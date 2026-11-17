En Bogotá, las lluvias dejan calles convertidas en ríos y carros varados en plena vía - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

Guardar

Colombia enfrenta estos próximos días un panorama climático que exige precaución: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas para la tarde y noche del martes 17 de noviembre en las regiones Pacífica, el suroccidente del Caribe y el centro y sur de la Andina.

La advertencia llega en un momento en que el país atraviesa uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950.

PUBLICIDAD

Según los avisos publicados por el Ideam en sus redes oficiales, durante las últimas horas ya se registraron precipitaciones fuertes en el occidente de la región Caribe, el occidente de la Andina, el oriente y sur de la Amazonía y sectores dispersos de la Pacífica.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales detalla lluvias registradas en el territorio de Colombia mediante una imagen satelital. (@IDEAMColombia/X)

El noroccidente del país, particularmente las zonas de Urabá y Córdoba, también reportó lluvia intensa, con especial atención en Apartadó, Necoclí, Tierra Alta y Montería. En contraste, la Orinoquía registró tiempo seco durante la jornada.

Las tormentas eléctricas llegan esta noche a la Pacífica y al sur de la Andina

El pronóstico para las horas siguientes indica que las lluvias y tormentas eléctricas se concentrarán en la región Pacífica, el suroccidente del Caribe y el centro y sur de la Andina. En amplios sectores de la Orinoquía, la Amazonía y el norte y oriente del Caribe, las condiciones se mantendrán secas con cielo despejado o parcialmente nublado, según indicó el Ideam.

PUBLICIDAD

Ante estas condiciones, las autoridades de salud recomiendan a la ciudadanía extremar los cuidados para prevenir enfermedades respiratorias como gripes, resfriados y cuadros febriles, que se disparan con los cambios bruscos de temperatura que producen las lluvias repentinas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales detalla lluvias registradas en el territorio de Colombia mediante una imagen satelital. (@IDEAMColombia/X)

Circular con ropa abrigada al salir de espacios bajo la lluvia, mantener la ropa seca y evitar la exposición prolongada a corrientes de aire frío son medidas básicas que pueden marcar la diferencia, especialmente en adultos mayores y niños.

El Niño en Colombia es “muy fuerte” y podría ser el peor desde 1950

El contexto detrás de las lluvias de hoy es, paradójicamente, el de un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte, que el Ideam declaró oficialmente el 8 de octubre de 2026 tras cumplirse cinco trimestres móviles consecutivos bajo condiciones tipo El Niño.

PUBLICIDAD

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) estima en 61% la probabilidad de que el fenómeno persista hasta mayo de 2027.

El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

Desde junio pasado, el Ideam alertó que existía una probabilidad del 63% de que el fenómeno superara los 2 °C de anomalía en la temperatura superficial del mar, lo que lo ubicaría entre los más intensos observados desde 1950. Los meses más críticos serán diciembre de 2026 y enero de 2027, cuando se esperan las menores precipitaciones y las temperaturas más altas del ciclo.

El Niño no apaga las lluvias, pero sí las redistribuye de forma irregular

Una confusión frecuente entre la ciudadanía es creer que El Niño equivale a sequía total. El propio Ideam ha aclarado que el fenómeno no elimina las lluvias: reduce la probabilidad de precipitación en algunas regiones mientras otras pueden mantener o incluso aumentar sus volúmenes. Noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias del año, aunque el instituto prevé que esta temporada no se configure con la regularidad habitual por efecto del fenómeno.

PUBLICIDAD

En términos regionales, se espera déficit de lluvias en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y sectores de Antioquia. Por el contrario, Cauca, Nariño y el sur del Chocó mantendrán precipitaciones por encima de lo normal.

Ciudades como Yopal, Neiva y Puerto Carreño registrarán temperaturas máximas de hasta 36,5 °C en el transcurso de la semana - crédito Colprensa

Para las temperaturas, se proyectan eventos puntuales por encima de lo habitual en la región Caribe, el eje cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.