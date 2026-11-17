Samantha Correa hizo pública su relación tras ganar 'Stream Fighters 5' (@elsamanthon/ Instagram)

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La influenciadora Samantha Correa mostró por primera vez el rostro de su novio, Esteban Gallego, en una serie de fotografías que compartió desde Madrid, España.

La publicación apareció días después de que la creadora de contenido ganara su combate ante Cami Pulgarín en Stream Fighters 5, una victoria que dedicó a ambas como representantes de su comunidad.

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Correa publicó el carrusel en una de sus cuentas alternas de Instagram, que supera los 500 mil seguidores. En las imágenes se la ve sola en distintos puntos de la capital española y, más adelante, junto a Gallego en escenas afectuosas durante el viaje.

La influenciadora ya había confirmado que mantenía una relación, aunque hasta ahora había preservado la identidad de su pareja. En publicaciones anteriores solo había dejado ver partes de su cuerpo, como los brazos, o había incluido fragmentos de su voz en videos y fotografías.

Con el nuevo contenido, Samantha decidió hacer pública la imagen de su novio. “Como me gusta Madrid”, escribió en la descripción de las fotos, una frase que acompañó las postales del viaje y la presentación de Gallego ante sus seguidores.

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El joven también publicó imágenes de la estadía en España desde su propia cuenta de Instagram. Las fotos generaron miles de reacciones y mensajes de felicitación para la pareja, con usuarios que celebraron que la influenciadora mostrara una parte de su vida personal que hasta ese momento había mantenido fuera de sus publicaciones.

Samantha Correa mostró por primera vez el rostro de Esteban Gallego durante su viaje a Madrid (@elsamanthon/ Instagram)

Samantha Correa había mantenido la identidad de su pareja fuera de las redes

La decisión de mostrar el rostro de Esteban Gallego marcó un cambio en la forma en que Samantha Correa había compartido su relación. Aunque no ocultaba que tenía novio, prefería no identificarlo en sus contenidos.

En varias oportunidades, la creadora de contenido había publicado registros de momentos junto a su pareja, pero evitaba mostrar su cara. Esa reserva alimentó la curiosidad de sus seguidores, quienes preguntaban por la identidad del hombre que aparecía parcialmente en sus historias o publicaciones.

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La serie de fotos desde Madrid terminó con esa incógnita. La pareja posó junta en espacios de la ciudad y dejó ver gestos de cercanía que sus seguidores interpretaron como una confirmación pública de la relación.

Entre los comentarios se destacaron mensajes de apoyo a Samantha y Esteban. Los usuarios resaltaron que ambos se veían felices y enviaron felicitaciones a la influenciadora por hacer oficial el vínculo en sus redes.

La decisión de mostrar el rostro de Gallego puso fin a las preguntas de sus seguidores sobre su identidad (@esteban_galleg0/ Instagram)

La publicación también se sumó a una etapa de alta exposición para Correa, cuyo nombre tuvo presencia en conversaciones digitales después de su participación en Stream Fighters 5. El combate ante Cami Pulgarín fue una de las peleas que despertó expectativa en la cartelera organizada por Westcol.

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El triunfo ante Cami Pulgarín reforzó el reconocimiento de ambas creadoras

Antes de viajar a España, Samantha Correa enfrentó a Cami Pulgarín en Stream Fighters 5. El duelo reunió a dos creadoras de contenido que habían preparado el combate durante semanas y que representaron a la comunidad trans en uno de los eventos digitales con mayor alcance en Colombia.

Correa se quedó con la victoria, pero después del combate subrayó el valor de la preparación y el esfuerzo de su rival. La influenciadora afirmó que el cinturón conseguido en el ring también pertenecía a Pulgarín, un gesto que fue destacado por seguidores de ambas.

Samantha Correa y Cami Pulgarín representaron a la comunidad trans en el evento organizado por Westcol (@powerfulllwitch/X)

Samantha Correa dedicó el triunfo a Cami Pulgarín y afirmó que el reconocimiento era de las dos. El mensaje puso el foco en la relación que mantuvieron a lo largo de la preparación, pese a que debían enfrentarse en el cuadrilátero.

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Las dos competidoras recibieron comentarios favorables por el compromiso que mostraron durante la pelea. El público destacó que ambas cumplieron con las exigencias previas del evento, como los entrenamientos y la preparación física, antes de subir al ring.