

“Valentino, escúchame bien. Yo no te llevo en la mala, pero te voy a contar dos cosas”, expresó. “La primera, yo fui la que le pasó a Westcol tu contacto para que te contrataran en Stream Fighters, y tengo todos los audios y lo sabes”.

PUBLICIDAD

Yina Calderón dijo que Valentino debió mostrarle agradecimiento

La empresaria sostuvo que Valentino no debió usar su nombre como objeto de burla durante una de las intervenciones previas al combate. “Solamente por agradecimiento no te deberías referir mal a mí”, dijo en la transmisión.

Calderón también lanzó una respuesta directa al creador de contenido y comparó sus trayectorias mediáticas. “Te voy a decir otra cosa: tú jamás vas a ser como yo”, afirmó.

En ese contexto, Yina aseguró que estaba a pocos minutos de reunirse con un conductor de Telemundo para asumir, según sus palabras, la conducción oficial de un programa de formato magazine. Esa versión fue expuesta por la influenciadora durante su transmisión y no hubo una confirmación pública de la cadena estadounidense sobre la supuesta vinculación.

PUBLICIDAD

Yina cuestionó la participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia. (cortesía Canal RCN)

“Estoy a 10 minutos de que el conductor de Telemundo me recoja para ser la conductora oficial del magazine más visto de Latinoamérica”, manifestó Calderón. Después cuestionó el paso de Valentino por La casa de los famosos Colombia: “Tú ni siquiera hiciste un buen papel en La casa de los famosos. Entonces, nunca serás como Yina Calderón”.

La creadora de contenido cerró su mensaje con una invitación dirigida a Valentino: “Mi invitación es para que te prepares”.

El comentario de Valentino ocurrió antes de su derrota ante Emiro Navarro

La referencia a Yina Calderón se produjo antes de que Valentino Lázaro enfrentara a Emiro Navarro en una de las peleas que concentró mayor atención en Stream Fighters 5. Ambos habían participado en La casa de los famosos Colombia y trasladaron al ring una rivalidad que había generado comentarios entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

El combate no llegó al final del segundo asalto. El árbitro y el personal médico intervinieron luego de que Valentino presentara sangrado nasal, por lo que Emiro obtuvo la victoria por detención médica.

Durante la pelea, Lázaro también protagonizó un momento polémico después de lanzar una patada que no estaba permitida por las reglas. El creador de contenido se disculpó con Navarro tras el enfrentamiento y aseguró que la adrenalina lo llevó a cometer esa infracción.

Valentino ofreció disculpas después de lanzar una patada no permitida durante el enfrentamiento. (@WestCOL/ YouTube)

Luego de la derrota, Valentino compartió videos desde su cama y se tomó con humor los golpes que recibió durante el combate. El influenciador dijo que no podía moverse por el dolor y bromeó con la posibilidad de que Emiro hubiera entrenado con JH de la Cruz.

PUBLICIDAD

Yina dijo que su nombre fue uno de los más repetidos en la quinta edición

Además de responderle a Valentino, Yina Calderón señaló en redes sociales que su nombre fue utilizado con frecuencia durante el evento, aunque no fue invitada ni asistió al Coliseo MedPlus de Bogotá.

“Yo nunca había visto un evento donde la persona más nombrada no asista. Yo”, comentó en otra publicación. También pidió, en tono irónico, que Westcol le enviara un cheque por las menciones: “No me dijeron que mi nombre iba a ser tan utilizado en esta edición. Entonces, por derecho de autor”.

Calderón comparó el alcance de Stream Fighters 5 con la edición en la que enfrentó a Andrea Valdiri. - crédito @CristoRuiz_/X

La empresaria vinculó esas referencias con el alcance que, según ella, tuvo la edición anterior. También recordó que su pelea contra Andrea Valdiri atrajo una amplia conversación en redes y cuestionó las cifras de audiencia obtenidas por Stream Fighters 5.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Valentino Lázaro no ha respondido públicamente a las declaraciones de Yina Calderón. Tampoco hubo una confirmación independiente sobre el supuesto proyecto televisivo que la empresaria anunció durante su transmisión en TikTok.