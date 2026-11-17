Imagen de referencia - Octubre marcó el menor inicio de año fiscal en encuentros migratorios en Estados Unidos (Reuters)

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Los encuentros de migrantes colombianos con las autoridades de Estados Unidos cayeron a 478 en octubre, una de las cifras más bajas para dicha nacionalidad en al menos un año. El dato equivale a un promedio cercano a 15 registros diarios durante el primer mes del año fiscal 2027.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que durante octubre contabilizó 27.890 encuentros migratorios en todo el país. El período marca el inicio del año fiscal estadounidense, que comienza en octubre y concluye en septiembre.

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Los registros en la frontera con México también disminuyeron

Del total nacional, la Patrulla Fronteriza reportó 8.288 detenciones en la frontera con México. Esa cifra representó una reducción del 7% frente a septiembre, de acuerdo con los datos divulgados por las autoridades.

El descenso se replicó en el balance general. Los encuentros a escala nacional bajaron también 7% en comparación con el mes anterior y alcanzaron el nivel más bajo desde febrero.

Imagen de referencia - Estados Unidos registró uno de los niveles más bajos de migrantes colombianos en al menos un año - (REUTERS/José Luis González)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que octubre fue el mes con menos encuentros migratorios para iniciar un año fiscal. La dependencia sostuvo además que se cumplieron 18 meses consecutivos sin liberaciones de migrantes detenidos en la frontera mientras avanzan sus procesos.

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“Octubre fue el mes con menos encuentros para comenzar un año fiscal”, señaló la entidad en un comunicado, según la información difundida.

La cifra contrasta con los picos de años anteriores

La reducción de los registros de ciudadanos colombianos se distancia de los niveles observados hace pocos años, cuando miles de personas de dicha nacionalidad llegaban cada mes a la frontera sur estadounidense. Muchos de ellos viajaban primero a México o a países de Centroamérica para continuar por vía terrestre hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses emplean el término “encuentro” para agrupar distintos procedimientos migratorios. La categoría incluye a quienes son detenidos entre puertos de entrada y a las personas a quienes se les niega el acceso en aeropuertos, puentes internacionales o pasos fronterizos.

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Por esa razón, la estadística no equivale de forma automática al número de individuos. Una misma persona puede figurar en más de un registro si intenta ingresar al país en repetidas oportunidades.

Los 478 encuentros de colombianos representaron una porción reducida del total nacional de octubre.

Imagen de referencia - Disminuyeron 7% los encuentros migratorios en Estados Unidos durante octubre - (REUTERS/Daniel Becerril)

Ejércitos de Colombia y Estados Unidos reforzaron prácticas contra el narcotráfico en Vanguardia del Sur

Con ejercicios de combate en selva, maniobras de descenso por soga rápida y reconocimiento con drones, los Ejércitos de Colombia y Estados Unidos cerraron el entrenamiento Vanguardia del Sur 2026 en el fuerte militar de Tolemaida, en el centro del país.

La actividad reunió a 620 uniformados y estuvo orientada a mejorar la respuesta frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

La fase principal se desarrolló entre el 2 y el 11 de noviembre. Participaron 338 integrantes del Batallón Contra el Narcotráfico No. 1 de Colombia y 282 militares de la 3.ª Brigada de la 10.ª División de Montaña estadounidense.

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Tolemaida fue escenario de simulaciones y prácticas con drones

El comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto Sánchez, afirmó durante el acto de clausura que las jornadas permitieron “fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos mediante la integración de capacidades, procedimientos y estándares operacionales comunes”.

Los participantes realizaron simulaciones de ataques, procedimientos ante campos minados y operaciones de inserción. El director de la actividad, coronel Valerio Pérez, indicó que el intercambio incluyó experiencias sobre sistemas de aeronaves no tripuladas para observación y reconocimiento.

Altos mandos de Colombia y Estados Unidos se reunieron en Bogotá tras el ejercicio Southern Vanguard 2027 para reforzar la cooperación entre ambos ejércitos - (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

“Lo que hicimos fue transmitir conocimientos y experiencias”, explicó el oficial. Añadió que los militares colombianos serán enviados a distintas regiones del país, sin que esté prevista su participación en operaciones conjuntas con tropas estadounidenses.

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Estados Unidos destacó la confianza entre las dos fuerzas

El comandante general adjunto del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército estadounidense, general Joseph Hopkins, señaló que uno de los resultados fue la confianza construida entre ambas instituciones. “Nuestra seguridad está estratégicamente conectada”, manifestó.

El cierre coincidió con la visita a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien se reunió con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez.